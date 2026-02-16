Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Video : वाढलेलं वजन, चष्मा अन्…, विचित्र लूकमध्ये दिसला राजकुमार राव, व्हिडिओ पाहून चाहत्यांचा सवाल

सोशल मीडियावर सध्या अभिनेता राजकुमार रावचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्याचा लूक पाहून चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:27 PM
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राजकुमार राव अलिकडेच सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसल्यानंतर सोशल मीडियावर अचानक चर्चेत आला. तो त्याचा चित्रपट नव्हता तर त्याचा बदललेला लूक होता, ज्यामुळे चाहते आश्चर्यचकित आणि उत्सुक झाले. राव जेव्हा आठवड्याच्या शेवटी “बोलती खिडकिया” चित्रपट महोत्सवात दिग्दर्शक फराह खान आणि प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांच्यासोबत दिसला आहे. त्याच्या लूकने लोकांचे लक्ष वेधले असून सोशल मीडियावर त्याच्या लूकची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या व्हिडिओमध्ये राजकुमारचे वजन वाढलेले, चष्मा लावलेला दिसत आहे. हे सगळं पाहून चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यावर नेटकरी अनेक कमेंट्स करत आहेत.

हे फोटो आणि व्हिडिओ ट्विटर (पूर्वीचे ट्विटर) आणि रेडिटवर झपाट्याने व्हायरल झाले. कमेंट सेक्शन आश्चर्य, प्रश्न विचारले आहेत. एकाने लिहिले, “मी राजकुमार रावचे अनेक छटा पाहिल्या आहेत, पण हा लूक सर्वात धक्कादायक आहे.” दुसऱ्याने असा अंदाज लावला की हे परिवर्तन आरोग्याच्या समस्येमुळे किंवा कॉस्मेटिक प्रक्रियेमुळे झाले असू शकते. सोशल मीडियाच्या जगात, प्रत्येक बदल एक गूढ बनतो आणि यावेळीही तेच होते.

राजकुमार राव लवकरच क्रिकेट दिग्गज सौरव गांगुलीच्या बायोपिकमध्ये दिसणार आहे. निर्माता-दिग्दर्शक लव रंजन दिग्दर्शित हा चित्रपट बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. राव ने स्वतः एका मुलाखतीत या वृत्ताला दुजोरा देत म्हटले आहे की, “आता हे सांगितले आहे, मी ते अधिकृतपणे जाहीर करेन: हो, मी त्यांच्या बायोपिकमध्ये त्यांची भूमिका साकारत आहे.” समर्थकांचा असा विश्वास आहे की त्यांचा सध्याचा पॅच लूक गांगुलीच्या सध्याच्या शैलीशी जुळतो. राव या भूमिकेसाठी जोरदार तयारी करत आहेत, अनेक महिने डावखुरा फलंदाजीचा सराव करत आहेत, त्यांच्या देहबोलीवर काम करत आहेत आणि त्यांच्या बंगाली उच्चारात परिपूर्णता आणत आहेत. अहवालांनुसार हा चित्रपट मार्च २०२६ मध्ये प्रदर्शित होईल. जर हे खरे असेल, तर त्यांचे रूपांतर केवळ एक स्टाइल स्टेटमेंट नाही तर पात्र स्वीकारण्याची एक गंभीर प्रक्रिया आहे.

गांगुलीच्या बायोपिकव्यतिरिक्त, रावचे वेळापत्रक खूप व्यस्त आहे. त्याने अलीकडेच डार्क कॉमेडी “टोस्टर” चे शूटिंग पूर्ण केले आहे, जे त्याची पत्नी पत्रलेखा हिने त्याच्या कामपा फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित केले आहे. या चित्रपटात सान्या मल्होत्रा ​​देखील आहे आणि फराह खानचा कॅमिओ आहे असे म्हटले जाते. हा प्रकल्प ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल. त्याच्या कामाबद्दल आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल, रावने अलीकडेच सांगितले की, “मी घाबरलो आहे… ही एक मोठी जबाबदारी आहे, पण ती खूप मजेदार असणार आहे.”

Published On: Feb 16, 2026 | 02:27 PM

Video : वाढलेलं वजन, चष्मा अन्…, विचित्र लूकमध्ये दिसला राजकुमार राव, व्हिडिओ पाहून चाहत्यांचा सवाल

