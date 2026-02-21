Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Pak Vs Nz Who Will Win The First Super 8 Against Pakistan Vs New Zealand Risk Of Rain On The Match

PAK vs NZ : पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड कोणाच्या हाती लागणार सुपर 8 चा पहिला विजय? सामन्यावर पावसाचा धोका…

न्यूझीलंड विरूद्ध पाकिस्तान सामन्याच्या दिवशी कोलंबोमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोलंबोमध्ये हवामान कसे असेल आणि सामना रद्द झाल्यास काय होईल.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:12 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया/आयसीसी

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया/आयसीसी

Follow Us:
Follow Us:

आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा हा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होणार आहे. T20 विश्वचषकाच्या सुपर 8 च्या सामन्याला आजपासून सुरुवात होणार आहे. सुपर 8 च्या या पहिल्या सामन्यांमध्ये पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड हे आमनेसामने असणार आहेत. न्यूझीलंडच्या संघाला  झालेल्या लीग सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकमेव पराभव स्वीकारावा लागला होता. तर पाकिस्तानच्या संघाला भारताविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ हे विजयाच्या उद्देशानेच मैदानात उतरतील. 

पहिल्या गटामध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्टइंडीज आणि झिम्बाब्वे तर दुसऱ्या गटांमध्ये इंग्लंड, पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. पहिला गटामध्ये असलेले सर्व संघाने सर्वसामान्य जिंकले आहेत. झिम्बाब्वेचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता उर्वरित तीनही सामने झिम्बाब्वेच्या संघाने जिंकले आहेत. तर दुसऱ्या गटांमधील चारही संघानी एक एक सामना गमावला आहे. त्यामुळे नक्कीच दोन्ही गटांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये पाकिस्तानची फलंदाजी ही कमकुवत पाहायला मिळाली आहे तर न्यूझीलंडच्या फलंदाजांकडे विशेष लक्ष असणार आहे.

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

कोलंबोमध्ये हवामान कसे आहे?

पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्यावर पावसाचा धोका आहे. सामन्यादरम्यान मैदानावर काळे ढग असतील आणि वादळ येण्याची शक्यता ७५ टक्के आहे. अ‍ॅक्यूवेदरनुसार, शनिवारी कोलंबोमध्ये कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान वाऱ्याचा वेग सुमारे १५ किमी/ताशी असेल. आकाश ढगाळ राहील आणि आर्द्रता पातळी सुमारे ८७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तथापि, सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता कमी आहे.

ग्रुप स्टेजप्रमाणे, सुपर ८ सामन्यांसाठी राखीव दिवस नाही. जर पाकिस्तान-न्यूझीलंड सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जाईल. सुपर ८ मधील प्रत्येक संघ प्रत्येकी तीन सामने खेळेल. त्यामुळे, उर्वरित दोन सामने दोन्ही संघांसाठी त्यांच्या उपांत्य फेरीच्या संधींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतील.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड हे इंग्लंड आणि श्रीलंकेसह सुपर ८ च्या गट २ मध्ये आहेत. दोन्ही संघांनी गट टप्प्यात चार पैकी तीन सामने जिंकले आणि प्रत्येकी सहा गुण मिळवले, ज्यामुळे हा सामना पॉइंट टेबलच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.

Web Title: Pak vs nz who will win the first super 8 against pakistan vs new zealand risk of rain on the match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 08:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला
1

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ॲडम झाम्पासमोर ओमान संघाने टाकली नांगी! ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य 
2

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ॲडम झाम्पासमोर ओमान संघाने टाकली नांगी! ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य 

NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 
3

NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 
4

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PAK vs NZ : पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड कोणाच्या हाती लागणार सुपर 8 चा पहिला विजय? सामन्यावर पावसाचा धोका…

PAK vs NZ : पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड कोणाच्या हाती लागणार सुपर 8 चा पहिला विजय? सामन्यावर पावसाचा धोका…

Feb 21, 2026 | 08:12 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांसह या लोकांना मिळेल प्रगतीची संधी

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांसह या लोकांना मिळेल प्रगतीची संधी

Feb 21, 2026 | 08:10 AM
Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल

Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल

Feb 21, 2026 | 08:08 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

Feb 21, 2026 | 08:05 AM
पत्नीबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने पतीने केली मित्राची हत्या; थेट दगडानेच हल्ला चढवला

पत्नीबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने पतीने केली मित्राची हत्या; थेट दगडानेच हल्ला चढवला

Feb 21, 2026 | 07:55 AM
ऐन फेब्रुवारीत दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा इशारा; तामिळनाडू, केरळमध्ये पावसाचा अंदाज…

ऐन फेब्रुवारीत दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा इशारा; तामिळनाडू, केरळमध्ये पावसाचा अंदाज…

Feb 21, 2026 | 07:11 AM
Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

Feb 21, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM