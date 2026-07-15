Sayaji Shinde on Sonam Wangchuk : ‘खऱ्या रॅन्चोसाठी…’ सयाजी शिंदे यांची सोनम वांगचुक यांना विनंती! सरकारला पाजले धडे

अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी दिल्लीमध्ये उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना भावनिक विनंती केली आहे. गेल्या 17 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले आहेत. Neet पेपर फुटी संबंधित ऍक्शन घेण्यासाठी कॉक्रोच पार्टीने आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाला देशभरातील विविध क्षेत्रातील दिग्गजांनीही पाठिंबा दर्शवला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हाच एक हेतू घेऊन CJP दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरली. रिपोर्टनुसार, जर सयाजी शिंदे यांनी आणखीन दोन दिवस उपोषण केले तर त्यांचा मृत्यू होण्याचीही दाट शक्यता आहे. अशामध्ये सिनेक्षेत्रातूनही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
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सयाजी शिंदे यांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये सरकारला सुनावले आहे की, “तुम्हाला मंत्री पद सोडायचे नाहीये, तुम्ही नका सोडू. पण सोनम वांगचुक यांना उपोषणापासून तरी सोडवा. सिनेमातील रॅन्चोसाठी तुम्ही एवढा जीव लावला पण खऱ्या आयुष्यातील रॅन्चोसाठी तुम्ही काहीच का नाही बोलत आहात. सोनम वांगचुक देशासाठी फार महत्वाचे आहेत. माझी तर आहेच पण सगळ्या क्षेत्रातील समजदार माणसांनी सोनम वांगचुक यांना विनंती करावी. सरकारने ताबडतोब मध्यस्थी करावी.”
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सयाजी शिंदे यांची भावनिक साद सोनम वांगचुकसाठी जरी असली तरी याआधी अनेकदा त्यांनी सामाजिक विषयांवर आपले मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. फक्त सयाजी शिंदे यांनीच नाही तर हेमंत ढोमेनेदेखील याविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे.