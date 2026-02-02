T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

IND vs NZ T20 series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नुकतीच पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात आली. या मालिकेत भारताने ४-१ अशी बाजी मारली. या मालिकेने ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकाच्या रण मैदानात आत्मविश्वासाने उतरणार आहे. टी-२० मालिकेतील न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि शेवटच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर अभिषेक शर्माने वेगवान गोलंदाज जेकब डफीला षटकार मारला, ज्यामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने डगआउटमधून कौतुकास्पद मान हलवली. भारतीय कर्णधार नॉन-स्ट्रायकर एंडवर असताना इशान किशनने काइल जेमीसनच्या एका उंच चेंडूवर स्क्वेअर लेगवर सहा धावा काढल्या. सूर्यकुमारने पुन्हा एकदा कौतुकास्पद मान हलवली.
सूर्यकुमारच्या आनंदाची दोन कारणे असू शकतात. भारताकडे आगामी टी-२० विश्वचषकात जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली स्फोटक शक्ती आहे आणि संघाकडे अभिषेक, सूर्यकुमार आणि किशन असे तीन टॉप-ऑर्डर फलंदाज आहेत जे संघाची रणनीती प्रभावीपणे राबवू शकतात.
एकंदरीत, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेमुळे भारताला ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी२० विश्वचषकासाठी संघाची स्पष्ट रूपरेषा मिळाली आहे आणि आता त्यांना या आयसीसी स्पर्धेसाठीची रणनीती माहित आहे. अभिषेक, किशन आणि सूर्यकुमार हे तीन अव्वल फलंदाज आता’ आत्मविश्वासाने भरलेले आहेत. किशनची कहाणी त्या सर्वांमध्ये सर्वात हृदयस्पर्शी आहे. एक वर्षांपूर्वीपर्यंत, त्याच्याकडे बीसीसीआयचा केंद्रीय करारही नव्हता, परंतु आता तो संघ व्यवस्थापनाच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.अर्शदीपची नेत्रदीपक कामगिरी
पण फलंदाजी हे एकमेव क्षेत्र नाही जिथे भारताने मोठे यश मिळवले आहे. अर्शदीप सिंगने मालिकेत आठ विकेट्स घेतल्या, जे सपाट खेळपट्ट्या आणि लहान चौकार असलेल्या मैदानांवर लहान कामगिरी नाही. सूर्यकुमार म्हणाला, या सामन्यात सात किंवा आठ षटकांनंतर आम्ही ज्या पद्धतीने परतलो त्यावरून हे दिसून येते की सामने फक्त पॉवर प्लेमध्ये जिंकले जात नाहीत: आम्ही कसे पुनरागमन करतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
हार्दिकही फॉर्ममध्ये परतला
जेव्हा हार्दिक फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्याला कोणताही धोका पत्करण्याची गरज नव्हती. कारण टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिले शतक झळकावणाऱ्या किशनने आधीच मजबूत पाया रचला होता. हार्दिकने १७ चेंडूत ४२ धावांची वादळी खेळी खेळली, परंतु त्याने कोणताही धोका पत्करला नाही. या काळात तो अधिक मोकळेपणाने खेळताना दिसला.
सूर्याने केले किशनचे कौतुक
सूर्यकुमार यादवने किशनबद्द ल सांगितले की, आम्हाला माहित होते की इशान किशन काय करू शकतो. मालिकेपूर्वी त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कसे प्रदर्शन केले हे आपल्या सर्वांना माहित होते. आम्हाला सर्वांना हवे होते की त्याने त्याच्या नैसर्गिक शैलीत फलंदाजी करावी आणि त्याची ओळख बदलू नये. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये डावाची सुरुवात करत होता आणि येथे तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत होता. पण आम्हाला तो गेम चेंजर असावा असे वाटत होते आणि त्याने मैदानात उतरताना तेच केले. सूर्यकुमारने अशा प्रकारे संकेत दिला की किशन विश्वचषकात अभिषेकसोबत डावाची सुरुवात करेल.