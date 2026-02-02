Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Despite Ban In Pakistan Dhurandhar Tops Netflix Charts Indian Film Makes Waves In Neighboring Country

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

पाकिस्तानमध्ये "धुरंधर" चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती. तरी ही हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये नेटफ्लिक्सवर पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

रणवीर सिंहच्या धुरंधर चित्रपटाने थिएटरमध्ये प्रचंड प्रमाणात यश मिळवले. आता तो जगभरात नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या चित्रपटाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. भारतातील ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर “धुरंधर” पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. दरम्यान, लोकांना आश्चर्यचकित करणारी बातमी आली आहे. रणवीर सिंगचा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाहिला जात आहे. परिणामी, तो पाकिस्तानमध्ये नेटफ्लिक्सवर पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तानमध्ये “धुरंधर” चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती.

रणवीर सिंहचा “धुरंधर” हा चित्रपट पाकिस्तानविरोधी कंटेंटचा उल्लेख करून पाकिस्तानमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. आता, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यानंतर, हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित होत आहे. शेजारच्या देशातील लोक “धुरंधर” चा खूप आनंद घेत आहेत. पाकिस्तानी लोकही रणवीर सिंगच्या चित्रपटाचे कौतुक करत आहेत. रेडिटवर “धुरंधर” चे कौतुक करताना, पाकिस्तानी लोकांनी लिहिले आहे की हा खऱ्या संशोधनाने बनवलेला पहिला चित्रपट आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की “धुरंधर” व्यतिरिक्त, “तेरे इश्क में,” “हक,” “दे दे प्यार दे २,” “मर्दानी २,” “मर्दानी,” आणि “जॉली एलएलबी” हे सर्व चित्रपट पाकिस्तानमध्ये नेटफ्लिक्सवर टॉप १० मध्ये आहेत.

Mardaani 3: तिसऱ्या दिवशीही राणी मुखर्जीचा चित्रपट सुस्साट; Box Office वर केली एवढ्या कोटींची कमाई!

रणवीर सिंह व्यतिरिक्त, “धुरंधर” चित्रपटात अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाची कथा पाकिस्तानातील कराची येथील ल्यारी येथील गुंडांच्या राजवटीचे चित्रण करते. शिवाय, पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कारवाया कशा करतो हे दाखवते. पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती. शिवाय, पाकिस्तानविरोधी कंटेंट असल्याने आखाती देशांमध्येही त्यावर बंदी घालण्यात आली होती. आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” ५ डिसेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. चित्रपटाचा सिक्वेल, “धुरंधर २” १९ मार्च २०२६ रोजी मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहण्यात येत आहे.

Grammy 2026: दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार, के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास

Web Title: Despite ban in pakistan dhurandhar tops netflix charts indian film makes waves in neighboring country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?
1

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम
2

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

Pavitra Puniaवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, वैयक्तिक कारणांमुळे लग्नाची तारीख पुढे ढकलली
3

Pavitra Puniaवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, वैयक्तिक कारणांमुळे लग्नाची तारीख पुढे ढकलली

Urfi Javed ने इस्लाम धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारला? आता सोशल मीडियावर नवीन वाद सुरु…
4

Urfi Javed ने इस्लाम धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारला? आता सोशल मीडियावर नवीन वाद सुरु…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

Feb 02, 2026 | 02:30 PM
T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

Feb 02, 2026 | 02:29 PM
अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

Feb 02, 2026 | 02:26 PM
NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

Feb 02, 2026 | 02:14 PM
T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

Feb 02, 2026 | 02:10 PM
‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Feb 02, 2026 | 02:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM