Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 The Series Against New Zealand Proved To Be A Dress Rehearsal For India

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नुकतीच पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारताने ४-१ अशी बाजी मारली. या मालिकेतील कामगिरी भारतासाठी आगामी टी२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी रंगीत तालिम ठरली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:12 PM
T20 World Cup 2026: The series against New Zealand proved to be a dress rehearsal for India! These players have returned to form.

न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ T20 series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नुकतीच पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात आली. या मालिकेत भारताने ४-१ अशी बाजी मारली. या मालिकेने ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकाच्या रण मैदानात आत्मविश्वासाने उतरणार आहे. टी-२० मालिकेतील न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि शेवटच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर अभिषेक शर्माने वेगवान गोलंदाज जेकब डफीला षटकार मारला, ज्यामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने डगआउटमधून कौतुकास्पद मान हलवली. भारतीय कर्णधार नॉन-स्ट्रायकर एंडवर असताना इशान किशनने काइल जेमीसनच्या एका उंच चेंडूवर स्क्वेअर लेगवर सहा धावा काढल्या. सूर्यकुमारने पुन्हा एकदा कौतुकास्पद मान हलवली.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 मधील सराव सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा, या खेळाडूकडे असणार संघाची कमान!

सूर्यकुमारच्या आनंदाची दोन कारणे असू शकतात. भारताकडे आगामी टी-२० विश्वचषकात जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली स्फोटक शक्ती आहे आणि संघाकडे अभिषेक, सूर्यकुमार आणि किशन असे तीन टॉप-ऑर्डर फलंदाज आहेत जे संघाची रणनीती प्रभावीपणे राबवू शकतात.

एकंदरीत, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेमुळे भारताला ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी२० विश्वचषकासाठी संघाची स्पष्ट रूपरेषा मिळाली आहे आणि आता त्यांना या आयसीसी स्पर्धेसाठीची रणनीती माहित आहे. अभिषेक, किशन आणि सूर्यकुमार हे तीन अव्वल फलंदाज आता’ आत्मविश्वासाने भरलेले आहेत. किशनची कहाणी त्या सर्वांमध्ये सर्वात हृदयस्पर्शी आहे. एक वर्षांपूर्वीपर्यंत, त्याच्याकडे बीसीसीआयचा केंद्रीय करारही नव्हता, परंतु आता तो संघ व्यवस्थापनाच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.अर्शदीपची नेत्रदीपक कामगिरी

पण फलंदाजी हे एकमेव क्षेत्र नाही जिथे भारताने मोठे यश मिळवले आहे. अर्शदीप सिंगने मालिकेत आठ विकेट्स घेतल्या, जे सपाट खेळपट्ट्या आणि लहान चौकार असलेल्या मैदानांवर लहान कामगिरी नाही. सूर्यकुमार म्हणाला, या सामन्यात सात किंवा आठ षटकांनंतर आम्ही ज्या पद्धतीने परतलो त्यावरून हे दिसून येते की सामने फक्त पॉवर प्लेमध्ये जिंकले जात नाहीत: आम्ही कसे पुनरागमन करतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

हार्दिकही फॉर्ममध्ये परतला

जेव्हा हार्दिक फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्याला कोणताही धोका पत्करण्याची गरज नव्हती. कारण टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिले शतक झळकावणाऱ्या किशनने आधीच मजबूत पाया रचला होता. हार्दिकने १७ चेंडूत ४२ धावांची वादळी खेळी खेळली, परंतु त्याने कोणताही धोका पत्करला नाही. या काळात तो अधिक मोकळेपणाने खेळताना दिसला.

हेही वाचा : IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

सूर्याने केले किशनचे कौतुक

सूर्यकुमार यादवने किशनबद्द ल सांगितले की, आम्हाला माहित होते की इशान किशन काय करू शकतो. मालिकेपूर्वी त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कसे प्रदर्शन केले हे आपल्या सर्वांना माहित होते. आम्हाला सर्वांना हवे होते की त्याने त्याच्या नैसर्गिक शैलीत फलंदाजी करावी आणि त्याची ओळख बदलू नये. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये डावाची सुरुवात करत होता आणि येथे तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत होता. पण आम्हाला तो गेम चेंजर असावा असे वाटत होते आणि त्याने मैदानात उतरताना तेच केले. सूर्यकुमारने अशा प्रकारे संकेत दिला की किशन विश्वचषकात अभिषेकसोबत डावाची सुरुवात करेल.

Web Title: T20 world cup 2026 the series against new zealand proved to be a dress rehearsal for india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 मधील सराव सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा, या खेळाडूकडे असणार संघाची कमान!
1

T20 World Cup 2026 मधील सराव सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा, या खेळाडूकडे असणार संघाची कमान!

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय
2

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत
3

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी USA संघ भारतात दाखल! कपाळावर तिलक लावून करण्यात आले खास स्वागत

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 
4

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

Feb 02, 2026 | 02:10 PM
‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 02, 2026 | 02:02 PM
Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Feb 02, 2026 | 01:59 PM
Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Feb 02, 2026 | 01:54 PM
Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

Feb 02, 2026 | 01:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM