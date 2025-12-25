Astro Tips: मोबाईल सतत पडतोय? दुर्लक्ष करू नका, राहूच्या दोषामुळे येऊ शकतात अडथळे

आजकाल आधुनिक जीवनशैलीत स्मार्टफोन आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक आवश्यक भाग बनला आहे. सकाळच्या अलार्मपासून रात्रीच्या शेवटच्या माहितीपर्यंत, प्रत्येक काम मोबाईलच्या मदतीने केले जाते. आपण त्याचे संरक्षण करण्यासाठी कव्हर आणि गार्ड देखील वापरतो, परंतु असे असूनही, अनेक लोकांचे फोन वारंवार हातातून निसटतात आणि स्क्रीन तुटते. जर हे अधूनमधून घडत असेल तर त्याला निष्काळजीपणा किंवा अपघात म्हणता येईल, परंतु जेव्हा ही समस्या पुन्हा पुन्हा येऊ लागते तेव्हा ज्योतिषशास्त्र ती सामान्य घटना मानली जात नाही.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, तुमचा मोबाईल फोन वारंवार खाली पडणे किंवा स्क्रीन क्रॅक होणे हे राहू ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावाचे लक्षण असू शकते. राहूला अचानक त्रास, गोंधळ आणि असंतुलनाचे कारण मानले जाते. त्याच्या प्रभावामुळे व्यक्तीची एकाग्रता कमकुवत होऊ शकते आणि लहान गोष्टींमुळेही नुकसान होऊ शकते. म्हणून, ग्रह शांती आणि सावधगिरी दोन्ही आवश्यक मानले जातात. मोबाईल फोन खराब होण्यामागे राहू ग्रहाचा काय आहे संबंध जाणून घ्या
शास्त्रांनुसार, ज्योतिषशास्त्राला विशेष महत्त्व आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर राहू ग्रहाचा विशेष प्रभाव असल्याचे मानले जाते. मोबाईल फोनदेखील एक प्रगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे आणि म्हणूनच त्याचा संबंध राहूशी आहे. काही वेळा असेदेखील दिसून आले आहे की, नवीन मोबाईल खरेदी केल्यानंतर त्यात वारंवार तांत्रिक समस्या येतात, फोन अचानक बंद होतो किंवा स्क्रीन तुटू लागते.
श्रद्धेनुसार कुंडलीमध्ये राहूची ही स्थिती अशुभ मानली जाते. राहूला गोंधळ, घाई, मानसिक असंतुलन आणि अचानक झालेल्या नुकसानाचे प्रतीक मानले जाते. ज्यावेळी राहू कमकुवत अवस्थेत त्या व्यक्तीची सावधगिरी कमी होते आणि नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढते. अशावेळी राहूला शांत करण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जातात. तसेच तुमच्या वर्तनात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.
शास्त्रांनुसार, राहू ग्रहाचे व्यक्तीच्या जीवनावर अनेक परिणाम होतात. त्याच्या प्रभावामुळे निर्णय घेण्यास मोठी अडचण येऊ शकते. उदाहरणार्थ, वारंवार मोबाईल फोन तुटणे हे मानसिक अस्वस्थतेचे लक्षण मानले जाते. मोबाईल फोनची दुरुस्ती महागडी असते. वारंवार स्क्रीन तुटल्याने अवांछित खर्च होतो, ज्यामुळे तुमचे आर्थिक संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे नातेसंबंधातील तणाव देखील वाढतो.
राहूच्या अशुभ प्रभावांना शांत करण्यासाठी ज्योतिषशास्त्रात काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे. शनिवारी कावळ्यांना किंवा इतर पक्ष्यांना खायला घालणे आणि काळे तीळ दान करणे राहूला शांत करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. याशिवाय महादेवांची पूजा करणे खूप फायदेशीर मानले जाते. दररोज ॐ नमः शिवाय” या मंत्राचा जप केल्याने मानसिक स्थिरता वाढते आणि राहूशी संबंधित समस्या कमी होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
