Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशीला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या पूजेचे नियम

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथी यंदा सोमवार, 27 एप्रिल रोजी आहे. जिला मोहिनी एकादशी म्हटले जाते. आत्मशुद्धी आणि भगवान विष्णूचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी सर्वोत्तम काळ आहे. मोहिनी एकादशीचे महत्त्व अधिक आहे कारण याच दिवशी देवाने राक्षसांपासून अमृताचे रक्षण करण्यासाठी मोहिनीचे रूप धारण केले होते. उपवासाचे पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी या पवित्र सणाच्या दिवशी योग्य नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपण या दिवसाची तयारी करत असताना, आपल्या मनात एक नवी ऊर्जा संचारते. ही तारीख आपल्याला आपले जीवन योग्य दिशेने नेण्याची आणि शिस्तबद्धपणे भक्ती करण्याची एक उत्तम संधी देते. मोहिनी एकादशीच्या दिवशी काय करावे आणि काय करू नये ते जाणून घेऊया
मोहिनी एकादशीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत आणि भगवान विष्णूच्या मोहिनी रूपाचे ध्यान करत उपवास करण्याचा संकल्प करावा.
पूजेमध्ये पिवळी फुले, पिवळी फळे आणि चंदन यांचा वापर करावा. कारण पिवळा रंग भगवान विष्णूला अत्यंत प्रिय असून तो खूप शुभ मानला जातो.
मनःशांती आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी, दिवसभर ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा सतत जप करा.
पूजा पूर्ण झाल्यावर आरती करा आणि आपल्या नकळत झालेल्या चुकांबद्दल देवाकडे मनापासून क्षमा मागा.
या दिवशी गरजू व्यक्तीला अन्न किंवा वस्त्र दान करा. सेवेच्या या कृतीमुळे पुण्य वाढते आणि तुमच्या घरात आनंद व शांती नांदते.
एकादशीच्या दिवशी चुकूनही भात खाऊ नये, कारण धर्मग्रंथांमध्ये ते पूर्णपणे निषिद्ध मानले जाते.
शरीर आणि मनाची शुद्धता टिकवण्यासाठी लसूण, कांदा किंवा कोणत्याही प्रकारचे जड पदार्थ यांसारख्या तामसिक पदार्थांपासून पूर्णपणे दूर राहावे.
उपवासादरम्यान कोणाबद्दलही वाईट बोलणे, खोटे बोलणे किंवा रागावणे टाळा, कारण या गोष्टी तुमच्या आध्यात्मिक साधनेत अडथळा आणू शकतात.
या शुभ दिवशी तुळशीची पाने तोडण्यास मनाई आहे. पूजेसाठी लागणारी पाने एक दिवस आधीच तोडून ठेवावीत.
वैशाख महिना त्याच्या तीव्र उष्णतेसाठी ओळखला जातो. मोहिनी एकादशीला पाण्याने भरलेले भांडे दान करणे किंवा येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना थंड पाणी देणे हे भगवान विष्णूची सेवा करण्यासारखे मानले जाते. जेव्हा आपण तहानलेल्यांना पाणी देतो, तेव्हा त्यामुळे केवळ आपलेच पुण्य वाढत नाही, तर आपल्या अंतःकरणात करुणा आणि सेवेची भावनाही जागृत होते. निसर्गाशी असलेले हे छोटेसे नाते या उपवासाचे आध्यात्मिक लाभ अधिक सखोल करते.
Ans: मोहिनी एकादशी ही भगवान विष्णू यांना समर्पित एकादशी आहे. या दिवशी व्रत केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि पुण्य प्राप्त होते असे मानले जाते.
Ans: या दिवशी व्रत केल्याने पाप नष्ट होतात, मन शुद्ध होते आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग सुलभ होतो असे मानले जाते.
Ans: दान केल्याने पुण्य वाढते आणि जीवनातील अडचणी कमी होतात असे मानले जाते.