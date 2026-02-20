Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Dhanshakti Rajyog 2026 People Of This Zodiac Sign Will Be Blessed By Mars And Venus

Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

ज्योतिषशास्त्रात, ग्रह राशीतील बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मंगळ आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे धनशक्ती योग तयार होणार आहे. धनशक्ती योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • धनशक्ती योग कधी तयार होत आहे
  • धनशक्ती योग म्हणजे काय
  • कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार
 

फेब्रुवारी महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप खास आहे. पंचांगानुसार, सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.27 वाजता मंगळ कुंभ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. सध्या, शुक्र आणि बुध आधीच कुंभ राशीत आहेत. मंगळ आणि शुक्राच्या युतीमुळे दुर्मिळ धनशक्ती राज योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, मंगळ हा धैर्य, ऊर्जा आणि भूमीचा कारक मानला जातो, तर शुक्र हा संपत्ती, समृद्धी आणि आरामाचे प्रतीक आहे. या दोन्ही ग्रहांचे एकत्र येणे आर्थिक समृद्धी आणि करिअरमध्ये प्रगती दर्शवते. धनशक्ती योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

धनशक्ती योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ वरदानापेक्षा कमी नाही. या काळात दीर्घकाळापासून अडकलेला निधी परत मिळू शकेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. जर तुम्ही व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग्य वेळ आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

वृश्चिक रास

तुमच्या राशीचा स्वामी मंगळ असल्याने, हे संक्रमण तुमच्यासाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. जमीन आणि मालमत्तेच्या बाबतीत तुम्हाला मोठे यश मिळू शकेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल, ज्यामुळे तुम्ही कठीण निर्णय सहजपणे घेऊ शकाल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.

मकर रास

धनशक्ती राजयोग मकर राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि बँक बॅलन्स वाढेल. तुमच्या शब्दांचा इतरांवर प्रभाव पडेल, ज्यामुळे व्यवसायातील करार निश्चित होऊ शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

Gajakesari Yoga 2026: गजकेसरी योग या राशीच्या लोकांना ठरणार लाभदायक, करिअरमध्ये मिळणार प्रगतीची संधी

कुंभ रास

हा राजयोग कुंभ राशीमध्ये तयार होत असल्याने त्याचा जास्तीत जास्त परिणाम तुमच्यावर दिसून येईल. तुमचा आदर लक्षणीयरीत्या वाढेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते गोड होईल आणि त्यांच्या सहकार्याने तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.  सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला मान प्रतिष्ठा मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: धनशक्ती राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा मंगळ आणि शुक्र अनुकूल स्थितीत येतात किंवा शुभ संयोग तयार करतात, तेव्हा धन, वैभव आणि भौतिक सुखांशी संबंधित सकारात्मक योग तयार होतो. यालाच धनशक्ती राजयोग असे म्हटले जाते.

  • Que: करिअरमध्ये कोणते बदल होऊ शकतात?

    Ans: नोकरीत पदोन्नती, वरिष्ठांचा पाठिंबा आणि नवीन प्रोजेक्ट्स मिळण्याची शक्यता असते. व्यवसायिकांना विस्ताराची संधी मिळू शकते.

  • Que: धनशक्ती योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: धनशक्ती योगाचा मिथुन, वृश्चिक, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Dhanshakti rajyog 2026 people of this zodiac sign will be blessed by mars and venus

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर
1

Chanakya Niti: जीवनात प्रगती हवी असल्यास या 5 प्रकारच्या लोकांपासून ठेवा अंतर

Gajakesari Yoga 2026: गजकेसरी योग या राशीच्या लोकांना ठरणार लाभदायक, करिअरमध्ये मिळणार प्रगतीची संधी
2

Gajakesari Yoga 2026: गजकेसरी योग या राशीच्या लोकांना ठरणार लाभदायक, करिअरमध्ये मिळणार प्रगतीची संधी

Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम
3

Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ
4

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

Feb 20, 2026 | 02:30 PM
AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

Feb 20, 2026 | 02:27 PM
Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Feb 20, 2026 | 02:25 PM
22 वर्षाच्या मुलीची मासिक पाळी झाली बंद, Pregnancy शक्य आहे का? कमी वयात MC न येण्याची कारणं; तज्ज्ञांचे मत

22 वर्षाच्या मुलीची मासिक पाळी झाली बंद, Pregnancy शक्य आहे का? कमी वयात MC न येण्याची कारणं; तज्ज्ञांचे मत

Feb 20, 2026 | 02:22 PM
T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

Feb 20, 2026 | 02:09 PM
बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Feb 20, 2026 | 02:03 PM
Karjat News : कर्जत चौक राज्यमार्ग ठरतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत्या अपघातांना जबाबदार कोण ?

Karjat News : कर्जत चौक राज्यमार्ग ठरतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत्या अपघातांना जबाबदार कोण ?

Feb 20, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM