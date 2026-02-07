Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

मुंबईतील बीएमसी महापौरपदाच्या निवडणुकीभोवतीचा सस्पेन्स अखेर संपुष्टात आला आहे. भाजपाकडून आज (7 जानेवारी) आपला उमेदवार जाहीर केला असून भाजप महिला महापौरपदाच्या उमेदवाराल उभे करण्यात आले.

Updated On: Feb 07, 2026 | 11:23 AM
Mumbai Mayor News in Marathi : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होऊन पंधरा दिवसांहून अधिक काळ लोटला. फक्त महापौर आणि उपमहापौरांची नावे अद्याप जाहीर झाली नव्हती. मात्र आज (7 फेब्रुवारी 2026) भाजपाकडून महापौरपदाची नावं जाहीर करण्यात आली. शिवसेना आणि भाजपने आज संयुक्त बैठक घेऊन महापौर आणि उपमहापौरांची नावे अंतिम केली.
त्यानुसार, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापौरपदासाठी आणि शिवसेना नेते राहुल शेवाळे यांना उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली. त्यानुसार, मुंबई महापौरपदासाठी भाजपच्या रितू तावडे यांचं नावे आणि उपमहापौरपदासाठी संजय घाडी यांची नावे अंतिम करण्यात आलं आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या शिवसेना आणि भाजपने एकत्रित निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला एकत्रित बहुमत मिळाले. म्हणूनच त्यांनी महापौरपदासाठी दावा केला. फक्त, महापौरपदाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद होते. फक्त, अंतिम निर्णय घेताना, भाजपला महापौरपद मिळाले आहे आणि शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळाले आहे. त्यानुसार, भाजपच्या रितू तावडे यांना महापौरपद आणि शिवसेनेचे संजय घाडी यांना उपमहापौरपद देण्यात आले आहे.

मुंबईच्या महापौरपदी भाजपच्या रितू तावडे यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापौर म्हणून रितू तावडे यांचं नाव जाहीर केलं आहे. तर शिवसेना राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांनी उपमहापौर पदाकरिता महायुतीकडून संजय घाडी यांचे नाव जाहीर करत सव्वा वर्षाकरिता राहील हे स्पष्ट केलं आहे.

 

बातमी अपडेट होत आहे…

 

Published On: Feb 07, 2026 | 11:23 AM

