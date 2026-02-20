Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

फेब्रुवारी महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप खास आहे. पंचांगानुसार, सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.27 वाजता मंगळ कुंभ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. सध्या, शुक्र आणि बुध आधीच कुंभ राशीत आहेत. मंगळ आणि शुक्राच्या युतीमुळे दुर्मिळ धनशक्ती राज योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, मंगळ हा धैर्य, ऊर्जा आणि भूमीचा कारक मानला जातो, तर शुक्र हा संपत्ती, समृद्धी आणि आरामाचे प्रतीक आहे. या दोन्ही ग्रहांचे एकत्र येणे आर्थिक समृद्धी आणि करिअरमध्ये प्रगती दर्शवते. धनशक्ती योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ वरदानापेक्षा कमी नाही. या काळात दीर्घकाळापासून अडकलेला निधी परत मिळू शकेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. जर तुम्ही व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग्य वेळ आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
तुमच्या राशीचा स्वामी मंगळ असल्याने, हे संक्रमण तुमच्यासाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. जमीन आणि मालमत्तेच्या बाबतीत तुम्हाला मोठे यश मिळू शकेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल, ज्यामुळे तुम्ही कठीण निर्णय सहजपणे घेऊ शकाल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.
धनशक्ती राजयोग मकर राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि बँक बॅलन्स वाढेल. तुमच्या शब्दांचा इतरांवर प्रभाव पडेल, ज्यामुळे व्यवसायातील करार निश्चित होऊ शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
हा राजयोग कुंभ राशीमध्ये तयार होत असल्याने त्याचा जास्तीत जास्त परिणाम तुमच्यावर दिसून येईल. तुमचा आदर लक्षणीयरीत्या वाढेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते गोड होईल आणि त्यांच्या सहकार्याने तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला मान प्रतिष्ठा मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा मंगळ आणि शुक्र अनुकूल स्थितीत येतात किंवा शुभ संयोग तयार करतात, तेव्हा धन, वैभव आणि भौतिक सुखांशी संबंधित सकारात्मक योग तयार होतो. यालाच धनशक्ती राजयोग असे म्हटले जाते.
Ans: नोकरीत पदोन्नती, वरिष्ठांचा पाठिंबा आणि नवीन प्रोजेक्ट्स मिळण्याची शक्यता असते. व्यवसायिकांना विस्ताराची संधी मिळू शकते.
Ans: धनशक्ती योगाचा मिथुन, वृश्चिक, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे