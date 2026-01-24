Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

ज्योतिषशास्त्रात मंगळ ग्रहाला ऊर्जा, धैर्य आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानले जाते. हा ग्रह व्यक्तीला मेहनती, निर्भय आणि त्यांच्या ध्येयांसाठी समर्पित बनवतो. करिअर आणि स्पर्धेत यश मिळविण्यातही मंगळाची भूमिका महत्त्वाची असते. एकंदरीत, जीवनात प्रगतीसाठी बलवान मंगळ महत्त्वाचा मानला जातो.
परंतु जर कुंडलीत मंगळ कमकुवत किंवा अशुभ असल्यास त्या व्यक्तीच्या जीवनात वारंवार त्रास आणि चढ-उतारांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी चिडचिडेपणा वाढू शकतो आणि कामाच्या ठिकाणी अडथळे येऊ शकतात. कमकुवत मंगळाची लक्षणे कोणती आणि त्यावरील उपाय जाणून घ्या
कमकुवत मंगळामुळे व्यक्ती वारंवार कौटुंबिक आणि सामाजिक वादात अडकू शकते. कधीकधी कायदेशीर बाबी देखील उद्भवू शकतात.
असे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावतात आणि त्यांचा राग नियंत्रित करू शकत नाहीत.
कमकुवत मंगळामुळे रक्तदाब आणि रक्ताशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. शारीरिक कमजोरी आणि थकवा ही देखील लक्षणे आहेत.
कठोर परिश्रम करूनही यश उशिरा मिळते किंवा अपेक्षित निकाल मिळत नाहीत, ज्यामुळे निराशा वाढते.
कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय रागावणे आणि अस्वस्थ वाटणे हे कमकुवत मंगळाचे लक्षण मानले जाते.
निर्णय घेण्यास संकोच होतो, मनात भीती आणि संकोच राहतो आणि व्यक्ती गोंधळलेली वाटते.
जर तुमच्या कुंडलीत मंगळ ग्रह कमकुवत असेल तर दर मंगळवारी हनुमान चालिसाचे पठण करावे. जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ते नियमितपणे देखील पठण करू शकता.
मंगळवारी हनुमानजींना चोळ अर्पण केल्याने मंगळ दोषाशी संबंधित समस्या कमी होण्यास मदत होते.
अनुभवी ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतरच प्रवाळ रत्ने घाला. रत्नांचा सल्ला घेतल्याशिवाय ते घालणे टाळा.
मंगळवारी, “ओम क्रम क्रीम क्रम सह भूमय नमः” या मंत्राचा 108 वेळा जप करा. जप करताना भगवान हनुमानाच्या समोर तिळाच्या तेलाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.
मंगळवारी उपवास केल्याने मंगळ ग्रहही बळकट होतो आणि जीवनातील अडथळे हळूहळू कमी होऊ लागतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा मंगळ ग्रह नीच राशीत, शत्रू राशीत, वक्री अवस्थेत किंवा अशुभ ग्रहांच्या प्रभावाखाली असतो, तेव्हा तो दुर्बल मंगळ मानला जातो.
Ans: दुर्बल मंगळामुळे करिअरमध्ये सतत अडथळे , मेहनत करूनही अपेक्षित यश न मिळणे, नोकरीत अस्थिरता , वरिष्ठांशी मतभेद असे अनुभव येऊ शकतात.
Ans: होय. मंगळ दोष प्रामुख्याने विवाहाशी संबंधित असतो, तर दुर्बल मंगळाचा परिणाम करिअर, आत्मविश्वास आणि आरोग्यावर जास्त दिसतो.