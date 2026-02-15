Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

आज देशभरात महाशिवरात्री साजरी केली जात आहे. सर्वजण भगवान शिवाच्या भक्तीत मग्न आहेत. सामान्यांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वजण यानिमित्त शुभेच्छा देत आहेत. या खास प्रसंगी दाक्षिणात्य सुपरस्टार महेश बाबू यानेही त्याच्या चाहत्यांना एक खास भेट दिली आहे. महेश बाबू याने त्याच्या संपूर्ण भारतातील “नागबंधन” चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला आहे. या टीझरमध्ये काय खास आहे ते जाणून घेऊया.
महेश बाबू याने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर त्याच्या बहुप्रतिक्षित “नागबंधम” चित्रपटाचा टीझर शेअर केला आहे. हा टीझर २ मिनिटे आणि ३० सेकंदांचा आहे आणि त्यात एकही संवाद नाही. संवाद नसतानाही, तो अजूनही प्रेक्षकांना भावतो. तो हिमालयात खोलवर गाडलेल्या अनंत पद्मनाभस्वामीच्या अमूल्य खजिन्याकडे संकेत देतो.
शिवाय, जेव्हा धोका वाढतो तेव्हा संरक्षण करण्यासाठी आणि संतुलन पुनर्संचयित करण्यासाठी एक संरक्षक येतो. विराट कर्ण भगवान शिवाच्या रूपात दिसतो. टीझर प्रदर्शित झाला आणि वापरकर्त्यांनी त्याचे खूप कौतुक केले. “नागबंधम” हा एक मोठ्या बजेटचा तेलुगू पौराणिक नाटक आहे.
हा चित्रपट अभिषेक नामा यांनी दिग्दर्शित केला आहे. ‘नागबंधम’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत बोलायचे झाले तर, हा चित्रपट २०२६ च्या उन्हाळ्यात जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात विराट, नभा नटेश, ऐश्वर्या मेनन, महेश मांजरेकर, जगपती बाबू आणि इतर कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
The #WorldOfNagabandham looks absolutely fascinating all the way…. Looking forward to experiencing it soon.. 🤗🤗🤗https://t.co/slsS18887c#Nagabandham #AbhishekNama@ViratKarrna @NabhaNatesh @Ishmenon #KishoreAnnapureddy @Nishithareddy85 @nikstudiosindia @AbhishekPicture — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) February 15, 2026
चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला कसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे बाकी आहे. टीझरला मिळालेल्या प्रतिसादावरून हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगला यश मिळवेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच कळेल. प्रत्येकजण त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहे.
