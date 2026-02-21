Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मातृभाषेचा गौरव करणारा दिवस; जाणून घ्या २१ फेब्रुवारी रोजी इतिहासात घडलेल्या महत्वपूर्ण घटना

आज, २१ फेब्रुवारी आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन आहे. आजचा दिवस हा आधुनिकीकरण्याचा युगात आपली भाषा आणि आपली ओळख जपण्याचे महत्व पटवून देतो. आपली भाषा आणि आपली ओळख जपणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. 

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:38 AM
मातृभाषेचा गौरव करणारा दिवस; जाणून घ्या २१ फेब्रुवारी रोजी इतिहासात घडलेल्या महत्वपूर्ण घटना (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

दरवर्षी २१ फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय मातृभाषाम दिवस साजरा केला जातो. १९९९ मध्ये युनेस्कोने या दिनाची घोषणा केली होती, यानंतर २००० सालापासून अधिकृत आंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस साजरा होऊ लागला. मातृभाषा ही प्रत्येक मानवाच्या संस्कृतीचा आणि ओळखीचा अविभाज्य भाग असते. आजचा दिवस हा जगभरातील भाषांचे संवर्धन आणि विविधतेचे जतन करण्याचे महत्व पटवून देणार दिवस आहे.

याशिवाय हा दिवस बांगलादेशच्या भाषाणसंग्रमाशी देखील जोडला जातो. १९५२ मध्ये पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश) बंगाली भाषेसाठी विद्यार्थ्यांनी लढा दिला होता. यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले बलिदान दिले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ आजचा हा दिवस जागतिक पातळीवर साजरा करण्यात येतो. मातृभाषेत शिक्षण मुलांच्या बौद्धिक आणि भावनिक विकासासठी अत्यंत महत्वपूर्ण असते. यामुळे आजच्या दिवशी स्थानिक भाषणांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे जतन करणे आणि त्यांचा सन्मान राखण्याचे महत्व अधोरेखित करतो.

21 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1804: पहिले सेल्फ-प्रोपेलिंग स्टीम लोकोमोटिव्ह – पहिले वाफेवर चालणारे इंजिन सुरु झाले.
  • 1842: जॉन ग्रिनो यांना शिलाई मशीनसाठी पहिले अमेरिकन पेटंट देण्यात आले.
  • 1878: कनेक्टिकटमधील न्यू हेवन येथे पहिली टेलिफोन डायरेक्टरी जारी करण्यात आली.
  • 1925: द न्यूयॉर्कर या मासिकाचा पहिला अंक प्रकाशित झाला.
  • 1972: सोव्हिएत संघाचे मानवरहित अंतराळयान लुना 20 हे चंद्रावर उतरले.
  • 1999: हा दिवस अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जाहीर केला
21 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1788: ‘फ्रान्सिस रोनाल्ड्स’ – ब्रिटीश शास्त्रज्ञ, पहिले कार्यरत इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनवणारे अभियंते यांचा जन्म. (मृत्यू : 8 ऑगस्ट 1873)
  • 1894: ‘डॉ. शांतिस्वरुप भटनागर’ – वैज्ञानिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 जानेवारी 1955)
  • 1899: ‘सूर्यकांत त्रिपाठी निराला’ – हिन्दी साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 15 ऑक्टोबर 1961)
  • 1911: ‘भबतोष दत्ता’ – अर्थतज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 जानेवारी 1997)
  • 1942: ‘जयश्री गडकर’ – अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 ऑगस्ट 2008)
21 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1829: ‘चन्नम्मा’ – कित्तूरची राणी यांचे निधन. (जन्म: 23 ऑक्टोबर 1778)
  • 1975: ‘गजानन हरी नेने’ – चित्रपट व रंगभूमीवरील अभिनेते व दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म: 18 सप्टेंबर 1912)
  • 1977: ‘रा. श्री. जोग’ – साहित्य मीमांसक, कवी व विचारवंत यांचे निधन. (जन्म: 15 मे 1903)
  • 1991: ‘नूतन बहल’ – चित्रपट अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 4 जून 1936)
  • 1998: ‘ओमप्रकाश बक्षी’ – अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 19 डिसेंबर 1919)
Published On: Feb 21, 2026 | 08:38 AM

