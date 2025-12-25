Tulsi Pujan Diwas 2025: नाताळच्या दिवशी का केली जाते तुळशी पूजा, कोणत्या चुका करु नये जाणून घ्या

दरवर्षी, भारतासह जगभरात मोठ्या उत्साहात नाताळाचा सण साजरा केला जातो. दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी नाताळचा सण येतो. नाताळाचा सण हा ख्रिश्चन धर्मातील एक महत्त्वाचा सण मानला जातो. ख्रिश्चन लोक हा सण प्रभु येशू ख्रिस्ताचा वाढदिवस म्हणून साजरा करतात. यादरम्यान हिंदू धर्मात नाताळच्या दिवशी तुळशीपूजन केले जाते. हिंदू धर्मामध्ये तुळस ही केवळ वनस्पती नसून तिला आई मानले जाते. विश्वाचे रक्षक भगवान विष्णू तुळशीला खूप मान देतात.
तुळशीला हरिप्रिया असेही म्हटले जाते. हिंदू धर्मात तुळशीची पू़जा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक घरात दररोज तुळशीची पूजा केली जाते. श्रद्धेनुसार, तुळशीच्या रोपामध्ये देवी लक्ष्मी वास करत असते असे मानले जाते. शास्त्रानुसार ज्या घरामध्ये तुळशीची नियमित पूजा केली जाते त्या घरामध्ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करत नाही तर तिथे सुख समृद्धी टिकून राहते. जाणून घ्या नाताळच्या दिवशी का केली जाते तुळशी पूजा आणि या दिवशी कोणत्या चुका करु नये.
पंचांगानुसार, यावर्षी तुळशीपूजन गुरुवार, 25 डिसेंबर रोजी आहे. दरम्यान, पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील दशमी तिथीच्या दिवशी सुरुवात होते. मात्र तुळशीपूजन गुरुवार, 25 डिसेंबर रोजी आहे.
25 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नाताळाच्या दिवशी तुळशी पूजन दिवस साजरा करण्याची सुरुवात 2014 मध्ये झाली. तुळशीचे महत्त्व ओळखून, भारतीय संतांनी तुळशी पूजन दिवस साजरा करण्यासाठी 25 डिसेंबर या दिवसाची निवड केली. त्यावेळेपासून दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी तुळशीपूजन केले जाते. या दिवशी तुळशीजवळ विशेष प्रार्थना केली जाते. तुळशीची पूजा केल्याने देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो अशी मान्यता आहे आणि कधीही अन्नधान्याची कमतरतादेखील भासत नाही.
तुळशी पूजनाच्या दिवशी किंवा कोणत्याही शुभ तिथीला तुळशीची पाने तोडू नयेत. जर अत्यंत गरज असेल तर, पूजेच्या एक दिवस आधी पाने तोडावीत.
आंघोळ केल्याशिवाय किंवा घाणेरड्या हातांनी तुळशीला कधीही स्पर्श करू नका.
सूर्यास्तानंतर तुळशीच्या झाडाला पाणी अर्पण करणे अशुभ मानले जाते. संध्याकाळी फक्त दिवा लावणे पुरेसे आहे.
नेहमी तांब्याच्या किंवा पितळेच्या भांड्यात तुळशीच्या झाडाला पाणी द्यावे; प्लास्टिकचे भांडे वापरणे टाळा.
महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते.
तुलसी नामाष्टक मंत्र
वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी. पुष्पसारा नंदनीय च तुलसी कृष्ण जीवनी.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, तुळशीचे स्थान आदरणीय आहे. पद्मपुराण आणि स्कंद पुराणात तुळशीच्या महिमाबद्दल सविस्तर वर्णन करण्यात आलेले आहे. असे म्हटले जाते की, तुळशीची पूजा केल्याने घरात शांती आणि आनंद येतो, ग्रह दोष दूर होतात, आर्थिक समस्या दूर होतात आणि वडिलोपार्जित आणि वास्तुदोष कमी होतात. शास्त्रांमध्ये सांगितल्यानुसार भगवान विष्णूंना तुळशीचे पान अर्पण केल्याशिवाय त्यांची पूजा अपूर्ण मानली जाते. तुळशीपूजनाच्या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने भगवान विष्णू प्रसन्न होतात आणि सर्व भक्तांना त्यांच्या त्रासांपासून मुक्ती मिळते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: तुळशी पूजन दिवस हा तुळस मातेच्या पूजेसाठी समर्पित दिवस आहे. हिंदू धर्मात तुळस देवी लक्ष्मीचे स्वरूप मानली जाते आणि तिची पूजा केल्याने घरात पवित्रता व सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
Ans: नाताळच्या सुमारास सूर्याच्या उत्तरायणाकडे वाटचालीची सुरुवात होते. या काळात तुळशी पूजन केल्याने नवीन वर्षात आरोग्य, समृद्धी आणि सुख-शांती प्राप्त होते असे मानले जाते.
Ans: तुळशी पूजा केल्याने ग्रहदोष कमी होतात, घरातील नकारात्मकता दूर होते आणि लक्ष्मी कृपा प्राप्त होते असे मानले जाते.