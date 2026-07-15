‘शक्तिमान’ पासून ते ‘शका लका बुमबुम’! बालपणीचे हे १० टीव्ही शो जे आपण कधीच विसरू शकत नाही! जाणून घ्या

नव्वदच्या दशकात आणि दोन हजारच्या सुरुवातीला लहानाचे मोठे झालेल्या पिढीसाठी टेलिव्हिजन म्हणजे केवळ एक मनोरंजनाचे साधन नव्हते, तर तो रोजच्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग होता. आज डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या जमान्यात हजारो पर्याय उपलब्ध असले, तरी त्या काळातील साधेपणा आणि त्या कार्यक्रमांची क्रेझ काही वेगळीच होती. चला तर मग, पुन्हा एकदा आठवणींच्या दुनियेत जाऊया आणि जाणून घेऊया आपल्या बालपणीच्या अशा १० टीव्ही शोबद्दल, जे आपण कधीच विसरू शकत नाही,
१. शक्तिमान
भारतातील पहिला सुपरहिरो! रविवारी दुपारी १२ वाजता ‘शक्तिमान’ सुरू होणार म्हणून गल्लीत सामसूम असायची. शक्ती मागताना गोल-गोल फिरणे असो किंवा भागाच्या शेवटी ‘छोटी छोटी मगर मोटी बातें’ मधून मिळणारे संस्कार, शक्तिमानने प्रत्येकाच्या बालपणावर राज्य केले.
२. शका लका बुमबुम
“शका लका बुमबुम…!” हे गाणे कानावर पडताच डोळ्यासमोर यायची ती संजूची मॅजिक पेन्सिल. त्या पेन्सिलने कागदावर काढलेली प्रत्येक वस्तू जिवंत व्हायची. ती जादूची पेन्सिल आपल्यालाही मिळावी, अशी इच्छा त्याकाळी प्रत्येक लहान मुलाची असायची.
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३. सोनपरी
“आयतु बितु चिंतू टातू…” हा मंत्र आजही अनेकांच्या तोंडपाठ असेल. फ्रुटी आणि तिची काळजी घेणारी, संकटातून वाचवणारी ‘सोना आंटी’ (सोनपरी) आणि तिचा मजेशीर साथीदार ‘अल्टू’ यांनी बच्चेकंपनीला परीकथांच्या दुनियेची सफर घडवून आणली.
४. सा रे ग म प लिटिल चॅम्प्स
मराठी टेलिव्हिजनच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड! मुग्धा, प्रथमेश, कार्तिकी, रोहित आणि आर्या या ‘पंचरत्नांनी’ उभ्या महाराष्ट्राला वेड लावले होते. या कार्यक्रमाच्या वेळी अख्खं कुटुंब टीव्हीसमोर एकत्र बसायचं.
५. विक्रम और बेताळ
राजाने प्रेताला पाठीवर घेऊन चालायचे, बेताळने एक रहस्यमय गोष्ट सांगायची आणि शेवटी राजाने उत्तर दिले की बेताळने “तू बोला और मै चला…” म्हणत पुन्हा झाडावर जाऊन लटकायचे. या मालिकेतील गोष्टी केवळ मनोरंजक नव्हत्या तर खूप काही शिकवून जाणाऱ्या होत्या.
६. ज्युनिअर जी
शक्तिमाननंतर लहान मुलांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झालेला दुसरा सुपरहिरो म्हणजे ‘ज्युनिअर जी’. एका साध्या मुलाला मिळालेली जादूची अंगठी आणि त्यानंतर तो करत असलेले पराक्रम लहान मुलांना स्क्रीनला खिळवून ठेवायचे.
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७. अलिफ लैला
अरेबियन नाईट्सच्या कथांवर आधारित या शोने बालपणी आपल्याला जादूई चटई, बोलणारे पोपट, जिन्न आणि राक्षसांच्या दुनियेत नेले. यातील रहस्य आणि थरार त्या काळी अंगावर काटा आणायचा.
८. हातिम
सात प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी निघालेला ‘हातिम’ आणि त्याचा सोबती ‘होबो’. या मालिकेतील विशेष प्रभाव आणि थरार त्या काळाच्या मानाने प्रचंड लोकप्रिय ठरले होते.
९. खिचडी आणि साराभाई व्हर्सेस साराभाई
हसवून हसवून पोट दुखवणारे हे कौटुंबिक शो होते. प्रफुल्लचे अतरंगी इंग्रजी भाषांतर, हंसाचे “मे तो थक गई भाई” आणि साराभाई कुटुंबातील उच्चभ्रू विरुद्ध मध्यमवर्गीय वाद हा निखळ मनोरंजनाचा उत्तम नमुना होता.
१०. गोट्या
ना. धो. महानोर यांच्या कादंबरीवर आधारित ‘गोट्या’ ही मराठी मालिका प्रचंड गाजली. गोट्याचा प्रामाणिकपणा, त्याचा खोडकरपणा आणि त्याचे भावविश्व प्रत्येक मराठी घरातील बालपणाचा भाग बनले होते.