Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

जर एखाद्याच्या कुंडलीमध्ये मंगळ ग्रह कमकुवत किंवा अशुभ असल्यास व्यक्तीच्या जीवनामध्ये वारंवार त्रास आणि चढ-उतारांना सामोरे जावे लागते. कमकुवत मंगळ असण्याची लक्षणे कोणती जाणून घ्या

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:02 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • कुंडलीमधील कमकुवत मंगळ ग्रह
  • कमकुवत मंगळ ग्रहाचा करिअरवर परिणाम
  • कमकुवत मंगळ ग्रहाची लक्षणे
 

 

 

ज्योतिषशास्त्रात मंगळ ग्रहाला ऊर्जा, धैर्य आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानले जाते. हा ग्रह व्यक्तीला मेहनती, निर्भय आणि त्यांच्या ध्येयांसाठी समर्पित बनवतो. करिअर आणि स्पर्धेत यश मिळविण्यातही मंगळाची भूमिका महत्त्वाची असते. एकंदरीत, जीवनात प्रगतीसाठी बलवान मंगळ महत्त्वाचा मानला जातो.

परंतु जर कुंडलीत मंगळ कमकुवत किंवा अशुभ असल्यास त्या व्यक्तीच्या जीवनात वारंवार त्रास आणि चढ-उतारांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी चिडचिडेपणा वाढू शकतो आणि कामाच्या ठिकाणी अडथळे येऊ शकतात. कमकुवत मंगळाची लक्षणे कोणती आणि त्यावरील उपाय जाणून घ्या

कुंडलीत कमकुवत मंगळाची लक्षणे

वाढलेले वाद आणि गुंतागुंत

कमकुवत मंगळामुळे व्यक्ती वारंवार कौटुंबिक आणि सामाजिक वादात अडकू शकते. कधीकधी कायदेशीर बाबी देखील उद्भवू शकतात.

अतिराग येणे

असे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावतात आणि त्यांचा राग नियंत्रित करू शकत नाहीत.

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

आरोग्याच्या समस्या

कमकुवत मंगळामुळे रक्तदाब आणि रक्ताशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. शारीरिक कमजोरी आणि थकवा ही देखील लक्षणे आहेत.

करिअरमध्ये संघर्ष

कठोर परिश्रम करूनही यश उशिरा मिळते किंवा अपेक्षित निकाल मिळत नाहीत, ज्यामुळे निराशा वाढते.

चिडचिड आणि अधीरता

कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय रागावणे आणि अस्वस्थ वाटणे हे कमकुवत मंगळाचे लक्षण मानले जाते.

आत्मविश्वासाचा अभाव

निर्णय घेण्यास संकोच होतो, मनात भीती आणि संकोच राहतो आणि व्यक्ती गोंधळलेली वाटते.

Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

कुंडलीतील कमकुवत मंगळ बळकट करण्यासाठी उपाय

हनुमान चालिसा

जर तुमच्या कुंडलीत मंगळ ग्रह कमकुवत असेल तर दर मंगळवारी हनुमान चालिसाचे पठण करावे. जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ते नियमितपणे देखील पठण करू शकता.

मंगळ दोष

मंगळवारी हनुमानजींना चोळ अर्पण केल्याने मंगळ दोषाशी संबंधित समस्या कमी होण्यास मदत होते.

प्रवाळ रत्न

अनुभवी ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतरच प्रवाळ रत्ने घाला. रत्नांचा सल्ला घेतल्याशिवाय ते घालणे टाळा.

मंत्रांचा जप

मंगळवारी, “ओम क्रम क्रीम क्रम सह भूमय नमः” या मंत्राचा 108 वेळा जप करा. जप करताना भगवान हनुमानाच्या समोर तिळाच्या तेलाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.

मंगळ ग्रह बळकट होणे

मंगळवारी उपवास केल्याने मंगळ ग्रहही बळकट होतो आणि जीवनातील अडथळे हळूहळू कमी होऊ लागतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: कुंडलीत मंगळ दुर्बल म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा मंगळ ग्रह नीच राशीत, शत्रू राशीत, वक्री अवस्थेत किंवा अशुभ ग्रहांच्या प्रभावाखाली असतो, तेव्हा तो दुर्बल मंगळ मानला जातो.

  • Que: दुर्बल मंगळाचा करिअरवर कसा परिणाम होतो?

    Ans: दुर्बल मंगळामुळे करिअरमध्ये सतत अडथळे , मेहनत करूनही अपेक्षित यश न मिळणे, नोकरीत अस्थिरता , वरिष्ठांशी मतभेद असे अनुभव येऊ शकतात.

  • Que: मंगळ दोष आणि दुर्बल मंगळ यात फरक आहे का?

    Ans: होय. मंगळ दोष प्रामुख्याने विवाहाशी संबंधित असतो, तर दुर्बल मंगळाचा परिणाम करिअर, आत्मविश्वास आणि आरोग्यावर जास्त दिसतो.

Published On: Jan 24, 2026 | 02:02 PM

