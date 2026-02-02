NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी बारामतीतील ‘गोविंदबाग’ या निवासस्थानी जाऊन ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि संपूर्ण पवार कुटुंबाशी सविस्तर चर्चा केली होती. या भेटीत नेमके काय घडले, यावर अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र, विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अजितदादांचे अत्यंत निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
दिवंगत अजित पवारांची अंतिम इच्छा लवकरच पूर्ण होईल आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येतील,’ असे सूचक विधान अजित पवार यांचे निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी दिली. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात आणि पवार कुटुंबात अनेक घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण व्हावे अशी अजित पवार यांची इच्छा होती. त्यासाठी अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यात चर्चाही सुरू होत्या १२ फेब्रुवारीला विलीनीकरणाची घोषणाही करायची होती. पण यावरून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. या सगळ्या घटनाक्रमावर किरण गुजर यांनी भाष्य केलं आहे.
अजित पवारांची अंतिम इच्छा लवकर पूर्ण होईल आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येतील. पुढचे १०-११ दिवस पवार कुटुंब या विषयावर बोलणार नाही पण लवकरच दोन्ही पक्ष विलीन होऊ शकतात. अजित पवार यांनी मला २१ जानेवारीलाच, ‘राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे विलीनीकरण केलं पाहिजे. त्यासाठी चर्चाही सुरू आहे,’ असं सांगितलं होतं.
गुजर म्हणाले, “दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा एकत्रीकरणाचा निर्णय पक्का झाला आहे. अजित पवारांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण होईल. पण या प्रक्रियेसाठी थोडासा वेळ लागेल आणि याबद्दलची अधिकृत घोषणा पक्षाच्या नेतृत्त्वाकडून केली जाईल.” यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी बारामतीत शरद पवार, आमदार रोहित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, युगेंद्र पवार, पार्थ पवार, राजेंद्र पवार आणि रणजित पवार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली होती. असंही गुजर यांनी नमुद केलं.
विलीनीकरणाबाबत सकारात्मकता: विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अजित पवारांचे निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले आहे. यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
विद्या प्रतिष्ठान महाविद्यालय परिसरात दिवंगत नेते अजित पवार यांचे स्मारक उभारण्याबाबत शरद पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वजण एकत्र राहतील, अशी ग्वाही गुजर यांनी दिली. पार्थ पवार यांनी गोविंदबागेत जाऊन शरद पवारांची घेतलेली भेट आणि तेथील सविस्तर चर्चेचा ‘सस्पेन्स’ अखेर समोर आला आहे. ही भेट कौटुंबिक आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.