Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ajit Pawar Plane Crash New Video Was Ajit Pawars Accident Or A Suicide New Explosive Video Of The Accident Surfaced

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

तोपर्यंत पोलिस प्रशासन आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसर सील केला. आग आटोक्यात आणली गेली. पण या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह आणि पाच जणांचा मृत्यू झाला.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:58 PM
Ajit pawar Plane crash News Update, Ajit Pawar death News,

Ajit Pawar plane crash Conspiracy: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा 'स्फोटक' व्हिडिओ समोर

Follow Us:
Follow Us:
  • २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघाताचा एक नवीन व्हिडिओ समोर
  • हा अपघात केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे झाला की तो जाणीवपूर्वक घडवून आणलेला घातपात होता, यादृष्टीने तपास सुरू
  • प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, विमान कोसळल्यानंतर ग्रामस्थ घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा आगीच्या ज्वाळा उसळत होत्या आणि त्याच दरम्यान विमानात पुन्हा एक मोठा स्फोट झाला.
Ajit Pawar Plane crash New Video: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भात एक महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या महिन्यात २८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. या अपघाताला आज १९ दिवस झाले असून त्यासंदर्भात घातपाताचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. अशातच आज पुन्हा एकदा अजित पवार (Ajit Pawar Plane Crash)  यांच्या विमान अपघाताचा एक नवा व्हिडिओ समोर आला आहे.

दुर्घटनेच्या वेळी नेमके काय घडले, याचे चित्रण असलेला एक व्हिडिओ आता समोर आला आहे. या व्हिडिओमुळे पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे धागेदोरे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. “हा केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे झालेला अपघात आहे की जाणीवपूर्वक घडवून आणलेला प्रकार, हे या व्हिडिओच्या फॉरेन्सिक तपासणीनंतर स्पष्ट होईल,” असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

Karjat News : रस्त्याचं निकृष्ट बांधकाम, अवघ्या सहा महिन्यात खड्डे; संतप्त गावकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

बारामती तालुक्यातील गोजुबाई येथे २८ जानेवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार यांचे विमान कोसळल्याची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली. गावकऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. विमान कोसळल्याने काही क्षणातच विमानाला भीषण आग लागली होती. ज्वाळा उसळत होत्या. गावकरी तिथे पोहल्यानंतरही विमानातून मोठमोठ्या ज्वाला उसळत होत्या. त्यावेळी विमानातून पुन्हा एक जोरदार स्फोट झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. (NCP)

घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी तिथे व्हिडीओदेखील काढले. यात एका तरुणाने काढलेल्या व्हिडीओमध्ये विमानाला आग आगल्यानंतर मोठा स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. हा स्फोट इतका भयानक होता की आधीच जळत असलेल्या विमानातून पुन्हा मोठ्या आवाजात स्फोट होताना स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटानंतर आगीचे लोट दुरवर पसरले होते. काही काळ भीतीचे वातावरणही निर्माण झाले होते.

दरम्यान, तोपर्यंत पोलिस प्रशासन आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसर सील केला. आग आटोक्यात आणली गेली. पण या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह आणि पाच जणांचा मृत्यू झाला. प्रशासन, पोलिस आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिसर सील करत आग आटोक्यात आणली. या दुर्घटनेचा पुढील तपास तपास यंत्रणांकडून सुरू आहे. या नवीन व्हिडिओ मुळे तपासाची चक्रे वेगाने फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या नव्या पुराव्यामुळे ही घटना केवळ एक अपघात होती की त्यामागे कोणताही घातपात होता, या दृष्टीने आता पोलीस तपास करत आहेत.

Sambhajinagar 250 coror scam: क्यूआर कोड एकाचा, वर्क ऑर्डर दुसऱ्याची; संभाजीनगर PWD विभागात

हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली आहे. हा स्फोट विमानातील इंधनामुळे झाला की त्यात काही स्फोटके होती, याचा तपास करण्यासाठी हा व्हिडिओ फॉरेन्सिक लॅब (Forensic Science Laboratory) कडे पाठवण्यात आला आहे. आमदार अमोल मिटकरी, रोहित पवार आणि संजय राऊत यांनी यापूर्वीच घातपाताचा संशय व्यक्त केला होता. रोहित पवार यांनी तर दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अनेक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विमानाचे आदल्या रात्री झालेले बुकिंग आणि विमानातून झालेला स्फोट हे सर्व संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सध्या या प्रकरणाचा तपास सीआयडी (CID) आणि डीजीसीए (DGCA) करत आहेत. विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ सापडला असून, त्यातील माहितीचे विश्लेषण सुरू आहे. हा नवीन व्हिडिओ आता पुराव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

 

Web Title: Ajit pawar plane crash new video was ajit pawars accident or a suicide new explosive video of the accident surfaced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाराणसीत दोन महादेव आमने-सामने भिडले! ६० रुपयांवरून रंगला गंमतीशीर वाद; मजेदार Video Viral
1

वाराणसीत दोन महादेव आमने-सामने भिडले! ६० रुपयांवरून रंगला गंमतीशीर वाद; मजेदार Video Viral

Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट
2

Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Video: अरेरे..! लोकशाहीच्या मंदिरात काँग्रेस आमदाराचे अश्लील हावभाव; सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान Viral
3

Video: अरेरे..! लोकशाहीच्या मंदिरात काँग्रेस आमदाराचे अश्लील हावभाव; सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान Viral

Maharashtra Politics : अजितदादांना मुद्दामून सहीसाठी थांबवून ठेवण्यात आला अन् विमान प्रवास; रोहित पवारांचा मोठा संशय
4

Maharashtra Politics : अजितदादांना मुद्दामून सहीसाठी थांबवून ठेवण्यात आला अन् विमान प्रवास; रोहित पवारांचा मोठा संशय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

Feb 15, 2026 | 04:05 PM
विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

Feb 15, 2026 | 04:01 PM
माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

Feb 15, 2026 | 03:57 PM
International Radio Day :छत्रपती संभाजीनगरात अनोखे जागतिक रेडिओ दिन! मुलांना लहान वयातच देण्यात आली रेडिओ Radio काळाची ओळख

International Radio Day :छत्रपती संभाजीनगरात अनोखे जागतिक रेडिओ दिन! मुलांना लहान वयातच देण्यात आली रेडिओ Radio काळाची ओळख

Feb 15, 2026 | 03:53 PM
Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

Feb 15, 2026 | 03:48 PM
Bihar Crime: वरिष्ठ महिला वकिलाचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह; संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

Bihar Crime: वरिष्ठ महिला वकिलाचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह; संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

Feb 15, 2026 | 03:44 PM
मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

Feb 15, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM