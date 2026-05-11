Shani Jayanti: शनि जयंतीच्या दिवशी महादुर्लभ योग, शनि अमावस्येला करा हे उपाय

या वर्षाची पहिली शनि अमावस्या शनिवार, १६ मे रोजी साजरी केली जाणार आहे. जेव्हा अमावस्या शनिवारी येते तेव्हा शनिश्वरी किंवा शनि अमावस्या म्हणतात, शनिवारचा दिवस हा शनि देवाला समर्पित आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 03:40 PM
  • शनि जयंती कधी आहे
  • शनि जयंतीला करा हे उपाय
  •  या राशींच्या लोकांवर शनिचा राहील विशेष आशीर्वाद
 

 

शनि अमावस्या ही पूजा, उपवास, स्नान आणि दानधर्मासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी, लोक भगवान शनीला प्रसन्न करण्यासाठी विशेष विधी करतात. यावर्षी, शनि अमावस्या आणि शनि जयंती यांचा दुर्मिळ योगायोग जुळून आल्याने, ही तारीख आणखी विशेष ठरली आहे, या दिवशी केलेली धार्मिक कार्य आणि उपाय शनिचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात, असा विश्वास आहे की या प्रसगी प्रसन्न होऊन, भगवान शनिदेव आपल्या भक्तांना सुख, समृद्धी आणि दुःखापासून मुक्तीचा आशीर्वाद देतात.

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि जयंती अमावस्येच्या दिवशी साजरी करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, याच दिवशी शनि देव प्रकट झाले होते. शनि जयंतीचा दिवस हा शनि दोष, साडेसाती आणि ढैय्याच्या कष्टापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. यंदा शनि जयंतीच्या दिवशी दुर्लभ योग जुळून आले आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा खास योग शनि जयंतीच्या दिवशी करण्यात येणारी पूजा आणि उपाय लाभ देतात. तसेच, समस्यांपासून लवकर सुटका होते. कधी आहे शनि जयंती, कोणते उपाय करावेत जाणून घ्या

शनि जयंती कधी आहे

पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या अमावस्या तिथीची सुरुवात शनिवार १६ मे रोजी सकाळी ५ वाजून ११ मिनिटांनी होणार आहे, तर, ज्येष्ठ महिन्याच्या अमावस्या तिथीची समाप्ती रविवार, १७ मे रोजी दुपारी १ वाजून ३० मिनिटांनी होणार आहे. मात्र, उदयतिथीनुसार, शनि जयंती शनिवार १६ मे रोजी साजरी करण्यात येणार आहे.

शनि उपाय करा

ज्या राशीच्या लोकांवर शनिची ढैय्या आणि साडेसाती सुरु आहे. अशा राशीच्या लोकांनी शनिवारी उपाय केल्यास ते लाभदायी ठरतील. अशा वेळी शनिदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत ते जाणून घेऊयात

‘या’ ३ राशींवर शनिचा विशेष आशीर्वाद

मकर रास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मकर राशीचा स्वामी स्वत शनिदेव आहे, त्यामुळे शनि जयंतीचा प्रभाव तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तुम्हाला आर्थिक लाभासाठी अनेक इच्छित संधी मिळतील. प्रलंबित कामे हळूहळू पूर्ण होऊ लागतील. तुमच्या करिअरला स्थिरत्ता मिळेल. या काळात तुम्ही नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करू शकता. आर्थिक बाबीमध्ये सुधारणेची चिन्हे देखील आहेत.

कुंभ रास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा काळ कुंभराशीसाठी देखील सकारात्मक बदल घेऊन येऊ शकतो. शनि हा कुंभ राशीचा स्वामी ग्रह आहे आणि त्याच्या आशीर्वादाने तुमचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल, विवाहातील अडथळे दूर होतील, या काळात, करिअर आणि सामाजिक जीवनात तुमची प्रतिमा मजबूत होईल.

मीन रास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि जयतीनतर मीन राशीसाठी आर्थिक प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. शनि सध्या या राशीत असून तोपर्यंत तेथेच राहील. यामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात आणि रखडलेल्या प्रकल्पाना गती मिळू शकते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि जयंतीला विशेष महत्त्व का दिले जाते?

    Ans: या दिवशी शनि देव यांची पूजा केल्यास शनीदोष कमी होतो आणि शुभ फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: शनि अमावस्या म्हणजे काय?

    Ans: ज्या दिवशी अमावस्या आणि शनिवारी योग येतो, त्या तिथीला शनि अमावस्या म्हटले जाते.

  • Que: शनि जयंतीला दानधर्माचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: काळे कपडे, काळे तीळ, लोखंड किंवा अन्नदान केल्यास पुण्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

Published On: May 11, 2026 | 03:40 PM

