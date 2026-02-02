Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ncp Merger News Ajit Pawars Last Wish Will Be Fulfilled Sensational Claim By His Close Associates

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

अजित पवारांची अंतिम इच्छा लवकर पूर्ण होईल आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येतील. पुढचे १०-११ दिवस पवार कुटुंब या विषयावर बोलणार नाही पण लवकरच दोन्ही पक्ष विलीन होऊ शकतात

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:14 PM
NCP Merger News, Ajit Pawar NCP, NCP Politics, Maharashtra Politics,

NCP Merger News: अजित पवारांची 'शेवटची इच्छा' पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

Follow Us:
Follow Us:
  • अजितदादांचे अत्यंत निकटवर्तीय किरण गुजर यांचा मोठा दावा
  • अजित पवारांची अंतिम इच्छा लवकरच पूर्ण होईल
  • दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येतील
NCP Merger News: अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि पवार कुटुंबात निर्माण झालेला पेच आता सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर ज्येष्ठ नेते  शरद पवारांनी दाखवलेली अनभिज्ञता आणि त्यातून निर्माण झालेली अस्वस्थता, या पार्श्वभूमीवर आता एक सकारात्मक बातमी समोर आली आहे.

अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी बारामतीतील ‘गोविंदबाग’ या निवासस्थानी जाऊन ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि संपूर्ण पवार कुटुंबाशी सविस्तर चर्चा केली होती. या भेटीत नेमके काय घडले, यावर अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र, विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अजितदादांचे अत्यंत निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.

BMC Election 2026: BMCमध्ये भाजप गटनेतेपदी गणेश खणकर यांची वर्णी

कुटुंब एकत्र येण्याचे संकेत

दिवंगत अजित पवारांची अंतिम इच्छा लवकरच पूर्ण होईल आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येतील,’ असे सूचक विधान अजित पवार यांचे निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी दिली. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात आणि पवार कुटुंबात अनेक घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण व्हावे अशी अजित पवार यांची इच्छा होती. त्यासाठी अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यात चर्चाही सुरू होत्या १२ फेब्रुवारीला विलीनीकरणाची घोषणाही करायची होती. पण यावरून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. या सगळ्या घटनाक्रमावर किरण गुजर यांनी भाष्य केलं आहे.

अजित पवारांची अंतिम इच्छा लवकर पूर्ण होईल आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येतील. पुढचे १०-११ दिवस पवार कुटुंब या विषयावर बोलणार नाही पण लवकरच दोन्ही पक्ष विलीन होऊ शकतात. अजित पवार यांनी मला २१ जानेवारीलाच, ‘राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे विलीनीकरण केलं पाहिजे. त्यासाठी चर्चाही सुरू आहे,’ असं सांगितलं होतं.

गुजर म्हणाले, “दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा एकत्रीकरणाचा निर्णय पक्का झाला आहे. अजित पवारांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण होईल. पण या प्रक्रियेसाठी थोडासा वेळ लागेल आणि याबद्दलची अधिकृत घोषणा पक्षाच्या नेतृत्त्वाकडून केली जाईल.” यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी बारामतीत शरद पवार, आमदार रोहित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, युगेंद्र पवार, पार्थ पवार, राजेंद्र पवार आणि रणजित पवार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली होती. असंही गुजर यांनी नमुद केलं.

Sunetra Pawar Satara Visit : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला शासकीय दौरा; साताऱ्यामध्ये घेणार जाधव

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचे संकेत आणि ‘गोविंदबाग’ भेट

विलीनीकरणाबाबत सकारात्मकता: विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अजित पवारांचे निकटवर्तीय किरण गुजर यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले आहे. यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

विद्या प्रतिष्ठान महाविद्यालय परिसरात दिवंगत नेते अजित पवार यांचे स्मारक उभारण्याबाबत शरद पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वजण एकत्र राहतील, अशी ग्वाही गुजर यांनी दिली. पार्थ पवार यांनी गोविंदबागेत जाऊन शरद पवारांची घेतलेली भेट आणि तेथील सविस्तर चर्चेचा ‘सस्पेन्स’ अखेर समोर आला आहे. ही भेट कौटुंबिक आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.

Web Title: Ncp merger news ajit pawars last wish will be fulfilled sensational claim by his close associates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आग्रा स्वारीवर आधारित भव्य ऐतिहासिक चित्रपट; ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये पुनीत इस्सर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका
1

आग्रा स्वारीवर आधारित भव्य ऐतिहासिक चित्रपट; ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये पुनीत इस्सर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका

Sunil Tatkare on NCP Merge: ‘विलीनीकरण कोणाचे आणि कोणात?’ सुनील तटकरेंचा शरद पवार गटाला रोखठोक सवाल
2

Sunil Tatkare on NCP Merge: ‘विलीनीकरण कोणाचे आणि कोणात?’ सुनील तटकरेंचा शरद पवार गटाला रोखठोक सवाल

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित
3

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

सुख-दुःख, अंतर आणि आपुलकीचा संगम; ‘तिघी’मधील ‘हास जराशी’ गाण्याला प्रेक्षकांची पसंती
4

सुख-दुःख, अंतर आणि आपुलकीचा संगम; ‘तिघी’मधील ‘हास जराशी’ गाण्याला प्रेक्षकांची पसंती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Toxic च्या समर्थनार्थ पुढे आले दिग्दर्शक अनुराग कश्यप; म्हणाले, ‘हिटलरवरचा चित्रपट त्याच्या मृत्यूनंतर…’

Toxic च्या समर्थनार्थ पुढे आले दिग्दर्शक अनुराग कश्यप; म्हणाले, ‘हिटलरवरचा चित्रपट त्याच्या मृत्यूनंतर…’

Feb 02, 2026 | 03:46 PM
Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

Feb 02, 2026 | 03:45 PM
अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? एकाग्रता वाढवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ महत्वाच्या टिप्स, यशासाठी महत्त्वाची सवय

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? एकाग्रता वाढवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ महत्वाच्या टिप्स, यशासाठी महत्त्वाची सवय

Feb 02, 2026 | 03:40 PM
Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या

Feb 02, 2026 | 03:38 PM
Ch. Sambhajinagar : भेदभावमुक्त शिक्षणासाठी आंबेडकरी संघटनांचा एल्गार; कोर्टाने अन्याय केल्याचा आंदोलकांचा आरोप

Ch. Sambhajinagar : भेदभावमुक्त शिक्षणासाठी आंबेडकरी संघटनांचा एल्गार; कोर्टाने अन्याय केल्याचा आंदोलकांचा आरोप

Feb 02, 2026 | 03:31 PM
Four Star of Destiny Book : जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकात असं आहे तरी काय? ज्यावरुन संसदेमध्ये पेटला वाद

Four Star of Destiny Book : जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकात असं आहे तरी काय? ज्यावरुन संसदेमध्ये पेटला वाद

Feb 02, 2026 | 03:23 PM
पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

Feb 02, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 03:15 PM
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM