Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Police Action Taken Against Illegal Transportation Of Khair Trees In Ratnagiri

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस पथकाने पेट्रोलिंगदरम्यान तत्परतेने करून अवैध वृक्षतोड व वाहतूक रोखण्यात यश मिळविले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:21 PM
Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

वृक्षतोडीतील १८१ नग घेतले हस्तगत
लहान-मोठ्या झाडांची केली तोड
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची कारवाई

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील अवैध वृक्षतोड व बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा पोलिसांकडून विशेष मोहिम राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत खैराच्या झाडांचे १८१ नग लाकूड तसेच दोन चारचाकी वाहने असा एकूण ११ लाख ७१ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

रत्नागिरी जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन दत्तात्रय बगाटे व अपर पोलिस अधीक्षक जी. बी. महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी  जिल्ह्यात अवैध वृक्षतोड व लाकूड वाहतूक रोखण्यासाठी नियमित गस्त व तपासणी सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने शनिवारी (दि. ७ मार्च) सायंकाळी पाचचच्या सुमारास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पथक पेट्रोलिंग करत असताना निवळी बावनदी (ता. जि. रत्नागिरी) येथील रस्त्यावर संशयित वाहनांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान खैराची १८१ नग लाकडे व दोन वाहने एकूण ११ लाख 71 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

या तिघांविरुद्ध रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस पथकाने पेट्रोलिंगदरम्यान तत्परतेने करून अवैध वृक्षतोड व वाहतूक रोखण्यात यश मिळविले आहे. रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस तपास करीत आहेत. पोलिस निरिक्षक नतीन ढेरे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसपनिरीक्षक प्रशांत बोरकर, सहायक नौजदार सुभाष भागणे, पोलिस डकॉन्स्टेबल नितीन डोमणे, पोलिस डकॉन्स्टेबल भैरवनाथ सवाईराम व बालक पोलिस कॉन्स्टेबल अतुल कांबळे  यांनी ही कारवाई केली.

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

लहान-मोठ्या झाडांची केली तोड
या वेळी पिकअप (एमएच १४ एचजी ७३३८) व टेम्पो (एमएच ०८ एपी ४३३९) या दोन वाहनांमध्ये खैर जातीच्या झाडांची लहान-मोठ्या आकारातील एकूण १८१ नग लाकडे विनापरवाना वाहतूक करताना आढळून आली. या प्रकरणी वाहनचालक अजित गंगाराम चव्हाण (वय २६, रा. आंबडस, ता. खेड), अरबाज हमीद सुर्वे (वय ३४, रा. गवळीवाडी, घाणेखुंट, ता. खेड) व त्याच्यासोबत असलेला अक्षय टराजू चव्हाण (वय २८, रा. भिंगळोली, ता. मंडणगड) खैराची झाडे तोडून चोरी करून त्यांची बेकायदेशीर वाहतूक करत असल्याचे प्राथमिक तपासात
निष्पन्न झाले.

Web Title: Police action taken against illegal transportation of khair trees in ratnagiri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral
1

DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार
2

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा
3

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा

गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या; पुणे पोलिसांनी सापळा रचून पकडले
4

गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या; पुणे पोलिसांनी सापळा रचून पकडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Mar 09, 2026 | 02:20 PM
Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Mar 09, 2026 | 02:15 PM
World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

Mar 09, 2026 | 02:15 PM
Delhi Liquor Scamची हाय कोर्टात सुनावणी! CBI च्या ‘या’ तीन मागण्या मान्य केल्याने केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या

Delhi Liquor Scamची हाय कोर्टात सुनावणी! CBI च्या ‘या’ तीन मागण्या मान्य केल्याने केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या

Mar 09, 2026 | 02:12 PM
पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

Mar 09, 2026 | 02:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM