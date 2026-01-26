Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Cricket World In Mourning Former Bcci President Inderjit Singh Bindra Passes Away Jay Shah Expresses Condolences

क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक

बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग बिंद्रा यांचे २५ जानेवारी रोजी वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकताच क्रिकेट जगत शोकाकुल झाले.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:21 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Former BCCI President Inderjit Singh Bindra passes away : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) माजी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग बिंद्रा यांचे २५ जानेवारी रोजी वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकताच क्रिकेट जगत शोकाकुल झाले. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनीही शोक व्यक्त केला आणि सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. भारतीय क्रिकेटमधील त्यांचे योगदान कधीही विसरता येणार नाही.

IND vs NZ 3rd T20I: भारताने 3-0 ने मालिका घातली खिशात, अभिषेक शर्मा-सूर्याची पुन्हा विस्फोटक खेळी

बिंद्रा यांनी १९९३ ते १९९६ पर्यंत बीसीसीआयचे २३ वे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ते काही काळ आजारी होते आणि वयाशी संबंधित आजारांशी झुंजत होते. बिंद्रा यांनी जवळजवळ ३० वर्षे पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. मोहाली क्रिकेट स्टेडियम त्यांच्या नावाने ओळखले जाते. या स्टेडियमला ​​आयएस बिंद्रा स्टेडियम म्हणतात. भारताने १९८७ आणि १९९६ च्या विश्वचषकांचे आयोजन केले होते. बिंद्रा यांनी जगन मोहन दालमिया यांच्यासह यजमानपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दोघांनीही विश्वचषक भारतात आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.

जय शाह यांनी सोशल मीडियावर बिंद्रा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि लिहिले की, “भारतीय क्रिकेट प्रशासनाचे दिग्गज आणि माजी बीसीसीआय अध्यक्ष श्री. आय.एस. बिंद्रा यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करतो. त्यांचा वारसा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहो. ओम शांती.” १९७५ पासून सुरू झालेल्या क्रिकेट प्रशासनात त्यांची चार दशकांची कारकीर्द होती. त्यांनी भारतीय क्रिकेट टेलिव्हिजन बाजारपेठेतील बीसीसीआयला जगातील सर्वात श्रीमंत बोर्ड बनण्यास मदत केली. १९७८ ते २०१४ पर्यंत त्यांनी पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले.

कुटुंबातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील लोधी स्मशानभूमीत त्यांचे अंतिम संस्कार केले जातील. त्यांच्या पश्चात पत्नी कमल बिंद्रा, मुलगा अमर बिंद्रा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे.

दोघांनीही बीसीसीआयला आर्थिक बळकटी दिली. क्रिकेट प्रशासक म्हणून त्यांची कारकीर्द चार दशकांपर्यंत चालली. त्यांनी बीसीसीआयला सर्वात श्रीमंत बोर्ड बनवले आणि भारतीय क्रिकेटसाठी एक मजबूत टेलिव्हिजन बाजारपेठ निर्माण केली. इंद्रजीत सिंग बिंद्रा यांनी भारताचे सातवे राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांचे विशेष सचिव म्हणून काम पाहिले.

Web Title: Cricket world in mourning former bcci president inderjit singh bindra passes away jay shah expresses condolences

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 08:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा
1

आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना
2

U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming
3

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर
4

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक

क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक

Jan 26, 2026 | 08:21 AM
Jalgaon Accident: जळगावात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या धडकेत आजोबा व 6 वर्षीय नातवाचा जागीच मृत्यू

Jalgaon Accident: जळगावात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या धडकेत आजोबा व 6 वर्षीय नातवाचा जागीच मृत्यू

Jan 26, 2026 | 08:20 AM
लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 26, 2026 | 08:00 AM
Weekly Horoscope: जानेवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जानेवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 07:05 AM
BSNL Recharge Plan: 1 महिना रिचार्जची चिंता नाही! 100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: 1 महिना रिचार्जची चिंता नाही! 100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

Jan 26, 2026 | 07:02 AM
Motorola Signature vs OnePlus 15: डिस्प्ले, कॅमेरा, परफॉर्मंसमध्ये कोणी मारली बाजी? कोणता प्रिमियम स्मार्टफोन ठरणार बेस्ट?

Motorola Signature vs OnePlus 15: डिस्प्ले, कॅमेरा, परफॉर्मंसमध्ये कोणी मारली बाजी? कोणता प्रिमियम स्मार्टफोन ठरणार बेस्ट?

Jan 26, 2026 | 06:45 AM
तिरंग्याचा सन्मान, संविधानाचा अभिमान…! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

तिरंग्याचा सन्मान, संविधानाचा अभिमान…! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 26, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM