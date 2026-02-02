Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sl Vs Eng T20 Series England Clinch The Win By 6 Wickets Dls Method After Rain Plays Its Part

T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

एकदिवसीय मालिका जिंकल्यानंतर इंग्लंडने टी२० मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले. पावसामुळे व्यत्यय आलेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात इंग्लंड संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. यासह मालिका देखील नावावर केली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:29 PM
फोटो सौजन्य - England Cricket

फोटो सौजन्य - England Cricket

Follow Us:
Follow Us:

Sri Lanka vs England T20 Series : यावेळी २०२६ चा टी२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका येथे होणार आहे. विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी यजमान श्रीलंकेची अवस्था वाईट आहे. संघाने इंग्लंडविरुद्ध टी२० मालिका गमावली. एकदिवसीय मालिका जिंकल्यानंतर इंग्लंडने टी२० मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले. पावसामुळे व्यत्यय आलेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात इंग्लंड संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. यासह, इंग्लंडने मालिकेत २-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली आहे. 

प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने २० षटकांत १८९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडला १७ षटकांत १६८ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले होते, जे संघाने केवळ १६.४ षटकांत पूर्ण केले. इंग्लंडकडून स्फोटक फलंदाजी करणाऱ्या टॉम बँटनने ३३ चेंडूत ५४ धावा केल्या. त्याने १६३.६४ च्या स्ट्राईक रेटने चार चौकार आणि सहा उत्तुंग षटकार मारले. या उल्लेखनीय खेळीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही देण्यात आला. याशिवाय, संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने १२ चेंडूत ३६ धावांची धमाकेदार खेळी करत संघाला पावसाने व्यत्यय आणलेल्या सामन्यात विजय मिळवून दिला.

IND vs PAK : एक सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेटचा होणार THE END! ICC 2027 च्या विश्वचषकातून करणार बाहेर

या सामन्यात श्रीलंकेची सुरुवात चांगली झाली, पण शेवटचा सामना त्यांच्याइतका यशस्वी झाला नाही. संघाने ५.३ षटकांत ५६ धावांवर पहिली विकेट गमावली. संघाकडून पवन रत्नायकेने २२ चेंडूत ४० धावा केल्या. पथुम निस्सांका आणि कामिल मिश्रा यांनीही अनुक्रमे ३४ आणि ३६ धावांचे उत्कृष्ट योगदान दिले. यष्टीरक्षक-फलंदाज कुसल मेंडिसने १७ चेंडूत ३२ धावा केल्या. डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये, जेव्हा संघाला वेग वाढवायचा होता, तेव्हा विकेट पडू लागल्या आणि इंग्लिश गोलंदाजांनी जबाबदारी घेतली. एकेकाळी असे वाटत होते की संघ २०० धावसंख्येपर्यंत पोहोचेल, परंतु २० षटकांत त्यांना फक्त १८९ धावा करता आल्या.

इंग्लडचा संघ सी गटामध्ये आहे तर श्रीलंकेचा संघ बी गटामध्ये आहे. इंग्लडचा पहिला सामना हा 8 फेब्रुवारी रोजी नेपाळ विरुद्ध खेळवला जाणार आहे. तर श्रीलंकेचा पहिला सामना हा आयर्लंडविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हे दोन्ही सामने एकाच दिवशी खेळवले जाणार आहेत पण ठिकाणे वेगवेगळी असणार आहेत. विश्वचषकामध्ये 20 संघ सहभागी झाले आहेत, विश्वचषकामध्ये 46 लीग सामने खेळवले जाणार आहेत. 

Web Title: Sl vs eng t20 series england clinch the win by 6 wickets dls method after rain plays its part

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू
1

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

T20 World Cup 2026 मधील सराव सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा, या खेळाडूकडे असणार संघाची कमान!
2

T20 World Cup 2026 मधील सराव सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा, या खेळाडूकडे असणार संघाची कमान!

IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…
3

IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

IND vs PAK : एक सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेटचा होणार THE END! ICC 2027 च्या विश्वचषकातून करणार बाहेर
4

IND vs PAK : एक सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेटचा होणार THE END! ICC 2027 च्या विश्वचषकातून करणार बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

Feb 02, 2026 | 02:29 PM
अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

Feb 02, 2026 | 02:26 PM
NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

Feb 02, 2026 | 02:14 PM
‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 02, 2026 | 02:02 PM
Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Feb 02, 2026 | 01:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM