मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

भारतात एसयूव्ही वाहनांना उत्तम मागणी मिळताना दिसत आहे. जर तुम्हीही डिझेल पर्याय असणारी एक उत्तम एसयूव्ही शोधात असाल तर मग ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:42 PM
  • भारतात एसयूव्ही वाहनांना चांगली मागणी
  • डिझेल पर्यायात कोणती एसयूव्ही चांगली?
  • जाणून घ्या लोकप्रिय कार्सची संपूर्ण यादी
भारतात एसयूव्ही वाहनांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. 2025 मध्ये ग्राहकांनी सर्वाधिक SUV कार खरेदी केल्या आहेत. एसयूव्ही कारचा लूक आकर्षक असण्यासोबतच त्यांचा परफॉर्मन्स सुद्धा दमदार असतो. जेणेकरून ग्राहक एसयूव्ही कार खरेदी करण्यास जास्त प्राधान्य देत असतात. अशातच जर तुम्ही देखील डिझेल पर्यायात एखादी चांगली एसयूव्हीच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.

भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये विविध प्रकारच्या एसयूव्ही कार उपलब्ध आहेत. कुटुंबासह लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी डिझेल कार एकदम योग्य आहे. म्हणूनच तर महिंद्रा आणि टाटा सारख्या कंपन्या अजूनही डिझेल कार लाँच करत आहेत. चला 7-सीटर डिझेल कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero)

पहिली कार महिंद्रा बोलेरो आहे, जी भारतातील सर्वात लोकप्रिय आणि परवडणारी 7-सीटर डिझेल एसयूव्ही आहे. याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 9.28 लाख रुपये आहे. यात 1.5-लिटर mHawk डिझेल इंजिन आहे जे 75 bhp पॉवर आणि 210 Nm टॉर्क निर्माण करते. हे 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह येते आणि सुमारे 16 किमी/लीटर मायलेज देते.

बोलेरोची रचना साधी पण मजबूत आहे, खडबडीत रस्ते आणि ऑफ-रोड ड्रायव्हिंगसाठी आदर्श आहे. पॉवर स्टीअरिंग, एसी आणि सेंट्रल लॉकिंग सारख्या मूलभूत फीचर्समुळे ती ग्रामीण आणि लहान शहरातील ग्राहकांसाठी लोकप्रिय निवड बनते.

महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Neo)

बोलेरो निओ ही क्लासिक बोलेरोचे आधुनिक व्हर्जन आहे. याची सुरुवातीची किंमत 9.43 लाख रुपये आहे. त्यात 1.5-लिटर डिझेल इंजिन देखील आहे, परंतु ते 100 बीएचपी आणि 260 एनएम टॉर्क निर्माण करते. या कारचे मायलेज सुमारे 17 किमी/ली आहे. त्याची रचना बोलेरोपेक्षा अधिक स्टायलिश आहे आणि त्यात एलईडी टेललाइट्स, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि मागील पार्किंग कॅमेरा सारखी फीचर्स आहेत. ही एसयूव्ही बोलेरोपेक्षा अधिक आरामदायी आहे, परंतु ऑफ-रोड ती तितकी सक्षम नाही.

रण उत्सवात TVS Motor चे सलग दुसरे यशस्वी वर्ष, कच्छच्या वाळवंटात रंगला ‘रोड टू हेवन’चा थरार!

टाटा सफारी (Tata Safari)

टाटा सफारी ही भारतीय ग्राहकांमध्ये दीर्घकाळापासून लोकप्रिय असलेली एसयूव्ही आहे. याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 14.66 लाख रुपये आहे. यात 2.0-लिटर क्रायोटेक डिझेल इंजिन देण्यात आले असून ते 170 बीएचपी पॉवर आणि 350 एनएम टॉर्क निर्माण करते. या एसयूव्हीचा मायलेज अंदाजे 16.3 किमी प्रति लिटर आहे. सफारी 6 आणि 7-सीटर अशा दोन्ही लेआउटमध्ये उपलब्ध आहे. वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन आणि पॅनोरमिक सनरूफ यांसारखी आधुनिक फीचर्स यात देण्यात आली आहेत.

महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic)

स्कॉर्पिओ क्लासिक ही जुनी असली तरी आजही अनेकांची आवडती एसयूव्ही आहे. याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 13.03 लाख रुपये आहे. यात 2.2-लिटर डिझेल इंजिन मिळते, जे 130 बीएचपी पॉवर आणि 300 एनएम टॉर्क देते. याचा मायलेज सुमारे 15 किमी प्रति लिटर आहे.

महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन (Mahindra Scorpio N)

स्कॉर्पिओ एन ही अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम फील देणारी एसयूव्ही आहे. याची सुरुवातीची किंमत 13.61 लाख रुपये आहे. यात 2.2-लिटर डिझेल इंजिन असून ते 200 बीएचपीपर्यंत पॉवर निर्माण करते. मायलेज अंदाजे 14.5 किमी प्रति लिटर आहे. पॅनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स आणि ADAS सारखी प्रगत फीचर्स यात मिळतात.

 

 

Published On: Feb 15, 2026 | 03:42 PM

