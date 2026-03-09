Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

एका पार्टीमधून मलायका अरोराचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यामध्ये ती एका पुरूषासोबत नाचताना दिसत आहे. हर्ष मेहता पार्टीतून गायब होता असे नाही, तर मलायका दुसऱ्या कोणासोबत दिसल्याने चाहते अंदाज लावत आहेत.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:23 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री मलायका अरोरा, तिच्या व्यावसायिक आयुष्यापेक्षा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे आणि नातेसंबंधांच्या स्थितीमुळे जास्त चर्चेत असते. गेल्या काही महिन्यांत मलायकाचे नाव हिरे व्यापारी हर्ष मेहता याच्याशी जोडले गेले आहे, परंतु अलीकडेच आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे लोक थोडे गोंधळले आहेत. एका पार्टीमधून मलायका अरोराचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यामध्ये ती एका पुरूषासोबत नाचताना दिसत आहे. हर्ष मेहता पार्टीतून गायब होता असे नाही, तर मलायका दुसऱ्या कोणासोबत दिसल्याने चाहते अंदाज लावत आहेत.

अलिकडेच, मलायकाचा आणखी एक व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ती “स्प्लिट्सव्हिला” फेम सोराब बेदीसोबत आरामात नाचताना दिसत आहे. व्हिडिओमधील त्यांची केमिस्ट्री पाहून चाहते अंदाज लावू लागले की सोराब हा मलायकाचा नवीन बॉयफ्रेंड आहे का. पण सत्य वेगळे असल्याचे समोर आले. सोराब आणि मलायकामध्ये कोणतेही प्रेमसंबंध नाहीत. सोराबने अलीकडेच मलायकाच्या नवीन रेस्टॉरंट “स्वीनी बॉम्बे” च्या लाँच पार्टीला हजेरी लावली. सोराबने पार्टीचे फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले आणि मलायकाला तिच्या नवीन उपक्रमाबद्दल अभिनंदन केले. यावरून हे स्पष्ट झाले की त्यांच्यात फक्त व्यावसायिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि हा व्हिडिओ फक्त एका पार्टीचा भाग होता.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TheGossipgully.com (@gossipgully)


मलायका अरोराचा कथित बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता पार्टीत उपस्थित होता. जेव्हा मलायका कार्यक्रमस्थळातून बाहेर पडली तेव्हा तो एका दारामागे लोकांपासून लपून बसलेला दिसला, परंतु कॅमेऱ्यांनी त्याला कैद केले. थोड्याच वेळात, तो रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडताना आणि त्याच्या कारमध्ये जाताना दिसला. मलायकाने या खास प्रसंगासाठी पांढरा बॉडीकॉन शॉर्ट ड्रेस घातला होता आणि त्यात ती खूपच सुंदर दिसत होती.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)


गेल्या काही काळापासून मलायका अरोरा आणि उद्योगपती हर्ष मेहता यांच्यातील जवळीक वाढत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. रोममधील दोघांचा एक फोटो इंटरनेटवर व्हायरल झाल्यानंतर ही चर्चा आणखी तीव्र झाली. नेटिझन्स आणि चाहत्यांचा असा दावा आहे की हे कथित जोडपे तिथे एकत्र व्हॅलेंटाईन डे साजरा करत होते. मलायका आणि हर्ष यांना अनेक वेळा कॉन्सर्ट आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र पाहिले गेले असले तरी, अभिनेत्रीने अद्याप त्यांच्या नात्याबद्दल अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. मनोरंजक म्हणजे, हर्ष मेहता आणि मलायका यांच्यात वयाचे मोठे अंतर आहे; मलायका ५२ वर्षांची आहे, तर हर्ष ३३ वर्षांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. दोघांमधील वयाचे जवळजवळ १९ वर्षांचे अंतर सोशल मीडियावर चर्चेचा एक प्रमुख विषय बनले आहे.

Web Title: Malaika arora spotted with a mystery man at a party rumoured boyfriend also seen

Published On: Mar 09, 2026 | 02:23 PM

Topics:  

