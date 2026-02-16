Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Astro Tips: भाड्याच्या घरातही होईल पैशांची भरभराट; 'ही' झाडे लावल्याने पैशांची तंगी होईल दूर

जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल आणि काही रोपे घरात लावल्यास तर घरातील वातावरण बदलू शकते. या रोपामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते, मन शांत राहते. घरामध्ये कोणती रोपे लावावीत, जाणून घ्या

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

बऱ्याचदा लोकांना कामामुळे किंवा शिक्षणामुळे काहीवेळेस इतर काही कारणांमुळे शहरापासून दूर भाड्याच्या घरात राहावे लागते. अनेकदा अशी चिंता असते की जर एखाद्याचे स्वतःचे घर नसेल तर सुख, समृद्धी आणि प्रगती देखील दूर राहील का? घरात प्रकाश, स्वच्छ आणि सकारात्मक वातावरण मनाला शांत करण्यास आणि कामावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करते. जर घर सकारात्मक असेल तर मन शांत राहते, कामात लक्ष लागते आणि आर्थिक प्रगतीची दारेही खुली होतात.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, घरात ठेवलेली झाडे ही केवळ सजावटीसाठी नसतात. ती वातावरणातील नकारात्मकता कमी करून ताजेपणा, हिरवळ आणि मानसिक समाधान देतात. काही वनस्पतींना तर सौभाग्य, धनलाभ आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. भाड्याच्या घरात राहूनही योग्य झाडे लावल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते. घरामध्ये कोणती झाडे लावावीत, जाणून घ्या

लकी बांबू

लकी बांबूचे रोप हे आनंद आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. ज्यामुळे घरात संतुलन आणि ऊर्जा येते असे म्हटले जाते. हे रोप पाण्याने भरलेल्या काचेच्या भांड्यात देखील ठेवता येतो. हे रोप लिविंग रूम, अभ्यासाच्या टेबलावर किंवा ऑफिसच्या डेस्कवर ते ठेवणे फायदेशीर मानले जाते. त्याचे हिरवे देठ दिसायलाही आकर्षक असतात.

Durga Ashtami 2026: त्रिपुष्कर योगात करा देवीची पूजा, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

मनी प्लांट

मनी प्लांट हे नावच त्याला वेगळे बनवते. लोकांच्या विश्वासानुसार ही वनस्पती मजबूत आर्थिक संपत्ती आणते. ती पाण्यात आणि मातीत दोन्ही ठिकाणी वाढवता येते. त्याच्या वेलीचा वापर भिंतींवर किंवा ट्रेलीजवर चढण्यासाठी केला जाऊ शकतो. नियमित काळजी आणि स्वच्छ पाने तुमचे घर ताजेतवाने ठेवतात.

तुळस

भारतीय घरांमध्ये तुळशीच्या रोपाला एक विशेष स्थान आहे. ते पवित्र मानले जाते आणि वातावरण ताजेतवाने ठेवण्यास देखील मदत करते. भाड्याच्या घरातही, ते बाल्कनीत किंवा खिडकीजवळ एका लहान कुंडीत ठेवता येते. सकाळी आणि संध्याकाळी या झाडाला पाणी दिल्याने ते हिरवेगार राहते आणि घरात शांतता टिकून राहते.

स्नेक प्लांट

कमीत कमी काळजी घेतल्यास हे झाड वाढवणे सोपे आहे. ते एक उपयुक्त हवा शुद्ध करणारे मानले जाते. त्याची लांब, सरळ पाने तुमच्या घराच्या सजावटीला एक ताजेतवाने स्पर्श देतात. ते तुमच्या बेडरूममध्ये किंवा ड्रॉईंग रूममध्ये ठेवता येते.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

लिली

शांती लिली ही पांढऱ्या फुलांमुळे खूपच सुंदर आहे. घरात शांती आणि संतुलनाचे प्रतीक मानले जाते. मंद प्रकाशातही ती वाढू शकते. खोलीच्या कोपऱ्यात किंवा खिडकीजवळ ठेवणे चांगले. नियमित पाणी दिल्यास ते बराच काळ ताजे राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: भाड्याच्या घरात राहूनही आर्थिक प्रगती शक्य आहे का?

    Ans: होय. घर आपले नसले तरी स्वच्छता, प्रकाश, हवेशीरपणा आणि सकारात्मक वातावरण यामुळे मन स्थिर राहते. योग्य सवयी व नियोजनामुळे आर्थिक प्रगती साधता येते.

  • Que: कोणती झाडे धनलाभाशी जोडली जातात?

    Ans: परंपरेनुसार मनी प्लांट, जेड प्लांट (क्रासुला), लकी बांबू, तुळस आणि शमी ही झाडे सौभाग्य व समृद्धीशी संबंधित मानली जातात.

  • Que: भाड्याच्या घरात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?

    Ans: अंधार, घाण, अव्यवस्था आणि सुकलेली रोपे टाळावीत. घर नेहमी हवेशीर आणि प्रकाशमान ठेवा.

Published On: Feb 16, 2026 | 09:30 AM

