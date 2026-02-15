संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

भारतीय सिनेसृष्टीतील दोन दिग्गज आणि दूरदर्शी दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता आता एका भव्य ऐतिहासिक चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. ‘जय सोमनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीतील एक अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक अध्याय प्रथमच भव्य स्वरूपात मोठ्या पडद्यावर साकारला जाणार आहे. आज महाशिवरात्रीनिमित्त ‘जय सोमनाथ’ या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे.
‘जय सोमनाथ’ची कथा प्रेक्षकांना इ.स. 1025–1026 या कालखंडात घेऊन जाणार आहे. त्या काळात गझनीचा महमूद याने गुजरातमधील प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिरा वर आक्रमण करून लूट केली होती. भारतीय इतिहासातील हा प्रसंग केवळ विनाशानंतर पुन्हा उभे राहण्याच्या जिद्दीचा आणि श्रद्धेच्या सामर्थ्याचा प्रतीक म्हणून ओळखला जातो. विशेष म्हणजे या ऐतिहासिक घटनेला यंदा 1000 वर्षे पूर्ण होत असल्याने या कथेला अधिकच ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या चित्रपटाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भन्साळी आणि मेहता यांची सर्जनशील भागीदारी पुन्हा प्रेक्षकांचं मन जिंकणार आहे. भव्य सेट्स, नेत्रदीपक दृश्यरचना, संगीतप्रधान मांडणी आणि भावनिक कथनशैलीसाठी ओळखले जाणारे भन्साळी यांचा सिनेमॅटिक भव्यतेचा ठसा या चित्रपटात दिसणार आहे. दुसरीकडे, ऐतिहासिक संदर्भांचा सखोल अभ्यास आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेले केतन मेहता यांचा वास्तववादी दृष्टिकोन या कथेला ठोस आधार देणार आहे.
दोन्ही दिग्दर्शकांचा गुजरातशी असलेला सांस्कृतिक संबंध लक्षात घेता, ‘जय सोमनाथ’मध्ये इतिहास, भावना आणि सांस्कृतिक अभिमान यांचा प्रभावी संगम पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. श्रद्धा, संघर्ष आणि पुनर्निर्माण यांचा प्रवास दाखवणारा हा चित्रपट केवळ ऐतिहासिक घटनांचा पुनरुच्चार करणार नाही, तर त्या काळातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींचाही सखोल वेध घेणार आहे. ‘जय सोमनाथ’ची निर्मिती भन्साळी प्रोडक्शन्स आणि केतन मेहता यांच्या माया मूव्हीज या बॅनरखाली केली जात आहे.
चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी केतन मेहता स्वतः सांभाळणार असून भन्साळी निर्मितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला भव्य स्वरूप देणार आहेत. इतिहास, श्रद्धा आणि जिद्दीची गाथा सांगणारा हा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट येत्या 2027 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार असून भारतीय ऐतिहासिक सिनेमाच्या दृष्टीने तो एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.