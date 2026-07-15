बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sayaji Shinde on Sonam Wangchuk : ‘खऱ्या रॅन्चोसाठी…’ सयाजी शिंदे यांची सोनम वांगचुक यांना विनंती! सरकारला पाजले धडे

Updated On: Jul 15, 2026 | 09:58 PM IST
जाहिरात
सारांश

अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी दिल्लीत उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याचे भावनिक आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांनी सरकारने तातडीने मध्यस्थी करून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी दिल्लीमध्ये उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना भावनिक विनंती केली आहे. गेल्या 17 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले आहेत. Neet पेपर फुटी संबंधित ऍक्शन घेण्यासाठी कॉक्रोच पार्टीने आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाला देशभरातील विविध क्षेत्रातील दिग्गजांनीही पाठिंबा दर्शवला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हाच एक हेतू घेऊन CJP दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरली. रिपोर्टनुसार, जर सयाजी शिंदे यांनी आणखीन दोन दिवस उपोषण केले तर त्यांचा मृत्यू होण्याचीही दाट शक्यता आहे. अशामध्ये सिनेक्षेत्रातूनही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

Hemant Dhome : ‘सोनम वांगचुक यांच्या जीवावर…’ अभिनेत्याने सरकारवर साधला निशाणा! केली पोस्ट

सयाजी शिंदे यांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये सरकारला सुनावले आहे की, “तुम्हाला मंत्री पद सोडायचे नाहीये, तुम्ही नका सोडू. पण सोनम वांगचुक यांना उपोषणापासून तरी सोडवा. सिनेमातील रॅन्चोसाठी तुम्ही एवढा जीव लावला पण खऱ्या आयुष्यातील रॅन्चोसाठी तुम्ही काहीच का नाही बोलत आहात. सोनम वांगचुक देशासाठी फार महत्वाचे आहेत. माझी तर आहेच पण सगळ्या क्षेत्रातील समजदार माणसांनी सोनम वांगचुक यांना विनंती करावी. सरकारने ताबडतोब मध्यस्थी करावी.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sayaji Shinde (@sayaji_shinde)

सयाजी शिंदे यांची भावनिक साद सोनम वांगचुकसाठी जरी असली तरी याआधी अनेकदा त्यांनी सामाजिक विषयांवर आपले मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. फक्त सयाजी शिंदे यांनीच नाही तर हेमंत ढोमेनेदेखील याविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Web Title: Sayaji shinde posted for sonam wangchuk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 09:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

History of Hunger Strikes: भारतातील उपोषणाचा इतिहास: भगतसिंगांपासून सोनम वांगचूकपर्यंत देशातील ऐतिहासिक आंदोलने
1

History of Hunger Strikes: भारतातील उपोषणाचा इतिहास: भगतसिंगांपासून सोनम वांगचूकपर्यंत देशातील ऐतिहासिक आंदोलने

Sonam Wangchuk Hunger Strike:सोनम वांगचूक यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडले जाऊ शकते का, काय आहे नियम?
2

Sonam Wangchuk Hunger Strike:सोनम वांगचूक यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडले जाऊ शकते का, काय आहे नियम?

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत केली मोठी घोषणा, ”दिल्लीत येऊन मीच”
3

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत केली मोठी घोषणा, ”दिल्लीत येऊन मीच”

VIDEO : राजीनामा द्या, नाहीतर… जंतर-मंतरवर पोहचली ७ वर्षांची चिमुकली, पंतप्रधान मोदी आणि धर्मेंद्र प्रधानांकडे केली ‘ही’ मागणी
4

VIDEO : राजीनामा द्या, नाहीतर… जंतर-मंतरवर पोहचली ७ वर्षांची चिमुकली, पंतप्रधान मोदी आणि धर्मेंद्र प्रधानांकडे केली ‘ही’ मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sayaji Shinde on Sonam Wangchuk : ‘खऱ्या रॅन्चोसाठी…’ सयाजी शिंदे यांची सोनम वांगचुक यांना विनंती! सरकारला पाजले धडे

Sayaji Shinde on Sonam Wangchuk : ‘खऱ्या रॅन्चोसाठी…’ सयाजी शिंदे यांची सोनम वांगचुक यांना विनंती! सरकारला पाजले धडे

Jul 15, 2026 | 09:58 PM
IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी

IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी

Jul 15, 2026 | 09:34 PM
पीओके मध्ये आंदोलने ,पाकिस्तानचे गृहयुद्ध ,बिलावल भुट्टो घाबरला

पीओके मध्ये आंदोलने ,पाकिस्तानचे गृहयुद्ध ,बिलावल भुट्टो घाबरला

Jul 15, 2026 | 09:27 PM
डोंबिवली हादरली! डॉक्टर मारहाण प्रकरण ताजे असतानाच शिंदे सेनेचे २ मोठे नेते अटकेत; १५ लाखांचा गंडा घातल्याचा आरोप

डोंबिवली हादरली! डॉक्टर मारहाण प्रकरण ताजे असतानाच शिंदे सेनेचे २ मोठे नेते अटकेत; १५ लाखांचा गंडा घातल्याचा आरोप

Jul 15, 2026 | 09:24 PM
Cooking Tips: चपाती कडक होते? पीठ मळताना टाळा ‘या’ चुका; तासन्‌तास राहतील मऊ आणि लुसलुशीत

Cooking Tips: चपाती कडक होते? पीठ मळताना टाळा ‘या’ चुका; तासन्‌तास राहतील मऊ आणि लुसलुशीत

Jul 15, 2026 | 09:07 PM
शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची ‘तिहेरी मेगा घोषणा’! पंढरपुरात पांडुरंगाचा तुळशीहार घालून मुख्यमंत्र्यांचा अभूतपूर्व सत्कार

शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची ‘तिहेरी मेगा घोषणा’! पंढरपुरात पांडुरंगाचा तुळशीहार घालून मुख्यमंत्र्यांचा अभूतपूर्व सत्कार

Jul 15, 2026 | 08:56 PM
Washim : काँग्रेसच्या सत्याग्रह आंदोलनाने वेधले लक्ष! राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहाराचा जिल्ह्यामधून निषेध

Washim : काँग्रेसच्या सत्याग्रह आंदोलनाने वेधले लक्ष! राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहाराचा जिल्ह्यामधून निषेध

Jul 15, 2026 | 08:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा