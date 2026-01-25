Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budh Shani Yog: बुध आणि शनिच्या दशांक योगामुळे करिअर व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

3 फेब्रुवारी रोजी बुध-शनि दशंक योग तयार होत आहे. जो बुद्धिमत्ता आणि कठोर परिश्रम यांना एकत्रित करून स्थिर संपत्ती आणेल. या काळात करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होऊ शकते. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:39 PM
  • बुध आणि शनिची युती
  • दशांक योगाचा होणार फायदा
  • करिअर आणि व्यवसायात होईल फायदा
 

 

3 फेब्रुवारी रोजी बुध आणि शनि एकमेकांपासून 36 अंशांच्या कोनीय अंतरावर असतील, ज्याला ज्योतिषशास्त्रात दशंक योग म्हणतात. जेव्हा बुध कुंभ राशीत असेल आणि शनि मीन राशीत असेल त्यावेळी हा शुभ योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध-शनीची ही युती बुध ग्रहाची बुद्धिमत्ता आणि रणनीती आणि शनीचा संयम आणि कठोर परिश्रम यांना एकत्र करते. म्हणूनच या योगाचे फळ कालांतराने स्थिर आणि दीर्घकालीन संपत्तीच्या स्वरूपात येते.

ज्योतिषशास्त्रामध्ये बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, लेखा, संप्रेषण, वाणिज्य आणि रणनीतीचा ग्रह आहे, जो हुशारी आणि आर्थिक समज वाढवतो. त्याचवेळी शनि हा कर्म, संयम, कठोर परिश्रम, शिस्त आणि वेळेनुसार फळ देणारा ग्रह आहे. परंतु शनिकडून संपत्ती मिळणे म्हणजे कठोर परिश्रम आणि सतत प्रयत्नांचे परिणामस्वरूप संपत्ती मिळवणे, जे या योगात शनीच्या आशीर्वादाने व्यक्ती करू शकते. बुध आणि शनीच्या या दशंक योगाचा या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होईल. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. करिअर आणि व्यवसायात नवीन प्रगती दर्शवितो. बुध आणि शनिची युती तुमच्या बुद्धिमत्तेला आणि कठोर परिश्रमाला चालना देईल. कामाच्या ठिकाणी नवीन योजना यशस्वी होतील. आर्थिक बाबींमध्ये विवेकी आणि विचारशील गुंतवणूक केल्यास चांगले उत्पन्न मिळेल. तुमचे पैसे आणि संसाधने प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. छोट्या छोट्या निर्णयांमध्ये संयम बाळगल्याने निश्चितच फायदा होईल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी, बुध-शनीची युती फायदेशीर राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची शिस्त आणि परिश्रम कौतुकास्पद असतील. व्यवसायात नवीन धोरणे फायदेशीर ठरतील. जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा प्रलंबित प्रकल्पांमधूनही नफा मिळण्याची शक्यता आहे. विवेकी आर्थिक निर्णय तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करतील. संयम आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी तुमचे यश कायम राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ आहे. बुध आणि शनिची युती तुमच्या योजनांमध्ये रणनीती आणि कठोर परिश्रम यांचा समावेश करून परिणाम देईल. व्यवसाय आणि नोकरीमध्ये नवीन संधी निर्माण होतील. तुमचे कठोर परिश्रम आणि विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय तुम्हाला संपत्ती आणि आदर दोन्ही देतील. मोठ्या गुंतवणुकीत सावधगिरी आणि विवेक बाळगल्याने नफा वाढेल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहील. तुमच्या बुद्धिमान आणि धोरणात्मक कृती, शनीच्या संयमासह, आर्थिक यश मिळवून देतील. तुमच्या कारकिर्दीत नवीन दिशा आणि प्रगती होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय आणि गुंतवणुकीत सावधगिरी आणि विवेकबुद्धी लक्षणीय नफा मिळवू शकते. दीर्घकालीन, शाश्वत नफा मिळविण्यासाठी शिस्त आणि कठोर परिश्रम आवश्यक असतील. तुमच्या प्रयत्नांचे परिणाम हळूहळू पण निश्चितच मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध–शनि दशांक योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध आणि शनि ग्रहांमध्ये दशांक (विशेष गणितीय स्थान/दृष्टिसंबंध) तयार होतो, तेव्हा ज्योतिषशास्त्रात त्याला बुध–शनि दशांक योग म्हटले जाते. हा योग बुद्धी, शिस्त, परिश्रम आणि दीर्घकालीन यशाशी संबंधित मानला जातो.

  • Que: बुध–शनि योगाचे ज्योतिषीय महत्त्व काय आहे?

    Ans: बुध व्यापार, संवाद, गणित आणि निर्णयक्षमता दर्शवतो, तर शनि कर्म, संयम आणि स्थैर्याचा कारक आहे. या दोघांच्या योगामुळे हुशारीसोबत मेहनतीचे फळ मिळण्याची शक्यता वाढते.

  • Que: या योगामुळे करिअरमध्ये कसा फायदा होतो?

    Ans: नोकरीत जबाबदाऱ्या वाढून पदोन्नतीची संधी सरकारी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात स्थैर्य टेक्निकल, अकाउंट्स, आयटी, मॅनेजमेंट क्षेत्रात यश, दीर्घकाळ टिकणारी प्रगती

