राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

मिळालेल्या माहितीनुसार, शरद बुट्टे हे खासगी कामानिमित्त घराबाहेर गेले असता, दबा धरून बसलेल्या काही अज्ञात हल्लेखोरांनी अचानक त्यांच्यावर हल्ला केला. हल्लेखोरांनी शरद बुट्टे यांच्या गाडीवर दगडफेक केली. त्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदत करत जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात दाखल केले.
बालाजी हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद बुट्टे यांच्या डोक्याला व शरीराच्या इतर भागाला गंभीर दुखापत झाली आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र डॉक्टरांचे पथक सतत लक्ष ठेवून आहे. या घटनेनंतर आंबेठाण पाईट परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या हल्ल्यामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून, हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. हा हल्ला जुन्या वादातून की राजकीय कारणातून झाला, याबाबत पोलीस विविध अंगांनी तपास करत असून, लवकरच आरोपींना अटक करण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे जिल्हा परिषद निवडणूक काळात सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने संवेदनशील भागात कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.