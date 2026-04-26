Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sheikh Hasina च्या प्रत्यार्पणावर मोठी अपडेट समोर; जाणून घ्या भारताची काय आहे भूमिका?

Sheikh Hasina Extradition : शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणावरुन भारत आणि बांगलादेशात काहीसा तणाव आहे. सध्या भारताने हसीना यांना परत पाठवण्याच्या निर्णयावर ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परंतु विचार प्रक्रिया सुरु केली आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 03:20 PM
Sheikh Hasina Extradiction

Sheikh Hasina च्या प्रत्यार्पणावर मोठी अपडेट ; जाणून घ्या भारताची काय आहे भूमिका? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Sheikh Hasina यांना बांगलादेशला परत पाठवणार भारत?
  • प्रत्यार्पणाच्या विनंतीचा विचार सुरू
  • जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
Sheikh Hasina Extradition News in Marathi : ढाका : सध्या बांगलादेश आणि भारतातील राजकीय संबंधात पुन्हा सुधार होताना दिसत आहे. बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान तारिक रहमान (Tarique Rahman) यांनी भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणावरुन कठोर भूमिका घेतली आहे. यामुळे तणाव कायम आहे. सध्या माजी पंतप्रधान हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

India Bangladesh Ties : बांगलादेशची भारताला पहिली पसंती; संबंध मजबूत करण्यावर हमी, हसीनाच्या प्रत्यार्पणावर मात्र ठाम

गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारत सरकारने शेख हसीना (Sheikh Hasina) प्रत्यार्पणावर मौन पाळले होते. परंतु आता बांगलादेशच्या नव्या सरकारकडून आलेल्या प्रत्यार्पण अर्जावर विचारविनिमय सुरु करण्यात आला आहे. भारताचे हे पाऊ केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसूनव शेजारील राष्ट्राशी बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी कूटनीतीक संकेत मानले जात आहे.

नेमकी काय आहे परिस्थिती?

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात तीव्र संत्तासंघर्ष झाला होता. यावेळी हसीना भारतात आश्रयासाठी आल्या होता. दरम्यान ढाका न्यायालयाने त्यांना आंदोलकांवर झालेल्या हिंसेसाठी जबाबदार धरले असून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नव्या सरकराने प्रत्यार्पणाटची मागणी केली आहे. यापूर्वी अंतरिम सरकारनेही हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. परंतु त्यावेळी भारताने यासाठी नकार दिला होता. परंतु सध्या भारताने या प्रकरणात कायदेशीर चौकशी सुरु केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यार्पणाचा मुद्द्यांमध्ये सध्या अनेक राजकीय अडथळे आहेत. ही प्रक्रिया पुढे सरकली तर १९६२ च्या कायद्यानुसार, नव्या बांगलादेश सरकारला औपचारिक विनंती करावी लागले. यानंतर दिल्लीतील न्यायालय या विनंतीची सखोल चौकशी करेल. या निर्णयाला हसीना पूर्ण आव्हान देण्याचा अधिकार असेल. परंतु सध्या भारताने याबाबत कोणताही ठोस शब्द दिलेला नाही. बांगलादेशासोबत संवाद सुरु ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

हसीनाचे प्रत्यार्पण होणार?

हसीन भारतासाठी रणनीतिकदृष्टीकोनातून महत्त्वाच्या आहेत. अवामी लीगच्या त्या मुख्य आहेत. यामुळे हसीना यांना तातडीने बांगलादेशच्या स्वाधीन केल्यास तेथील अवामी लीगचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. यामुळे भविष्यात बांगलादेशात भारतविरोधी शक्ती उभारेल ही बाब अत्यंत धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या संपूर्ण दक्षिण आशियातील देशांचे लक्ष भारत सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

‘हसीनांना परत पाठवा…’ ; रहमान यांच्या शपथविधीपूर्वी BNP चा इशारा; भारतासोबतच्या संबंधावर स्पष्टचं सागितलं

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत शेख हसीना यांना बांगलादेशला परत का पाठवत नाही

    Ans: शेख हसीना भारताच्या दीर्घकाली मित्र आणि धोरणात्मक भागीदार राहिल्या आहेत. त्यांना परत पाठवल्यास अवामी लीगचे अस्तित्व धोक्यात येऊन भविष्यात बांगलादेशात भारतविरोधी भूमिका प्रस्थापित होऊ शकते. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध बिघडू शकतात. भारत दक्षिण आशियात धोरणात्मक भागीदार गमावू शकतो.

  • Que: भारताने हसीनाच्या प्रत्यार्पणावर विचार का सुरु केला आहे

    Ans: गेल्या काही महिन्यापासून भारत या विषयावर मौन बाळगून होते. यामुळे नव्या सरकासोबत तणाव निर्माण झाला आहे. हे तणाव कमी करण्यासाठी भारताने विचारविनिमनय सुरु केला आहे. हा बदल केवळ दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आणि दक्षिण आशियात शांततेसाठी आहे.

Web Title: India on sheikh hasina extradition news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
1

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
2

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
3

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
4

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM
Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

May 17, 2026 | 09:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM