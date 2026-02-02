Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

रणवीर सिंहच्या धुरंधर चित्रपटाने थिएटरमध्ये प्रचंड प्रमाणात यश मिळवले. आता तो जगभरात नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या चित्रपटाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. भारतातील ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर “धुरंधर” पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. दरम्यान, लोकांना आश्चर्यचकित करणारी बातमी आली आहे. रणवीर सिंगचा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाहिला जात आहे. परिणामी, तो पाकिस्तानमध्ये नेटफ्लिक्सवर पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तानमध्ये “धुरंधर” चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती.
रणवीर सिंहचा “धुरंधर” हा चित्रपट पाकिस्तानविरोधी कंटेंटचा उल्लेख करून पाकिस्तानमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. आता, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यानंतर, हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित होत आहे. शेजारच्या देशातील लोक “धुरंधर” चा खूप आनंद घेत आहेत. पाकिस्तानी लोकही रणवीर सिंगच्या चित्रपटाचे कौतुक करत आहेत. रेडिटवर “धुरंधर” चे कौतुक करताना, पाकिस्तानी लोकांनी लिहिले आहे की हा खऱ्या संशोधनाने बनवलेला पहिला चित्रपट आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की “धुरंधर” व्यतिरिक्त, “तेरे इश्क में,” “हक,” “दे दे प्यार दे २,” “मर्दानी २,” “मर्दानी,” आणि “जॉली एलएलबी” हे सर्व चित्रपट पाकिस्तानमध्ये नेटफ्लिक्सवर टॉप १० मध्ये आहेत.
Mardaani 3: तिसऱ्या दिवशीही राणी मुखर्जीचा चित्रपट सुस्साट; Box Office वर केली एवढ्या कोटींची कमाई!
रणवीर सिंह व्यतिरिक्त, “धुरंधर” चित्रपटात अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाची कथा पाकिस्तानातील कराची येथील ल्यारी येथील गुंडांच्या राजवटीचे चित्रण करते. शिवाय, पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कारवाया कशा करतो हे दाखवते. पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती. शिवाय, पाकिस्तानविरोधी कंटेंट असल्याने आखाती देशांमध्येही त्यावर बंदी घालण्यात आली होती. आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” ५ डिसेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. चित्रपटाचा सिक्वेल, “धुरंधर २” १९ मार्च २०२६ रोजी मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहण्यात येत आहे.
Grammy 2026: दलाई लामा यांनी जिंकला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार, के-पॉप डेमन हंटर्सनेहा रचला इतिहास