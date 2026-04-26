Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Mohini Ekadashi 2026 Rules On What To Do And What Not To Do On Ekadashi

Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशीला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या पूजेचे नियम

मोहिनी एकादशी सोमवार, 27 एप्रिल रोजी आहे. भगवान विष्णूचा आशीर्वाद घेण्यासाठी हा शुभ दिवस मानला जातो. या उपवासादरम्यान स्नान करणे, संकल्प करणे, पिवळ्या फुलांनी पूजा करणे, मंत्रोच्चार करणे आणि दान करणे महत्त्वाचे आहे

Updated On: Apr 26, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मोहिनी एकादशी कधी आहे
  • मोहिनी एकादशीला काय करावे आणि काय करू नये
  • मोहिनी एकादशीचे महत्त्व
 

 

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथी यंदा सोमवार, 27 एप्रिल रोजी आहे. जिला मोहिनी एकादशी म्हटले जाते. आत्मशुद्धी आणि भगवान विष्णूचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी सर्वोत्तम काळ आहे. मोहिनी एकादशीचे महत्त्व अधिक आहे कारण याच दिवशी देवाने राक्षसांपासून अमृताचे रक्षण करण्यासाठी मोहिनीचे रूप धारण केले होते. उपवासाचे पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी या पवित्र सणाच्या दिवशी योग्य नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपण या दिवसाची तयारी करत असताना, आपल्या मनात एक नवी ऊर्जा संचारते. ही तारीख आपल्याला आपले जीवन योग्य दिशेने नेण्याची आणि शिस्तबद्धपणे भक्ती करण्याची एक उत्तम संधी देते. मोहिनी एकादशीच्या दिवशी काय करावे आणि काय करू नये ते जाणून घेऊया

पूजेदरम्यान करायच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

स्नान आणि संकल्प

मोहिनी एकादशीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत आणि भगवान विष्णूच्या मोहिनी रूपाचे ध्यान करत उपवास करण्याचा संकल्प करावा.

पूजेचे साहित्य

पूजेमध्ये पिवळी फुले, पिवळी फळे आणि चंदन यांचा वापर करावा. कारण पिवळा रंग भगवान विष्णूला अत्यंत प्रिय असून तो खूप शुभ मानला जातो.

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या बियाचे ‘हे’ उपाय करा, घरात नांदेल सुख समृद्धी

मंत्रांचा जप

मनःशांती आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी, दिवसभर ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा सतत जप करा.

माफी

पूजा पूर्ण झाल्यावर आरती करा आणि आपल्या नकळत झालेल्या चुकांबद्दल देवाकडे मनापासून क्षमा मागा.

दानाचे महत्त्व

या दिवशी गरजू व्यक्तीला अन्न किंवा वस्त्र दान करा. सेवेच्या या कृतीमुळे पुण्य वाढते आणि तुमच्या घरात आनंद व शांती नांदते.

मोहिनी एकादशीच्या दिवशी या चुका करणे टाळा

भात खाणे टाळा

एकादशीच्या दिवशी चुकूनही भात खाऊ नये, कारण धर्मग्रंथांमध्ये ते पूर्णपणे निषिद्ध मानले जाते.

सात्विक आहार

शरीर आणि मनाची शुद्धता टिकवण्यासाठी लसूण, कांदा किंवा कोणत्याही प्रकारचे जड पदार्थ यांसारख्या तामसिक पदार्थांपासून पूर्णपणे दूर राहावे.

वर्तनावर नियंत्रण

उपवासादरम्यान कोणाबद्दलही वाईट बोलणे, खोटे बोलणे किंवा रागावणे टाळा, कारण या गोष्टी तुमच्या आध्यात्मिक साधनेत अडथळा आणू शकतात.

Mohini Ekadashi 2026: 27 की 28 एप्रिल कधी आहे मोहिनी एकादशी, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

तुळशीचे नियम

या शुभ दिवशी तुळशीची पाने तोडण्यास मनाई आहे. पूजेसाठी लागणारी पाने एक दिवस आधीच तोडून ठेवावीत.

निसर्गाशी नाते आणि जलसेवांचे महत्त्व

वैशाख महिना त्याच्या तीव्र उष्णतेसाठी ओळखला जातो. मोहिनी एकादशीला पाण्याने भरलेले भांडे दान करणे किंवा येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना थंड पाणी देणे हे भगवान विष्णूची सेवा करण्यासारखे मानले जाते. जेव्हा आपण तहानलेल्यांना पाणी देतो, तेव्हा त्यामुळे केवळ आपलेच पुण्य वाढत नाही, तर आपल्या अंतःकरणात करुणा आणि सेवेची भावनाही जागृत होते. निसर्गाशी असलेले हे छोटेसे नाते या उपवासाचे आध्यात्मिक लाभ अधिक सखोल करते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मोहिनी एकादशी म्हणजे काय

    Ans: मोहिनी एकादशी ही भगवान विष्णू यांना समर्पित एकादशी आहे. या दिवशी व्रत केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि पुण्य प्राप्त होते असे मानले जाते.

  • Que: मोहिनी एकादशीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी व्रत केल्याने पाप नष्ट होतात, मन शुद्ध होते आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग सुलभ होतो असे मानले जाते.

  • Que: या दिवशी दान का करावे?

    Ans: दान केल्याने पुण्य वाढते आणि जीवनातील अडचणी कमी होतात असे मानले जाते.

Web Title: Mohini ekadashi 2026 rules on what to do and what not to do on ekadashi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips : यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ? जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र
1

Astro Tips : यज्ञातील आहुतीसाठी चंदन-आंब्याचीच लाकडं का वापरतात ? जाणून घ्या प्राचीन परंपरेमागचं शास्त्र

Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी
2

Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

Shani Jayanti: शनि जयंतीच्या दिवशी महादुर्लभ योग, शनि अमावस्येला करा हे उपाय
3

Shani Jayanti: शनि जयंतीच्या दिवशी महादुर्लभ योग, शनि अमावस्येला करा हे उपाय

Lucky Zodiac Signs: 13 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात होणार प्रगती
4

Lucky Zodiac Signs: 13 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात होणार प्रगती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला ‘हा’ इशारा

Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला ‘हा’ इशारा

May 13, 2026 | 07:09 AM
हार्ट अटॅक येण्याच्या १ महिना आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, छातीतील वेदनांसह इतर अवयवांमध्ये दिसतात संकेत

हार्ट अटॅक येण्याच्या १ महिना आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, छातीतील वेदनांसह इतर अवयवांमध्ये दिसतात संकेत

May 13, 2026 | 05:30 AM
Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

May 13, 2026 | 02:35 AM
सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

May 13, 2026 | 12:30 AM
GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

May 12, 2026 | 11:02 PM
तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 10:12 PM
जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

May 12, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM