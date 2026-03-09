Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • The Warrior In The Mahabharata Whose Curse Became The Greatest Boon Of His Life

Mahabharat : महाभारतातील तो योद्धा ज्याचा शापच ठरला त्याच्या जीवनातील मोठा वरदान

महाभारतामध्ये एका पराक्रमी योद्ध्याची कथा सांगण्यात आलेली आहे. ज्याला मिळालेला शाप सुरुवातीला दुर्दैवी वाटला, पण पुढे त्याच शापामुळे त्याच्या आयुष्याला नवे वळण मिळाले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • महाभारतातील योद्धा कोण होता
  • कोणाला शाप देण्यात आला होता
  • कोणता शाप वरदान ठरला
 

महाभारताच्या महाकाव्यात्मक युद्धात, भीष्म पितामह यांचे नाव श्रद्धेने आणि भक्तीने घेतले जाते. ते केवळ हस्तिनापूरचे रक्षक नव्हते तर धार्मिकता आणि सत्याचे प्रतीक देखील होते. तुम्हाला माहिती आहे का की भीष्म पितामह यांचे जीवन सामान्य माणसासारखे नव्हते, तर ते शाप आणि आशीर्वादांच्या चक्रात अडकले होते. जिथे एका शापाने भीष्मांच्या जीवनाची दिशा बदलली. महाभारतामधील कोणता योद्ध्याचा शाप त्याच्या जीवनातील मोठे वरदान ठरले ते जाणून घ्या

भीष्म पितामह कोण होते?

महाभारतात, भीष्म पितामह यांना सर्वात महान आणि सर्वात शक्तिशाली योद्ध्यांपैकी एक मानले जाते. त्यांचे खरे नाव देवव्रत होते. ते राजा शंतनू आणि आई गंगा यांचे पुत्र होते. देवव्रत बालपणापासूनच अत्यंत तेजस्वी, शूर आणि धर्मनिष्ठ होते. त्यांनी वेद, शास्त्रे आणि युद्धकलेत प्रभुत्व मिळवले होते. महाभारतात, त्याला इच्छेनुसार मृत्यूचे वरदानदेखील मिळाले होते, म्हणजेच तो केवळ त्याच्या इच्छेनुसार मृत्यू स्वीकारू शकत होता.

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

कसा मिळाला होता शाप

पौराणिक कथेनुसार, भीष्म पितामह यांचा जन्म आठ वसुंच्या शापामुळे झाला होता. असे म्हटले जाते की एकदा आठ वसु त्यांच्या पत्नींसह पृथ्वीवर भटकत होते. त्यांना योगायोगाने वशिष्ठ ऋषींची दिव्य गाय नंदिनी भेटली. एका वसुच्या पत्नीला गाय घ्यायची होती. तिची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वसुंनी मिळून नंदिनी गाय चोरली. जेव्हा महर्षी वशिष्ठ यांना हे कळले तेव्हा ते खूप क्रोधित झाले आणि त्यांनी आठही वसुंना मानव स्वरूपात जन्म घेण्याचा शाप दिला.

शापातून मुक्ती कशी मिळाली

वसुंनी महर्षी वशिष्ठ यांची माफी मागितली. त्यानंतर ऋषींनी सांगितले की सात वसु त्यांच्या जन्मानंतर मुक्त होतील, परंतु चोरीची योजना आखणाऱ्या वसुंना पृथ्वीवर दीर्घयुष्य जगावे लागेल. म्हणून, आठवा वसु देवव्रत किंवा भीष्म पितामह म्हणून जन्माला आला. त्यांची आई गंगा हिने ताबडतोब सात मुलांना नदीत बुडवून शापातून मुक्त केले. दरम्यान, आठवा मुलगा देवव्रत याला जिवंत ठेवण्यात आले कारण त्याला पृथ्वीवरील त्याचे जीवन पूर्ण करायचे होते.

शापातून कसे मिळाले वरदान

या शापानंतर एक वरदान ठरला. देवव्रताने आपल्या आयुष्यात अनेक महान कृत्ये केली आणि इतिहासात अमर झाले. आपल्या वडिलांना प्रसन्न करण्यासाठी त्याने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत घेतले. त्याच्या कठीण व्रताने प्रसन्न होऊन देवतांनी त्याला मरणाचे वरदान दिले. या प्रतिज्ञेमुळे त्याचे नाव भीष्म ठेवण्यात आले.

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

महाभारत युद्धात भीष्मांची भूमिका

महाभारत युद्धात, भीष्म पितामह यांनी कौरव सैन्याचे सेनापती म्हणून काम केले. त्यांचे युद्ध कौशल्य इतके उल्लेखनीय होते की त्यांना पराभूत करणे जवळजवळ अशक्य मानले जात असे. असे म्हटले जाते की जोपर्यंत भीष्म पितामह युद्धभूमीवर होते तोपर्यंत पांडव सैन्यासाठी विजय अत्यंत कठीण होता.

भीष्म मृत्युशय्येवर पडलेले होते

महाभारत युद्धादरम्यान अर्जुनाच्या बाणांनी जखमी झालेले भीष्म पितामह बाणांच्या पलंगावर पडले होते. दरम्यान, इच्छेनुसार मृत्यूच्या वरदानामुळे, त्यांनी लगेचच आपले जीवन सोडले नाही. त्यांनी उत्तरायण म्हणजे अमावस्या येईपर्यंत वाट पाहिली आणि नंतर स्वेच्छेने आपले शरीर सोडले.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाभारतातील तो योद्धा कोण होता ज्याचा शापच वरदान ठरला?

    Ans: महाभारतातील तो योद्धा म्हणजे अर्जुन. त्याला एका प्रसंगात शाप मिळाला होता, पण पुढे तोच शाप त्याच्यासाठी वरदान ठरला.

  • Que: अर्जुनासाठी हा शाप वरदान कसा ठरला?

    Ans: वनवासाच्या शेवटच्या वर्षी पांडवांना अज्ञातवासात राहावे लागले. त्या वेळी अर्जुनाने Brihannala हे रूप धारण केले आणि हा शाप त्याला लपून राहण्यासाठी उपयोगी पडला.

  • Que: महाभारताचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: महाभारत हे भारतीय संस्कृतीतील सर्वात मोठ्या महाकाव्यांपैकी एक असून त्यातून धर्म, कर्तव्य आणि नैतिकतेचे अनेक संदेश मिळतात.

Web Title: The warrior in the mahabharata whose curse became the greatest boon of his life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahabharat: द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते? स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण
1

Mahabharat: द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते? स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahabharat : महाभारतातील तो योद्धा ज्याचा शापच ठरला त्याच्या जीवनातील मोठा वरदान

Mahabharat : महाभारतातील तो योद्धा ज्याचा शापच ठरला त्याच्या जीवनातील मोठा वरदान

Mar 09, 2026 | 02:30 PM
पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

Mar 09, 2026 | 02:23 PM
Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

Mar 09, 2026 | 02:22 PM
Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Mar 09, 2026 | 02:20 PM
Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Mar 09, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM