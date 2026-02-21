Zodiac Sign: राजयोगाचे संयोजन, मेष, मिथुन आणि कर्क राशीसह या राशी असणार भाग्यवान

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आज शनिवार, 21 फेब्रुवारी. चंद्र मीन राशीपासून मेष राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्राच्या संक्रमणामुळे अनाफा योग तयार होईल. या शुभ राजयोगाच्या संयोजनाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Feb 21, 2026 | 08:50 AM
शनिवार, 21 फेब्रुवारीचा दिवस शुभ योगांसह प्रवेश करत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र मीन राशीतून मेष राशीत संक्रमण करेल आणि या संक्रमणात, चंद्र रेवतीहून अश्विनी नक्षत्रात संक्रमण करेल. यावेळी चंद्र मीन राशीमध्ये राहून अनाफा योग तयार करेल. मंगळाच्या दृष्टिने धन योग तयार होईल. तसेच बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग आणि रुचक राजयोग देखील तयार होणार आहेत. या शुभ राजयोगाच्या संयोजनाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. यावेळी तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याची संधी मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला नशिबाच अपेक्षित साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. व्यवसायातही तुम्ही चांगले पैसे कमवू शकता. जोडीदाराकडून तुम्हाला अपेक्षित पाठिंबा मिळेल. तुमच्या सामाजिक कौशल्यांचाही तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांसह या लोकांना मिळेल प्रगतीची संधी

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्ही सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. एक महत्त्वाची संधी तुमची वाट पाहत आहे. तुम्ही एखाद्या नवीन उपक्रमाची सुरुवात करू शकता. कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतील यावेळी तुम्हाला जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्यामध्ये उत्साहाचे वातावरण राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमची आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील. तुम्ही चैनीच्या वस्तू आणि मनोरंजनावर पैसे खर्च करू शकता. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि मोठ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. मात्र यावेळी तुम्हाला मानसिक त्रास होऊ शकतो आणि लोक तुमचा गैरफायदा घेऊ शकतात.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये यश मिळू शकते. जुन्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळेल. एक अपूर्ण इच्छा पूर्ण होईल. तुम्हाला अनपेक्षित फायदे मिळू शकतात. तुम्हाला तुमच्या आईकडून लाभ मिळू शकतात. महिलांना त्यांच्या पालकांकडून सहकार्य मिळेल. प्रवास देखील शक्य आहे आणि तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून आनंद मिळेल.

Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला तुमच्या बुद्धीचा आणि अनुभवाचा विशेष फायदा होईल. तुम्हाला अशा लोकांकडूनही पाठिंबा मिळू शकेल ज्यांची तुम्ही अपेक्षा करू शकत नाही. कौटुंबिक व्यवसायात तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस सकारात्मक राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Feb 21, 2026 | 08:50 AM

