Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

वृक्षतोडीतील १८१ नग घेतले हस्तगत
लहान-मोठ्या झाडांची केली तोड
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची कारवाई
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील अवैध वृक्षतोड व बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा पोलिसांकडून विशेष मोहिम राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत खैराच्या झाडांचे १८१ नग लाकूड तसेच दोन चारचाकी वाहने असा एकूण ११ लाख ७१ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
रत्नागिरी जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन दत्तात्रय बगाटे व अपर पोलिस अधीक्षक जी. बी. महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यात अवैध वृक्षतोड व लाकूड वाहतूक रोखण्यासाठी नियमित गस्त व तपासणी सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने शनिवारी (दि. ७ मार्च) सायंकाळी पाचचच्या सुमारास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पथक पेट्रोलिंग करत असताना निवळी बावनदी (ता. जि. रत्नागिरी) येथील रस्त्यावर संशयित वाहनांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान खैराची १८१ नग लाकडे व दोन वाहने एकूण ११ लाख 71 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
या तिघांविरुद्ध रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस पथकाने पेट्रोलिंगदरम्यान तत्परतेने करून अवैध वृक्षतोड व वाहतूक रोखण्यात यश मिळविले आहे. रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस तपास करीत आहेत. पोलिस निरिक्षक नतीन ढेरे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसपनिरीक्षक प्रशांत बोरकर, सहायक नौजदार सुभाष भागणे, पोलिस डकॉन्स्टेबल नितीन डोमणे, पोलिस डकॉन्स्टेबल भैरवनाथ सवाईराम व बालक पोलिस कॉन्स्टेबल अतुल कांबळे यांनी ही कारवाई केली.
या वेळी पिकअप (एमएच १४ एचजी ७३३८) व टेम्पो (एमएच ०८ एपी ४३३९) या दोन वाहनांमध्ये खैर जातीच्या झाडांची लहान-मोठ्या आकारातील एकूण १८१ नग लाकडे विनापरवाना वाहतूक करताना आढळून आली. या प्रकरणी वाहनचालक अजित गंगाराम चव्हाण (वय २६, रा. आंबडस, ता. खेड), अरबाज हमीद सुर्वे (वय ३४, रा. गवळीवाडी, घाणेखुंट, ता. खेड) व त्याच्यासोबत असलेला अक्षय टराजू चव्हाण (वय २८, रा. भिंगळोली, ता. मंडणगड) खैराची झाडे तोडून चोरी करून त्यांची बेकायदेशीर वाहतूक करत असल्याचे प्राथमिक तपासात
निष्पन्न झाले.