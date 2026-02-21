मातृभाषेचा गौरव करणारा दिवस; जाणून घ्या २१ फेब्रुवारी रोजी इतिहासात घडलेल्या महत्वपूर्ण घटना

दरवर्षी २१ फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय मातृभाषाम दिवस साजरा केला जातो. १९९९ मध्ये युनेस्कोने या दिनाची घोषणा केली होती, यानंतर २००० सालापासून अधिकृत आंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस साजरा होऊ लागला. मातृभाषा ही प्रत्येक मानवाच्या संस्कृतीचा आणि ओळखीचा अविभाज्य भाग असते. आजचा दिवस हा जगभरातील भाषांचे संवर्धन आणि विविधतेचे जतन करण्याचे महत्व पटवून देणार दिवस आहे.
याशिवाय हा दिवस बांगलादेशच्या भाषाणसंग्रमाशी देखील जोडला जातो. १९५२ मध्ये पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश) बंगाली भाषेसाठी विद्यार्थ्यांनी लढा दिला होता. यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले बलिदान दिले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ आजचा हा दिवस जागतिक पातळीवर साजरा करण्यात येतो. मातृभाषेत शिक्षण मुलांच्या बौद्धिक आणि भावनिक विकासासठी अत्यंत महत्वपूर्ण असते. यामुळे आजच्या दिवशी स्थानिक भाषणांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे जतन करणे आणि त्यांचा सन्मान राखण्याचे महत्व अधोरेखित करतो.
21 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
21 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष