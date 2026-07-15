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“तुकाराम मुंढेंकडे शिक्षण खातंही सोपवा”, मराठी अभिनेत्याचं मुख्यमंत्र्यांना थेट आवाहन, म्हणाला, ‘System खऱ्या अर्थाने मुळापासून’

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

Tukaram Mundhe: अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाईचं कौतुक करत मराठी अभिनेता अभिजित केळकरने मुख्यमंत्र्यांना शिक्षण खातंही त्यांच्याकडे सोपवण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याची फेसबुक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
Abhijeet Kelkar On Tukaram Mundhe: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर धडक कारवाई सुरू केली आहे. बनावट, निकृष्ट आणि नियमबाह्य अन्नपदार्थांवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे त्यांच्या कामकाजाची पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा होत आहे. मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईमुळे संपूर्ण राज्यभरात आता तुकाराम मुंढे पॅटर्नची चर्चे रंगली आहे. त्यांच्या या धडक कारवाईमुळे याआधी काहीच काम होत नव्हतं का असा सवाल सर्वसामान्यंकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर एका लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

मराठी अभिनेता अभिजीत केळकर या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असतो. अभिजीत सोशल मीडियावर सक्रिय असून तो नेहमी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आपली मत मांडताना दिसतो. नुकतीच त्याने तुकाराम मुंढे यांच्याबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे. फेसबुक अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत त्याने लिहिले, ”Tukaram Mundhe साहेबांचा, कामाचा आणि कारवायांचा धडाका पाहता त्यांच्याकडे तात्काळ शिक्षण खातंही सोपवायला हवं, असं अगदी मनापासून वाटतंय म्हणजे प्रायव्हेट शाळांची मनमानी, मुजोरी, बेफिकिरी, विद्यार्थ्यांची आणि पालकांचीही गळचेपी, ह्या सगळ्याला आपोआप चाप बसेल आणि system खऱ्या अर्थाने, “मुळापासून” स्वच्छ व्हायला सुरवात होईल… Devendra Fadnavis जी, हे करा please” अशा आशयाची पोस्ट अभिजीत ने लिहिली आहे. अभिजित केळकरच्या या पोस्टची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली असून अनेकांनी त्याच्या मताला समर्थन दिलं आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर आणि पारदर्शक कामकाजाचं कौतुक करत नेटकऱ्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यामुळे अभिजितची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

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(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

अभिजित केळकर हा अभिनयासोबतच सामाजिक आणि विविध घडामोडींवर स्पष्टपणे मत मांडण्यासाठीही ओळखला जातो. अनेक गाजलेल्या मराठी मालिका, नाटक आणि चित्रपटांमधून त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. ‘तुझेच मी गीत आहे’, ‘सातव्या मुलीची सातवी मुलगी’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील त्याच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरल्या. याशिवाय तो ‘बिग बॉस मराठी’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमधूनही प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता.

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Web Title: Marathi actor abhijeet kelkar urge the chief minister to hand over the education department to tukaram mundhe

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:55 AM

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