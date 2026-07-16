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भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र होतोय ‘आत्मनिर्भर’! सुट्या भागांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी ‘ऑटो पीएलआय’ योजनेचा निधी केला दुप्पट!

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:00 AM IST
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सारांश

केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि परकीय देशांवरील आयातीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 'ऑटो पीएलआय' योजनेचा निधी दुप्पट करत ₹५,९४० कोटींची मोठी तरतूद केली आहे. या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे भारतात प्रगत वाहनांच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळून रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी उपलब्ध होतील.

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र होतोय ‘आत्मनिर्भर’! सुट्या भागांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी ‘ऑटो पीएलआय’ योजनेचा निधी केला दुप्पट!
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विस्तार

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र सध्याच्या घडीला एका मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. आपल्या देशाला जागतिक स्तरावर ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी आणि आधुनिक वाहनांच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

ऑटो PLI योजना

सरकारने ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटकांसाठीच्या ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ Auto PLI योजनेसाठी तब्बल ₹५,९४० कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत हा निधी जवळपास दुप्पट करण्यात आला असून, यामुळे भारतीय वाहन उद्योगाला एक नवा बूस्टर डोस मिळाला आहे, असे म्हणायला हवे.

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योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताचे परकीय देशांवरील, विशेषतः चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. आज तंत्रज्ञान प्रगत झाले असले तरी, प्रगत ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर्स, ईव्ही बॅटरीचे सुटे भाग आणि इतर हाय-टेक घटकांसाठी भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर चीन आणि इतर आशियाई देशांतून आयात करावी लागते. या आयातीमुळे देशाचे परकीय चलन तर खर्च होतेच, शिवाय सप्लाय चेनमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास देशातील उत्पादनाला मोठा फटका बसतो.

योजनेच्या निधिमुळे मिळालेले आर्थिक सहाय्य

सरकारच्या या नव्या निधीमुळे कंपन्यांना भारतातच प्रगत तंत्रज्ञानाचे सुटे भाग बनवण्यासाठी मोठे आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत हे सुटे भाग भारतात तयार झाल्यास आयातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

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स्थानिक उत्पादन आणि रोजगाराच्या संधी

स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळाल्यामुळे देशात रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. नवीन कारखाने, संशोधन केंद्रे आणि प्रकल्पांमुळे केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील इंजिनिअरचं नव्हे, तर टेक्निकल स्कील असलेल्या हजारो तरुणांना थेट रोजगार मिळेल. तसेच, या मोठ्या प्रकल्पांना कच्चा माल पुरवणाऱ्या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचा देखील वेगाने विकास होईल,

आव्हानात्मक कार्य

परंतु, भारतातच हे प्रगत सुटे भाग बनवणे हे एक मोठे आव्हान देखील आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि सातत्यपूर्ण वीज-पाणी पुरवठ्याची गरज आहे. जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करताना दर्जा आणि किंमत या दोन्ही बाजूनी भारतीय उत्पादकांना स्वतःला सिद्ध करावे लागेल.

केंद्र सरकारची ही ऑटो पीएलआय योजना भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे आणि धाडसी पाऊल आहे. आव्हाने नक्कीच आहेत, परंतु ₹५,९४० कोटींच्या या आर्थिक पाठबळामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग आयातीचे चक्र तोडून जागतिक बाजारात एक प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून नक्कीच पुढे येईल.

Web Title: Auto pli scheme automobile news

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:00 AM

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