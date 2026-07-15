Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात आजपासून, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा करण्याची पद्धत आणि नियम

वर्षभरात ४ नवरात्री येतात. ज्यात दोन गुप्त नवरात्री येतात त्यापैकी एक आषाढ गुप्त आणि दुसरी माघ गुप्त नवरात्री. आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील प्रतिपदेला आषाढ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात होते. यंदा आषाढ नवरात्रीची सुरुवात बुधवार, १५ जुलै रोजी होत आहे आणि २२ जुलै रोजी याची सांगता होणार आहे. यावेळी देवीच्या दहा महाविद्याची पूजा केली जाते. हे दिवस तंत्र, मंत्र करण्यासाठी विशेष मानले जाते. कारण यावेळी अघोरी पद्धतीने तंत्र मंत्र आणि सिद्धी प्राप्त केली जाते. असे मानले जाते की, गुप्त नवरात्रीत देवीची आराधना करणे खूप शुभ मानले जाते. अशावेळी काही काम करू नये. आषाढ गुप्त नवरात्रीची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि नियम
आषाढ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात बुधवार, १५ जुलै रोजी होत आहे आणि या नवरात्रीची समाप्ती २२ जुलै रोजी होणार आहे. पूजा आणि घटस्थापना करण्यासाठी शुभ मुहूर्त १५ जुलै रोजी सकाळी ८ वाजून २ मिनिटांनी पुष्प नक्षत्रात होणार आहे.
आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या दिवशी देवीची आराधना करण्यासाठी पूजा आणि विशेष नियमांसह विधिपूर्वक पूजा करणे गरजेचे आहे. सकाळी लवकर उठून आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करावे आणि त्यानंतर देवीची विधिपूर्वक पूजा करावी. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी देवीची पूजा करणे गरजेचे मानले जाते. यावेळी काही नियमांचे पालन करणे गरजेचे मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार चुकूनही मांस, मद्य, लसुन, कांदा इत्यादी तामसिक पदार्थांचे सेवन करू नये. धार्मिक श्रद्धेनुसार गुप्त नवरात्री दरम्यान सात्विक भोजन केल्याने मन शांत राहते. हे नियम भागवत पुराण आणि दुर्गा सप्तशती मध्ये देखील सांगितले आहे.
नवरात्रीच्या नऊ दिवसांचा हिंदू धर्मात खूप महत्त्व आहे. हे फक्त उपवास नाही तर मन, बोलणे आणि व्यवहार यांचा उत्सव मानला जातो. नवरात्रीच्या काळात चुकूनही खोट बोलू नये, रागावर नियंत्रण ठेवणे आणि खोटे वचन देऊ नये. त्यासोबतच वादविवादापासून दूर रहावे.
हिंदू धर्मात नवरात्रीच्या नऊ दिवसांना विशेष महत्त्व आहे. हा केवळ उपवासाचा काळ नसून मन, वाणी आणि वर्तनाच्या शुद्धीकरणाचा उत्सव मानला जातो. त्यामुळे, नवरात्रीच्या या दिवसांमध्ये राग, खोटेपणा किंवा कठोर शब्द टाळावेत. याशिवाय, वादविवादांपासूनही दूर राहावे.
जर तुम्ही या आषाढ नवरात्रीत उपवास करण्याचा किंवा एखादा विशिष्ट विधी पाळण्याचा संकल्प केला असेल, तर तो मध्येच मोडू नका. तुम्ही तुमचे संकल्प पूर्ण केले पाहिजेत आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे. जर तुम्ही एखादा संकल्प करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या क्षमतेनुसार संकल्प करणे योग्य मानले जाते.
धार्मिक मान्यतेनुसार, गुप्त नवरात्री हा आत्मचिंतन, आध्यात्मिक साधना आणि सकारात्मक ऊर्जेचा सण मानला जातो. त्यामुळे, या काळात मत्सर, द्वेष किंवा नकारात्मक विचार टाळावेत. त्याऐवजी, सकारात्मक विचार जोपासावेत आणि योग्य विधींनी देवीची पूजा करावी. असे केल्याने अत्यंत शुभ परिणाम मिळू शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: आषाढ गुप्त नवरात्रीची सुरुवात आज बुधवार, 15 जुलैपासून होत आहे
Ans: गुप्त नवरात्री ही शक्ती उपासना, मंत्रजप, साधना, देवी आराधना आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते.
Ans: सात्त्विक आहार घ्यावा, स्वच्छता राखावी, ब्रह्मचर्याचे पालन करावे, मांस-मद्याचे सेवन टाळावे आणि शक्य असल्यास उपवास करावा.