Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

केतू ग्रह 25 जानेवारीपासून आपले नक्षत्र बदलणार आहे आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार हा बदल अनेक राशींच्या जीवनावर परिणाम करू शकतो. या दिवशी केतू पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातून बाहेर पडून पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करेल आणि ही परिस्थिती 29 मार्चपर्यंत कायम राहणार आहे. शुक्र ग्रह हा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राचा स्वामी मानला जातो, म्हणून येथे केतुचे संक्रमण काही लोकांसाठी आत्मनिरीक्षण आणि आध्यात्मिक प्रवृत्ती वाढवू शकते. दरम्यान, प्रत्येक बदल सकारात्मक असेलच असे नाही. या काळात, काही राशींना करिअर, पैसा, नातेसंबंध आणि आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. या काळात अनेक लोकांचे काम थांबू शकते आणि गोंधळ कायम राहू शकतो. म्हणून, या संक्रमणाला हलके घेण्याऐवजी, शहाणपणाने निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
केतुचे नक्षत्र बदल मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असू शकतो. काम आणि व्यवसायातील अडथळे ताण वाढवू शकतात. नवीन संधी मिळण्यास विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे काही चिंता निर्माण होऊ शकते. वैवाहिक जीवनात भावना समजून घेणे आणि योग्य समन्वय राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेहमीपेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागू शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करण्याचा सल्ला दिला जातो.
केतू नक्षत्र संक्रमणादरम्यान तूळ राशीच्या लोकांनी घरात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी संतुलन राखावे लागेल. प्रेम आणि विवाहाशी संबंधित बाबींमध्ये अडथळे येऊ शकतात. गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, वाढत्या खर्चामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. तुमच्या आरोग्याकडे आणि नातेसंबंधांकडे दुर्लक्ष करणे हानिकारक ठरू शकते. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून वाद वाढण्याची शक्यता आहे, म्हणून संभाषणात संयम राखणे महत्त्वाचे असेल.
मीन राशीच्या लोकांना नवीन नोकरी किंवा नोकरी बदलण्यासाठी थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते. कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील. हंगामी आजारांपासून स्वतःचे रक्षण करणे महत्त्वाचे असेल. आर्थिक व्यवहारात निष्काळजीपणामुळे नुकसान होऊ शकते. तुमच्या मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. चैनीच्या वस्तूंवर खर्च वाढू शकतो, म्हणून तुमच्या बजेटमध्ये राहणे चांगले.
या संक्रमणादरम्यान संयम महत्त्वाचा आहे. घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. तुमचे आरोग्य, खर्च आणि नातेसंबंधांकडे विशेष लक्ष द्या. आध्यात्मिक कार्यांमुळे मनःशांती मिळू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा केतू ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला केतू नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. याचा परिणाम मानसिकता, अध्यात्म, आरोग्य आणि अचानक घडणाऱ्या घटनांवर होतो.
Ans: केतू नक्षत्र बदलल्यावर मानसिक तणाव, निर्णयक्षमतेत गोंधळ , आरोग्य समस्या, नातेसंबंधात दुरावा, आध्यात्मिक ओढ असे परिणाम दिसू शकतात.
Ans: केतू नक्षत्र परिवर्तनाच्या दिवशी मिथुन, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावध राहावे