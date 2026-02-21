Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Luck Royale Events Live In Free Fire Max Players Will Get Emotes Skin And Many More Items Tech News Marathi

Free Fire Max: ‘हे’ आहेत गेममधील सर्वात बेस्ट Luck Royale ईव्हेंट्स… ईमोट्स आणि स्किनसह जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स

Free Fire Max Luck Royale Events: फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या विविध ईव्हेंट्स सुरु आहेत. यातील काही लक रॉयल इव्हेंट्स देखील आहेत. याच ईव्हेंट्सबाबत आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:29 AM
Free Fire Max: 'हे' आहेत गेममधील सर्वात बेस्ट Luck Royale ईव्हेंट्स... ईमोट्स आणि स्किनसह जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: 'हे' आहेत गेममधील सर्वात बेस्ट Luck Royale ईव्हेंट्स... ईमोट्स आणि स्किनसह जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स

Follow Us:
Follow Us:
  • इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना विविध रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी
  • गेममध्ये विविध लक रॉयल इव्हेंट सुरू
  • इमोट रॉयल इव्हेंटमध्ये एक दोन नाही तर तब्बल 4 ईमोट जिंकण्याची संधी
फ्री फायर मॅक्समध्ये सतत नवीन नवीन इव्हेंट सुरू असतात. या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना विविध रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळते. विशेषतः गेममध्ये सुरू होणारे लक रॉयल इव्हेंट प्लेअर्ससाठी खूप फायदेशीर ठरतात. गेममध्ये सुरू होणाऱ्या लक रॉयल इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव गेमिंग आइटम जसे गन स्किन, बंडल आणि इमोट क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना अत्यंत कमी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. या गेमिंग आयटम्सच्या मदतीने प्लेअर्सचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला होतो. सध्या गेममध्ये विविध लक रॉयल इव्हेंट सुरू आहेत. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्सना प्रीमियम रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळते. चला तर मग गेममध्ये सुरु असलेल्या लक रॉयल इव्हेंटबाबत जाणून घेऊया.

Realme P4 Lite: 10 हजारांहून कमी किंमतीत दमदार फोन? 6,300mAh बॅटरी आणि 90Hz स्क्रीन… फीचर्स वाचून थक्क व्हाल!

फ्री फायर मॅक्स लक रॉयल इव्हेंट

इमोट रॉयल इव्हेंट

इमोट रॉयल लक रॉयल इवेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये एक दोन नाही तर तब्बल 4 ईमोट ग्रँड प्राईज म्हणून जिंकण्याची संधी प्लेअर्सना मिळणार आहे. यामध्ये हार्ट अटॅक आणि व्हॉट अ मॅच ईमोट देखील समाविष्ट आहे. यासोबतच मॅजिकल फॉक्स आणि ग्लेशियर देवील हेड आणि टीम बूस्टर सारखे गेमिंग रिवॉर्ड्स देखील प्लेअर्स क्लेम करू शकणार आहेत. यासाठी प्लेअर्सना सर्वात आधी स्पिन करावे लागणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स आणि 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

वॉल रॉयल इव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा वॉल रॉयल एक जबरदस्त इव्हेंट आहे. हा ईव्हेंट गेमर्ससाठी पुढील 10 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या दरम्यान स्पिन करून प्लेअर्सना प्रिज्म गार्ड, एंजेल विंग्स और फ्रोजन प्लॅटिनम सारख्या ग्लू वॉल स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच प्लेअर्स जीन्स आणि जॅकेट सारखे आयटम्स देखील क्लेम करू शकणार आहेत. यामध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स आणि 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

शॅडो स्कार

शॅडो स्कार ईव्हेंटमध्ये शॅडो ऑफ स्कार्स नावाचे वेपन स्किन प्लेअर्स मोफत क्लेम करू शकणार आहेत. याशिवाय, रव स्केटर, सॉन्ग ऑफ हाना और नाइटस्लेयर ग्रिजली स्कीन देखील जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये देखील रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. यामध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 1 डायमंड आणि 11 वेळा स्पिन करण्यासाठी 9000 गोल्ड आणि 1 डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत.

केवळ 6,500 रुपयांत Samsung Galaxy S26 Ultra? अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच क्लोन फोनचा बाजारात धुमाकूळ! इंस्टाग्रामवर व्हिडीओ Viral

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • 4ST1ZTBZBRP9
  • UPQ7X5NMJ64V
  • FFM1VSWCPXN9
  • QK82S2LX5Q27
  • P3LX6V9TM2QH
  • FFWCTKX2P5NQ
  • TX4SC2VUNPKF
  • RHTG9VOLTDWP
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Q8M4K7L2VR9J
  • RD3TZK7WME65
  • ZRW3J4N8VX56
  • TFX9J3Z2RP64
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Luck royale events live in free fire max players will get emotes skin and many more items tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 08:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zscaler आणि भारती एअरटेलकडून सायबर लवचिकता मजबूत करण्यासाठी AI आणि सायबर धोका संशोधन केंद्राच्या स्थापनेची घोषणा
1

Zscaler आणि भारती एअरटेलकडून सायबर लवचिकता मजबूत करण्यासाठी AI आणि सायबर धोका संशोधन केंद्राच्या स्थापनेची घोषणा

Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी
2

Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…
3

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर
4

AI Impact Expo 2026: Adobe कडून भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठी भेट! आता मोफत मिळणार अ‍ॅप्सचे सब्सक्रिप्शन, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने केली संघाची घोषणा! केशव महाराज करणार टीमचे नेतृत्व

T20 World Cup 2026 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने केली संघाची घोषणा! केशव महाराज करणार टीमचे नेतृत्व

Feb 21, 2026 | 09:50 AM
Ajit Pawar Death Conspiracy: घातपाताची शंका बळावली?! मुंबई विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास केंद्र सरकारचा नकार

Ajit Pawar Death Conspiracy: घातपाताची शंका बळावली?! मुंबई विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास केंद्र सरकारचा नकार

Feb 21, 2026 | 09:49 AM
Shani Dosha upay: शनिदेवांच्या आशीर्वादाने कमी होतील अडचणी, शनिवारी करा ‘हे’ सोपे उपाय

Shani Dosha upay: शनिदेवांच्या आशीर्वादाने कमी होतील अडचणी, शनिवारी करा ‘हे’ सोपे उपाय

Feb 21, 2026 | 09:30 AM
विकतचं कशाला? सर्वांच्या आवडीचा फ्रेश ‘मोजरेला चीज’ बनवा घरच्या घरी… नोट करा रेसिपी

विकतचं कशाला? सर्वांच्या आवडीचा फ्रेश ‘मोजरेला चीज’ बनवा घरच्या घरी… नोट करा रेसिपी

Feb 21, 2026 | 09:30 AM
उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

Feb 21, 2026 | 09:27 AM
IND W vs AUS W : मालिकेत बरोबरी…तिसऱ्या सामन्यावर असेल भारतीय संघाची नजर! कोणाच्या हाती लागणार सिरीज

IND W vs AUS W : मालिकेत बरोबरी…तिसऱ्या सामन्यावर असेल भारतीय संघाची नजर! कोणाच्या हाती लागणार सिरीज

Feb 21, 2026 | 09:26 AM
राज्यात मद्यविक्रीत झाली मोठी वाढ; तब्बल 16.8 टक्के दिसला फरक

राज्यात मद्यविक्रीत झाली मोठी वाढ; तब्बल 16.8 टक्के दिसला फरक

Feb 21, 2026 | 09:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM