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Astrology Tips : मनातील तणाव कमी करण्यासाठी चांदी ठरते का उपयुक्त? वाचा चंद्र ग्रहाशी असलेला खास संबंध

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:57 PM IST
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सारांश

चांदीचे दागिने परिधान केल्याने मानसिक शांतता मिळते, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते. चंद्र ग्रहाशी संबंधित असलेल्या चांदीचे आध्यात्मिक आणि ज्योतिषीय फायदे काय आहेत, जाणून घ्या.

मनातील तणाव कमी करण्यासाठी चांदी ठरते का उपयुक्त? वाचा चंद्र ग्रहाशी असलेला खास संबंध

मनातील तणाव कमी करण्यासाठी चांदी ठरते का उपयुक्त? वाचा चंद्र ग्रहाशी असलेला खास संबंध

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विस्तार
  • मनातील तणाव कमी करण्यासाठी चांदी ठरते का उपयुक्त?
  • वाचा चंद्र ग्रहाशी असलेला खास संबंध
  • चांदी परिधान करण्याचे ज्योतिषीय फायदे
 

आजच्या धकाधकीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे मानसिक अस्वस्थता, चिंता आणि अस्थिरता ही अनेकांच्या आयुष्याचा भाग बनली आहे. अशा परिस्थितीत ध्यान, योग, प्राणायाम यांसारख्या उपायांचा अवलंब केला जातो. मात्र, ज्योतिषशास्त्रानुसार चांदीचे दागिने परिधान केल्यानेही मानसिक शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळण्यास मदत होते, अशी मान्यता आहे.

ज्योतिषशास्त्रात चांदीचा संबंध चंद्र ग्रहाशी जोडला जातो. चंद्र हा मन, भावना, संवेदनशीलता आणि मानसिक स्थैर्याचा कारक मानला जातो. त्यामुळे चांदी धारण केल्याने चंद्राची सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि मन अधिक शांत राहण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

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चांदी परिधान करण्याचे ज्योतिषीय फायदे

मानसिक शांतता: चांदी मनातील अस्थिरता कमी करून मानसिक संतुलन राखण्यास मदत करते, अशी श्रद्धा आहे.

चंद्र ग्रह बळकट होतो: जन्मकुंडलीत चंद्र कमजोर असल्यास योग्य सल्ल्यानुसार चांदी धारण करण्याची शिफारस केली जाते.

सकारात्मक ऊर्जा: चांदी नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव कमी करून सकारात्मक विचारांना चालना देते, अशी मान्यता आहे.

भावनांवर नियंत्रण: राग, चिडचिड आणि भावनिक अस्थिरता कमी करण्यास चांदी उपयुक्त ठरते, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते.

शीतलतेचे प्रतीक: चांदीचा स्वभाव थंड मानला जात असल्याने शरीर आणि मनावर शांततेचा प्रभाव पडतो, अशी धारणा आहे.

चांदी कशी परिधान करावी?

ज्योतिषशास्त्रानुसार चांदीची अंगठी, चेन, ब्रेसलेट किंवा कडा परिधान केली जाऊ शकते. अनेक तज्ज्ञ सोमवारी किंवा शुभ मुहूर्तावर चांदी धारण करण्याचा सल्ला देतात. मात्र, कोणतेही रत्न किंवा धातू ज्योतिषीय उपाय म्हणून वापरण्यापूर्वी जाणकार ज्योतिषांचा सल्ला घेणे उचित मानले जाते.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन

चांदी मानसिक शांतता देते, हा दावा धार्मिक आणि ज्योतिषीय श्रद्धांवर आधारित आहे. याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या असल्यास मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

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Web Title: Silver astrological benefits for mental peace jyotish marathi

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:57 PM

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