24 तासांत घरफोडीचा गुन्हा उघड, महिलेला ठोकल्या बेड्या; लाखो रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त

पिंपरी : राज्यासह देशभरात चोरट्यांनी धुमाकूळ गातला असून, दररोज चोरटे नागरिकांचे घरे फडून चोऱ्या करत आहेत. वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता एक मोठी घटना समोर आली आहे. महाळुंगे एमआयडीसी पोलिसांनी अत्यंत कौशल्याने तपास करत अवघ्या २४ तासांच्या आत घरफोडीचा एक मोठा गुन्हा उघडकीस आणला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी एका महिला आरोपीला अटक केली असून, तिच्याकडून चोरीला गेलेले १०० टक्के मुद्देमाल म्हणजेच १३ लाख ८७ हजार रुपये किमतीचे १० तोळे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ एप्रिल २०२६ रोजी महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दिवसा घरफोडीची घटना घडली होती. अज्ञात चोरट्याने फिर्यादीच्या घरातील कपाटातून १० तोळे सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम ३३१(१) आणि ३०५(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलीस उपायुक्त श्वेता खेडकर आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन कदम यांनी तपासाच्या सूचना दिल्या होत्या. पोलिसांनी घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईने तपासणी केली असता, त्यामध्ये एका महिलेचा सहभाग असल्याचे दिसून आले.
तांत्रिक तपास आणि मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सारिका संतोष भुजबळ (वय ३८, रा. तळेगाव दाभाडे, जि. पुणे) हिच्यावर संशय व्यक्त केला. महिला पोलिसांच्या मदतीने तिची कसून चौकशी केली असता, तिने गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपी महिला ही फिर्यादीच्या परिचयाची होती आणि तिला घरातील दागिन्यांबाबत पूर्ण माहिती होती. तिने बनावट चावीचा वापर करून घरात प्रवेश केला आणि चोरी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
ही कारवाई पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, सह पोलीस आयुक्त डॉ. महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त सारंग आव्हाड, बसवराज तेली, पोलीस उपायुक्त श्वेता खेडकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय धमाळ, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) अनिल देवडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भास्कर पुल्ली, उपनिरीक्षक भारत करे, किशोर सांगळे आणि त्यांच्या पथकाने केली.
