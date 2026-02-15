Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

दुर्घटनेच्या वेळी नेमके काय घडले, याचे चित्रण असलेला एक व्हिडिओ आता समोर आला आहे. या व्हिडिओमुळे पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे धागेदोरे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. “हा केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे झालेला अपघात आहे की जाणीवपूर्वक घडवून आणलेला प्रकार, हे या व्हिडिओच्या फॉरेन्सिक तपासणीनंतर स्पष्ट होईल,” असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
बारामती तालुक्यातील गोजुबाई येथे २८ जानेवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार यांचे विमान कोसळल्याची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली. गावकऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. विमान कोसळल्याने काही क्षणातच विमानाला भीषण आग लागली होती. ज्वाळा उसळत होत्या. गावकरी तिथे पोहल्यानंतरही विमानातून मोठमोठ्या ज्वाला उसळत होत्या. त्यावेळी विमानातून पुन्हा एक जोरदार स्फोट झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. (NCP)
घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी तिथे व्हिडीओदेखील काढले. यात एका तरुणाने काढलेल्या व्हिडीओमध्ये विमानाला आग आगल्यानंतर मोठा स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. हा स्फोट इतका भयानक होता की आधीच जळत असलेल्या विमानातून पुन्हा मोठ्या आवाजात स्फोट होताना स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटानंतर आगीचे लोट दुरवर पसरले होते. काही काळ भीतीचे वातावरणही निर्माण झाले होते.
दरम्यान, तोपर्यंत पोलिस प्रशासन आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसर सील केला. आग आटोक्यात आणली गेली. पण या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह आणि पाच जणांचा मृत्यू झाला. प्रशासन, पोलिस आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिसर सील करत आग आटोक्यात आणली. या दुर्घटनेचा पुढील तपास तपास यंत्रणांकडून सुरू आहे. या नवीन व्हिडिओ मुळे तपासाची चक्रे वेगाने फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या नव्या पुराव्यामुळे ही घटना केवळ एक अपघात होती की त्यामागे कोणताही घातपात होता, या दृष्टीने आता पोलीस तपास करत आहेत.
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली आहे. हा स्फोट विमानातील इंधनामुळे झाला की त्यात काही स्फोटके होती, याचा तपास करण्यासाठी हा व्हिडिओ फॉरेन्सिक लॅब (Forensic Science Laboratory) कडे पाठवण्यात आला आहे. आमदार अमोल मिटकरी, रोहित पवार आणि संजय राऊत यांनी यापूर्वीच घातपाताचा संशय व्यक्त केला होता. रोहित पवार यांनी तर दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अनेक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विमानाचे आदल्या रात्री झालेले बुकिंग आणि विमानातून झालेला स्फोट हे सर्व संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास सीआयडी (CID) आणि डीजीसीए (DGCA) करत आहेत. विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ सापडला असून, त्यातील माहितीचे विश्लेषण सुरू आहे. हा नवीन व्हिडिओ आता पुराव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.