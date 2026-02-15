Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच शेवयांची खीर बनवण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही रबडी मलाई टोस्ट बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

Follow Us:
Follow Us:

घरातील प्रत्येक व्यक्तीला गोड पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. तांदळाची खीर, शेवयांची खीर, गुलाबजाम, रसगुल्ला इत्यादी पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. पण कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये रबडी मलाई टोस्ट बनवू शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी तुम्ही रबडी मलाई टोस्ट बनवू शकता. हा पदार्थ एकदा खाल्ल्यानंतर पुन्हा कधीच तुम्ही पदार्थाची चव विसणार नाही. रबडी किंवा मलाई खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच विकत आणली जाते. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाल्यास शरीराला हानी पोहचू शकते. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी कायमच गोड पदार्थ विकत आणले जातात. पण नेहमी विकतचे पदार्थ आणण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खाण्यास द्यावेत. चला तर जाणून घेऊया रबडी मलाई टोस्ट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची ‘ही’ आवडीची डिश बनवायला विसरू नका साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते. भगवा

साहित्य:

  • ब्रेड
  • क्रीम
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • दूध
  • सुका मेवा
  • केशर काड्या
प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • रबडी मलाई टोस्ट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या भांड्यात क्रीम, साखर, केशर काड्या,वेलची पावडर आणि थोडस दूध टाकून एकत्र मिक्स करा.
  • त्यानंतर व्हिस्कीच्या सहाय्याने पेस्ट पूर्णपणे गुळगुळीत करून घ्या. यामुळे पदार्थाची चव चांगली लागेल.
  • ब्रेडच्या कडा कापून घ्या. त्यानंतर पॅन गरम करून त्यात ब्रेड दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. ब्रेड मंद आचेवर भाजावा.
  • भाजून घेतलेल्या ब्रेडवर तयार केलेल्या रबडी मलईचा जाड थर लावून घ्या. त्यानंतर दुसऱ्या ब्रेडने झाका.
  • वरून पुन्हा एकदा रबडी लावून त्यावर केशर काड्या आणि तुमच्या आवडीनुसार सुका मेवा पसरवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले रबडी मलाई टोस्ट. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make rabadi malai toast at home simple food recipe sweet recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपवासाच्या काळात अशक्तपणा येऊ नये म्हणून करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा
1

उपवासाच्या काळात अशक्तपणा येऊ नये म्हणून करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा

प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी
2

प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी
3

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी

Shivratri 2026 : बाहेरून कशाला उपवासानिमित्त यंदा घरीच बनवा कुरकुरीत ‘केळीचे चिप्स’
4

Shivratri 2026 : बाहेरून कशाला उपवासानिमित्त यंदा घरीच बनवा कुरकुरीत ‘केळीचे चिप्स’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

Sweet Recipe: १० मिनिटांमध्ये घरीच बनवा चविष्ट रबडी मलाई टोस्ट, कधीच विसणार नाही पदार्थाची चव

Feb 15, 2026 | 03:40 PM
Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

Feb 15, 2026 | 03:37 PM
संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

Feb 15, 2026 | 03:32 PM
Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

Feb 15, 2026 | 03:32 PM
LLB CET बाबत महत्वाची बातमी! प्रवेश नोंदणीस देण्यात आली मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

LLB CET बाबत महत्वाची बातमी! प्रवेश नोंदणीस देण्यात आली मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

Feb 15, 2026 | 03:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM