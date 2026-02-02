Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर

रत्नशास्त्रानुसार, काही रत्ने जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंद आणतात. ही रत्ने योग्य वेळी परिधान करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या रत्नामुळे आनंद, संपत्ती आणि यश मिळविण्यास मदत होते. कोणती आहेत ती रत्ने जाणून घ्या.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी भाग्यशाली रत्ने
  • कोणती रत्ने परिधान करणे फायदेशीर
  • रत्नशास्त्रातील रत्नाचे महत्त्व
 

दैनंदिन जीवनात, प्रत्येकाला आनंद, संपत्ती आणि यश हवे असते. रत्नशास्त्रानुसार, काही रत्ने अशी आहेत जी सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात आणि जीवनात समृद्धी आणतात. हे रत्न योग्य वेळी आणि उजव्या बोटावर घालणे खूप महत्त्वाचे आहे. अशी काही रत्ने आहेत ती खूप शक्तिशाली आणि शुभ मानली जातात. ही रत्ने परिधान केल्याने जीवनामध्ये आनंद, संपत्ती आणि यश मिळते. सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी कोणती रत्ने परिधान करणे फायदेशीर आहेत ते जाणून घ्या

ही रत्ने परिधान करणे असते फायदेशीर

सूर्याचे लाल रत्न गार्नेट

गार्नेट हे एक शक्तिशाली लाल रत्न मानले जाते. जर तुमच्या कुंडलीत सूर्य कमकुवत असेल तर हे रत्न परिधान करणे फायदेशीर ठरू शकते. रविवारी अनामिका बोटावर ते परिधान करणे शुभ मानले जाते. गार्नेट आत्मविश्वास वाढविण्यास, जीवनाला पुनरुज्जीवित करण्यास आणि निर्णयक्षमता मजबूत करण्यास मदत करते.

गुरु ग्रहाला बळकट करण्यासाठी रत्ने पुष्कराज

पिवळा पुष्कराज हा संपत्ती आणि बुद्धीचे प्रतीक आहे. तो तर्जनीवर परिधान केल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतात. हे रत्न गुरूची ऊर्जा मजबूत करते आणि व्यक्तीला योग्य मार्गदर्शन करण्यास मदत करते. याव्यतिरिक्त, पुष्कराज मानसिक शांती आणि अभ्यास क्षमता वाढविण्यास देखील मदत करते.

न्याय आणि सर्जनशीलतेचे रत्न जेड

ग्रीन जेड त्याच्या शांत आणि सकारात्मक उर्जेसाठी प्रसिद्ध आहे. हे रत्न निर्णयक्षमता मजबूत करते आणि मानसिक एकाग्रता वाढवते. ग्रीन जेड परिधान केल्याने सर्जनशील विचार वाढतात आणि जीवनात सुख समृद्धी येते.

शनिच्या सकारात्मक उर्जेसाठी रत्न नीलमणी

नीलमणी हा शनि ग्रहाशी संबंधित एक निळा रत्न आहे. प्रत्येकजण नीलमणी घालण्यास योग्य नाही. दरम्यान, ज्यांना हे रत्न लाभले आहे त्यांना जीवनाध्ये नशिबाची साथ मिळू शकते. नीलम शनि ग्रहाचे नकारात्मक प्रभाव कमी करते आणि जीवनात स्थिरता आणण्यास मदत करते.

आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी सिट्रीन स्टोन

सिट्रिनला लक मर्चंट स्टोन असेही म्हणतात. हे पिवळे किंवा सोनेरी रंगाचे रत्न संपत्ती आणि समृद्धी आकर्षित करते. ते परिधान केल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतात आणि व्यवसायात यश मिळते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: रत्न परिधान करणे का फायदेशीर मानले जाते?

    Ans: रत्नशास्त्रानुसार प्रत्येक रत्न विशिष्ट ग्रहाशी संबंधित असते. योग्य रत्न परिधान केल्याने त्या ग्रहाची सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि जीवनात अनुकूल परिणाम दिसतात, अशी मान्यता आहे.

  • Que: सुख आणि समृद्धीसाठी कोणती रत्ने उपयुक्त मानली जातात?

    Ans: पुखराज (गुरु), नीलम (शनि), माणिक (सूर्य), मोती (चंद्र) आणि पाचू (बुध) ही रत्ने सुख-समृद्धीसाठी विशेष उपयुक्त मानली जातात.

  • Que: रत्न परिधान करण्यासाठी योग्य दिवस कोणता?

    Ans: संबंधित ग्रहाच्या वारानुसार रत्न घालणे शुभ मानले जाते. उदा. पुखराज – गुरुवार, नीलम – शनिवार, माणिक – रविवार

Published On: Feb 02, 2026 | 09:30 AM

