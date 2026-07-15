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Mahaganpati Yajna: महागणपती यज्ञामुळे दूर होतात विघ्ने; मिळते सुख, समृद्धी आणि यश

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:25 AM IST
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सारांश

जीवनातील विघ्ने दूर करून कार्यसिद्धी, बुद्धी, समृद्धी आणि अंतःकरणातील शांतता मिळवून देणारा हा यज्ञ हिंदू परंपरेतील एक महत्त्वाचा वैदिक संस्कार मानला जातो. शास्त्रोक्त पद्धतीने, योग्य मुहूर्तावर आणि निस्वार्थ भावनेने केलेला महागणपती यज्ञ व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजासाठी मंगलमय फल देणारा ठरतो याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • महागणपती यज्ञामुळे दूर होतात विघ्ने
  • महागणपती यज्ञ कधी करावा
  • महागणपती म्हणजे कोण
 

 

हिंदू धर्मशास्त्रात श्रीगणेशाला सर्वप्रथम पूजनीय देवता मानले जाते. कोणतेही शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह, गृहप्रवेश, व्यवसायाची सुरुवात किंवा धार्मिक विधी श्रीगणेशाच्या पूजनाशिवाय पूर्ण होत नाही. श्रीगणेश हा विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सिद्धीदाता आणि मंगलमूर्ती असल्याने त्याच्या कृपेने कार्यातील अडथळे दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.

श्रीगणेशाच्या विविध उपासनांमध्ये महागणपती यज्ञ हा अत्यंत प्रभावी आणि फलदायी वैदिक यज्ञ मानला जातो. हा यज्ञ केल्याने केवळ विघ्नांचा नाश होत नाही, तर घरात सुख, समृद्धी, आरोग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य आणि आध्यात्मिक उन्नतीही प्राप्त होते.

महागणपती म्हणजे कोण?

गणेशाच्या 32 स्वरूपांपैकी महागणपती हे एक अत्यंत तेजस्वी आणि सामर्थ्यवान रूप आहे. या स्वरूपात भगवान गणेश लालवर्णी, अनेक आयुधांनी सुशोभित आणि शक्तीसह विराजमान असल्याचे वर्णन आगम आणि तांत्रिक ग्रंथांत आढळते. महागणपती हे सर्व सिद्धींचे अधिपती मानले जातात.

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महागणपती यज्ञ कधी करावा?

महागणपती यज्ञ वर्षातील कोणत्याही शुभ दिवशी करता येतो. मात्र काही दिवस विशेष शुभ मानले जातात.

भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी (गणेश चतुर्थी), माघ शुद्ध चतुर्थी (गणेश जयंती), प्रत्येक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील विनायकी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थीनंतरचा शुभ मुहूर्त, अक्षय तृतीया, गुढीपाडवा, विजयादशमी, दिवाळी पाडवा, नवीन घर, उद्योग किंवा कार्यालय सुरू करण्यापूर्वी, विवाह, संततीप्राप्ती किंवा मोठ्या उपक्रमाच्या प्रारंभी करताना केला जातो. जन्मपत्रिकेत राहू, केतू, शनि किंवा इतर ग्रहदोषांमुळे वारंवार अडथळे येत असल्यासही विद्वान पुरोहितांच्या मार्गदर्शनाखाली हा यज्ञ केला जातो.

कोणत्या वारी महागणपती यज्ञ करावा?

बुधवार हा श्रीगणेशाचा मुख्य वार मानला जातो. त्यामुळे शक्य असल्यास यज्ञ बुधवारी करणे अत्यंत शुभ समजले जाते.

याशिवाय चतुर्थी तिथी, रविवार (सूर्यबलासाठी), गुरुवार (गुरुकृपा आणि ज्ञानप्राप्तीसाठी) या दिवशीही योग्य मुहूर्त पाहून यज्ञ केला जाऊ शकतो. दरम्यान तिथी आणि मुहूर्त यांना वारापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते.

महागणपती यज्ञाची तयारी

यज्ञापूर्वी संपूर्ण परिसर स्वच्छ केला जातो. यज्ञमंडप सजवून गणेशमूर्ती किंवा महागणपती यंत्राची स्थापना केली जाते.

महागणपती यज्ञ कसा केला जातो?

महागणपती यज्ञ वैदिक मंत्रोच्चारांसह केला जातो. त्याची सामान्य प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.

आचमन आणि शुद्धी

यज्ञकर्ता आणि पुरोहित शरीर व मनाची शुद्धी करतात.

संकल्प

स्वतःचे नाव, गोत्र, उद्देश आणि इच्छित कार्य यांचा संकल्प केला जातो.

गणेशपूजन

षोडशोपचार पद्धतीने श्रीगणेशाची पूजा केली जाते.

पुण्याहवाचन व कलशपूजन

स्थान, देवता आणि वातावरण पवित्र करण्यासाठी विधी केला जातो.

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अग्निस्थापना

वैदिक मंत्रांनी यज्ञकुंडात अग्नी प्रज्वलित केला जातो.

महागणपती मंत्रजप

“ॐ गं गणपतये नमः” या मंत्राबरोबरच महागणपतीचे विशेष वैदिक मंत्र, गणपती अथर्वशीर्ष आणि गणपती सूक्ताचे पठण केले जाते.

होम

प्रत्येक मंत्रोच्चारानंतर तूप, दुर्वा, तीळ, समिधा, मोदक किंवा इतर हवनद्रव्यांच्या आहुती दिल्या जातात.

पूर्णाहुती

सर्व देवतांना अंतिम आहुती अर्पण करून यज्ञ पूर्ण केला जातो.

आरती आणि प्रसाद

श्रीगणेशाची आरती करून मोदकाचा प्रसाद वाटला जातो.

महागणपती यज्ञाची फलश्रुती

धर्मग्रंथांनुसार श्रद्धा, नियम आणि शुद्ध भावनेने केलेल्या महागणपती यज्ञामुळे सर्व प्रकारचे विघ्न दूर होतात. नवीन उद्योग किंवा व्यवसायात यश मिळते, आर्थिक प्रगतीस मदत होते, शिक्षणात बुद्धी, स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते, विवाहातील अडथळे कमी होण्यास सहाय्य होते, संततीप्राप्तीसाठी प्रार्थना केली जाते, गृहकलह कमी होऊन कुटुंबात शांतता निर्माण होते., ग्रहदोषांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हा यज्ञ उपयुक्त मानला जातो, नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होते, आध्यात्मिक साधनेत प्रगती होते, मनाला स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि धैर्य प्राप्त होते.

महागणपती यज्ञ हा केवळ धार्मिक विधी नसून श्रद्धा, सकारात्मक संकल्प आणि ईश्वरभक्ती यांचे एक शक्तिशाली माध्यम आहे. जीवनातील विघ्ने दूर करून कार्यसिद्धी, बुद्धी, समृद्धी आणि अंतःकरणातील शांतता मिळवून देणारा हा यज्ञ हिंदू परंपरेतील एक महत्त्वाचा वैदिक संस्कार मानला जातो. शास्त्रोक्त पद्धतीने, योग्य मुहूर्तावर आणि निस्वार्थ भावनेने केलेला महागणपती यज्ञ व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजासाठी मंगलमय फल देणारा ठरतो, अशी सनातन परंपरेतील श्रद्धा आहे.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महागणपती यज्ञ म्हणजे काय?

    Ans: महागणपती यज्ञ हा भगवान श्रीगणेशाला समर्पित वैदिक यज्ञ असून, विघ्नांचा नाश, कार्यसिद्धी, बुद्धी, समृद्धी आणि मंगलफल प्राप्तीसाठी केला जातो.

  • Que: महागणपती यज्ञ कधी करावा

    Ans: गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती, विनायकी चतुर्थी, अक्षय तृतीया, गुढीपाडवा, विजयादशमी तसेच नवीन घर, व्यवसाय किंवा महत्त्वाच्या कार्याच्या प्रारंभी हा यज्ञ करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: महागणपती यज्ञासाठी कोणता वार सर्वात शुभ मानला जातो?

    Ans: बुधवार हा भगवान गणेशाचा वार असल्याने या दिवशी यज्ञ करणे विशेष शुभ मानले जाते. तसेच चतुर्थी तिथीला देखील यज्ञाला विशेष महत्त्व आहे.

Web Title: Obstacles are removed by the sacrifice of maha ganapati when to perform yajna

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:25 AM

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