शरीरासाठी ठरेल विष! प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरत नाही गाजर बीटचा रस, जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

गाजर बीटचा रस पिण्याचे फायदे?
कोणत्या व्यक्तींसाठी बीटचा रस हानिकारक ठरतो?
मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी गाजर बीटचा रस का पिऊ नये?
हिवाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात बीट, गाजर आणि इतर पालेभाज्या आणि फळभाज्या उपलब्ध असतात. भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. शरीराची कमी झालेली ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि रक्ताची कमतरता भरून काढण्यासाठी नियमित बीटचा रस पिण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीराची ऊर्जा वाढवतात आणि हिमोग्लोबिनची कमतरता भरून काढतात. बीट, गाजराचा वापर सॅलड पासून ते अगदी जेवणातील वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. आयुर्वेदानुसार, गाजर बीटचा रस प्यायल्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते. काहींच्या आरोग्यासाठी बीट गाजरचा रस अमृत ठरतो तर काहींच्या आरोग्यासाठी बीटचा रस पिणे विषासमान ठरते. हा रस प्यायल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला फायदा होईल असे नाही. त्यामुळे शरीरास पचन झाल्यास बीटचा रस प्यावा.(फोटो सौजन्य – istock)
बीट रस प्यायल्यामुळे केवळ शरीरातील एका अवयवाला नाहीतर संपूर्ण शरीराला भरमसाट फायदे होतात. बीटच्या गुलाबी रंगामुळे आणि पोषक घटकांमुळे त्वचेवर चमकदार ग्लो येतो आणि चेहरा अतिशय सुंदर लागतो. केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नियमित बीट गाजरचा रस प्यावा. आधुनिक विज्ञानात बीट गाजरच्या रसाला ‘नॅशनल ब्लड बूस्टर ड्रिंक’ असे मानले जाते. कारण यामध्ये बीटा-कॅरोटीन, अँटी-ऑक्सिडंट्स, नायट्रेट आणि लोह वाढवणारे घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा बीटचा रस प्यायल्यास त्वचेवर चमकदार ग्लो येईल. आज आम्ही तुम्हाला बीट गाजरचा रस प्यायल्यामुळे शरीराला नेमके फायदे आणि तोटे होतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.
गाजर बीटचा रस नियमित प्यायल्यास रक्ताची कमतरता भरून निघेल आणि आरोग्य सुधारेल. यामध्ये असलेले बीटा-कॅरोटीन, नायट्रेट आणि फोलेट इत्यादी घटक रक्तप्रवाह सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी मदत करते. तसेच शरीरातील विटामिन सी ची पातळी वाढवण्यासाठी बीटचा रस प्यावा. शरीरात जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित एक ग्लास बीटचा रस प्यावा. यामुळे शरीरातील घाण बाहेर पडून जाईल आणि आरोग्य सुधारेल.लिव्हर आणि किडनी डिटॉक्स करण्यासाठी बीट गाजरचा रस अतिशय उत्तम पर्याय आहे. यामुळे रक्तातील घाण सुद्धा बाहेर पडून जाते. त्वचा, डोळे आणि केसांसाठी गाजर खूप फायदेशीर आहे. बीटमधील अँटी-ऑक्सिडंट्स फ्री-रॅडिकल डॅमेज कमी करून त्वचेवर वाढलेला कोरडेपणा कमी करण्यास मदत होते.
सगळ्यांसाठीच गाजर बीटचा रस फायदेशीर ठरत नाही. मधुमेहासारख्या गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांनी गाजर बीटचा रस पिऊ नये. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. याशिवाय किडनी स्टोन सारख्या गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या लोकांनी बीट गाजरचा रस अजिबात पिऊ नये. गर्भवती महिला आणि लो बीपी असलेल्या महिलांनी गाजर बीटचा रस पिण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.