“तुकाराम मुंढेंकडे शिक्षण खातंही सोपवा”, मराठी अभिनेत्याचं मुख्यमंत्र्यांना थेट आवाहन, म्हणाला, ‘System खऱ्या अर्थाने मुळापासून’

मराठी अभिनेता अभिजीत केळकर या स्पष्टवक्तेपणामुळे चर्चेत असतो. अभिजीत सोशल मीडियावर सक्रिय असून तो नेहमी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आपली मत मांडताना दिसतो. नुकतीच त्याने तुकाराम मुंढे यांच्याबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे. फेसबुक अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत त्याने लिहिले, ”Tukaram Mundhe साहेबांचा, कामाचा आणि कारवायांचा धडाका पाहता त्यांच्याकडे तात्काळ शिक्षण खातंही सोपवायला हवं, असं अगदी मनापासून वाटतंय म्हणजे प्रायव्हेट शाळांची मनमानी, मुजोरी, बेफिकिरी, विद्यार्थ्यांची आणि पालकांचीही गळचेपी, ह्या सगळ्याला आपोआप चाप बसेल आणि system खऱ्या अर्थाने, “मुळापासून” स्वच्छ व्हायला सुरवात होईल… Devendra Fadnavis जी, हे करा please” अशा आशयाची पोस्ट अभिजीत ने लिहिली आहे. अभिजित केळकरच्या या पोस्टची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली असून अनेकांनी त्याच्या मताला समर्थन दिलं आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर आणि पारदर्शक कामकाजाचं कौतुक करत नेटकऱ्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यामुळे अभिजितची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
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अभिजित केळकर हा अभिनयासोबतच सामाजिक आणि विविध घडामोडींवर स्पष्टपणे मत मांडण्यासाठीही ओळखला जातो. अनेक गाजलेल्या मराठी मालिका, नाटक आणि चित्रपटांमधून त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. ‘तुझेच मी गीत आहे’, ‘सातव्या मुलीची सातवी मुलगी’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील त्याच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरल्या. याशिवाय तो ‘बिग बॉस मराठी’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमधूनही प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता.
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