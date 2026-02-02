Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

आज सोमवार, 2 फेब्रुवारी. आजचा दिवस चढ उताराचा राहू शकतो. आजचा दिवस महादेवांना समर्पित आहे. आज काही शुभ योग तयार होत आहे. सोमवारी शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज सोमवार, 2 फेब्रुवारीचा दिवस. आजचा दिवस उताराचा राहू शकतो. आजचा दिवस महादेवांना समर्पित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आश्लेषा नक्षत्र असेल. त्यानंतर माघ नक्षत्र सुरू होईल हे नक्षत्र असेल नंतर आयुष्मान योग तयार होणार आहे. आयुष्मान योगानंतर सौभाग्य योग तयार होईल. या सर्व शुभ योगाचा आणि नक्षत्र संक्रमणाचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. सोमवारी शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आज शुभ योगामुळे तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अपेक्षित यश मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तणावाचे वातावरण राहू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकता.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला शुभ योग आणि नक्षत्र संक्रमणाचा अपेक्षित फायदा होणार आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्ही आज जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकता. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तणावाचे वातावरण राहू शकते. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना मान सन्मान मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. हा काळ तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. या काळात तुम्हाला कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो. प्रवास करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तणावाचे वातावरण राहू शकते. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना मान सन्मान मिळेल.

Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. या काळात तुम्हाला महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे लागतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. कामानिमित्त तुम्ही लांब पल्ल्याचा प्रवास करू शकता. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. व्यवसाय चांगला चालेल. ज्यांना नवीन व्यवसायाची सुरुवात करायची आहे त्यांच्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना मान सन्मान मिळेल. तुमची महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 02, 2026 | 09:00 AM

