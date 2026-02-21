PAK vs NZ : पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड कोणाच्या हाती लागणार सुपर 8 चा पहिला विजय? सामन्यावर पावसाचा धोका…

आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा हा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होणार आहे. T20 विश्वचषकाच्या सुपर 8 च्या सामन्याला आजपासून सुरुवात होणार आहे. सुपर 8 च्या या पहिल्या सामन्यांमध्ये पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड हे आमनेसामने असणार आहेत. न्यूझीलंडच्या संघाला झालेल्या लीग सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकमेव पराभव स्वीकारावा लागला होता. तर पाकिस्तानच्या संघाला भारताविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ हे विजयाच्या उद्देशानेच मैदानात उतरतील.
पहिल्या गटामध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्टइंडीज आणि झिम्बाब्वे तर दुसऱ्या गटांमध्ये इंग्लंड, पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. पहिला गटामध्ये असलेले सर्व संघाने सर्वसामान्य जिंकले आहेत. झिम्बाब्वेचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता उर्वरित तीनही सामने झिम्बाब्वेच्या संघाने जिंकले आहेत. तर दुसऱ्या गटांमधील चारही संघानी एक एक सामना गमावला आहे. त्यामुळे नक्कीच दोन्ही गटांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये पाकिस्तानची फलंदाजी ही कमकुवत पाहायला मिळाली आहे तर न्यूझीलंडच्या फलंदाजांकडे विशेष लक्ष असणार आहे.
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला
पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्यावर पावसाचा धोका आहे. सामन्यादरम्यान मैदानावर काळे ढग असतील आणि वादळ येण्याची शक्यता ७५ टक्के आहे. अॅक्यूवेदरनुसार, शनिवारी कोलंबोमध्ये कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान वाऱ्याचा वेग सुमारे १५ किमी/ताशी असेल. आकाश ढगाळ राहील आणि आर्द्रता पातळी सुमारे ८७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तथापि, सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता कमी आहे.
Colombo Rain pic.twitter.com/UlLqeQaN1w — Sohail Imran (@sohailimrangeo) February 20, 2026
ग्रुप स्टेजप्रमाणे, सुपर ८ सामन्यांसाठी राखीव दिवस नाही. जर पाकिस्तान-न्यूझीलंड सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जाईल. सुपर ८ मधील प्रत्येक संघ प्रत्येकी तीन सामने खेळेल. त्यामुळे, उर्वरित दोन सामने दोन्ही संघांसाठी त्यांच्या उपांत्य फेरीच्या संधींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतील.
A blockbuster opening to the #T20WorldCup Super 8 phase 🍿 Don’t miss the action! Broadcast details here 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/aJAOYVeo7U — ICC (@ICC) February 21, 2026
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड हे इंग्लंड आणि श्रीलंकेसह सुपर ८ च्या गट २ मध्ये आहेत. दोन्ही संघांनी गट टप्प्यात चार पैकी तीन सामने जिंकले आणि प्रत्येकी सहा गुण मिळवले, ज्यामुळे हा सामना पॉइंट टेबलच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.