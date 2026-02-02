T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

Sri Lanka vs England T20 Series : यावेळी २०२६ चा टी२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका येथे होणार आहे. विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी यजमान श्रीलंकेची अवस्था वाईट आहे. संघाने इंग्लंडविरुद्ध टी२० मालिका गमावली. एकदिवसीय मालिका जिंकल्यानंतर इंग्लंडने टी२० मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले. पावसामुळे व्यत्यय आलेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात इंग्लंड संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. यासह, इंग्लंडने मालिकेत २-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने २० षटकांत १८९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडला १७ षटकांत १६८ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले होते, जे संघाने केवळ १६.४ षटकांत पूर्ण केले. इंग्लंडकडून स्फोटक फलंदाजी करणाऱ्या टॉम बँटनने ३३ चेंडूत ५४ धावा केल्या. त्याने १६३.६४ च्या स्ट्राईक रेटने चार चौकार आणि सहा उत्तुंग षटकार मारले. या उल्लेखनीय खेळीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही देण्यात आला. याशिवाय, संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने १२ चेंडूत ३६ धावांची धमाकेदार खेळी करत संघाला पावसाने व्यत्यय आणलेल्या सामन्यात विजय मिळवून दिला.
या सामन्यात श्रीलंकेची सुरुवात चांगली झाली, पण शेवटचा सामना त्यांच्याइतका यशस्वी झाला नाही. संघाने ५.३ षटकांत ५६ धावांवर पहिली विकेट गमावली. संघाकडून पवन रत्नायकेने २२ चेंडूत ४० धावा केल्या. पथुम निस्सांका आणि कामिल मिश्रा यांनीही अनुक्रमे ३४ आणि ३६ धावांचे उत्कृष्ट योगदान दिले. यष्टीरक्षक-फलंदाज कुसल मेंडिसने १७ चेंडूत ३२ धावा केल्या. डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये, जेव्हा संघाला वेग वाढवायचा होता, तेव्हा विकेट पडू लागल्या आणि इंग्लिश गोलंदाजांनी जबाबदारी घेतली. एकेकाळी असे वाटत होते की संघ २०० धावसंख्येपर्यंत पोहोचेल, परंतु २० षटकांत त्यांना फक्त १८९ धावा करता आल्या.
England clinch the win by 6 wickets (DLS method) after rain plays its part 🌧️🏏#SLvENG #SriLankaCricket pic.twitter.com/N2tOUcXEcv — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 1, 2026
इंग्लडचा संघ सी गटामध्ये आहे तर श्रीलंकेचा संघ बी गटामध्ये आहे. इंग्लडचा पहिला सामना हा 8 फेब्रुवारी रोजी नेपाळ विरुद्ध खेळवला जाणार आहे. तर श्रीलंकेचा पहिला सामना हा आयर्लंडविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हे दोन्ही सामने एकाच दिवशी खेळवले जाणार आहेत पण ठिकाणे वेगवेगळी असणार आहेत. विश्वचषकामध्ये 20 संघ सहभागी झाले आहेत, विश्वचषकामध्ये 46 लीग सामने खेळवले जाणार आहेत.