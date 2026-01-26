क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक

Former BCCI President Inderjit Singh Bindra passes away : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) माजी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग बिंद्रा यांचे २५ जानेवारी रोजी वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकताच क्रिकेट जगत शोकाकुल झाले. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनीही शोक व्यक्त केला आणि सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. भारतीय क्रिकेटमधील त्यांचे योगदान कधीही विसरता येणार नाही.
बिंद्रा यांनी १९९३ ते १९९६ पर्यंत बीसीसीआयचे २३ वे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ते काही काळ आजारी होते आणि वयाशी संबंधित आजारांशी झुंजत होते. बिंद्रा यांनी जवळजवळ ३० वर्षे पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. मोहाली क्रिकेट स्टेडियम त्यांच्या नावाने ओळखले जाते. या स्टेडियमला आयएस बिंद्रा स्टेडियम म्हणतात. भारताने १९८७ आणि १९९६ च्या विश्वचषकांचे आयोजन केले होते. बिंद्रा यांनी जगन मोहन दालमिया यांच्यासह यजमानपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दोघांनीही विश्वचषक भारतात आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.
The BCCI mourns the passing of former BCCI President – Mr IS Bindra. 🙏 The Board’s thoughts and prayers are with his family and loved ones. pic.twitter.com/boNAhwNSnL — BCCI (@BCCI) January 25, 2026
जय शाह यांनी सोशल मीडियावर बिंद्रा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि लिहिले की, “भारतीय क्रिकेट प्रशासनाचे दिग्गज आणि माजी बीसीसीआय अध्यक्ष श्री. आय.एस. बिंद्रा यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करतो. त्यांचा वारसा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहो. ओम शांती.” १९७५ पासून सुरू झालेल्या क्रिकेट प्रशासनात त्यांची चार दशकांची कारकीर्द होती. त्यांनी भारतीय क्रिकेट टेलिव्हिजन बाजारपेठेतील बीसीसीआयला जगातील सर्वात श्रीमंत बोर्ड बनण्यास मदत केली. १९७८ ते २०१४ पर्यंत त्यांनी पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले.
Deepest condolences on the passing of Mr. I S Bindra, former BCCI president and a stalwart of Indian cricket administration. May his legacy inspire future generations. Om Shanti 🙏 — Jay Shah (@JayShah) January 25, 2026
कुटुंबातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील लोधी स्मशानभूमीत त्यांचे अंतिम संस्कार केले जातील. त्यांच्या पश्चात पत्नी कमल बिंद्रा, मुलगा अमर बिंद्रा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे.
दोघांनीही बीसीसीआयला आर्थिक बळकटी दिली. क्रिकेट प्रशासक म्हणून त्यांची कारकीर्द चार दशकांपर्यंत चालली. त्यांनी बीसीसीआयला सर्वात श्रीमंत बोर्ड बनवले आणि भारतीय क्रिकेटसाठी एक मजबूत टेलिव्हिजन बाजारपेठ निर्माण केली. इंद्रजीत सिंग बिंद्रा यांनी भारताचे सातवे राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांचे विशेष सचिव म्हणून काम पाहिले.