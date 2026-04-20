Budh Asta 2026: 1 मेपासून या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, करिअर आणि व्यवसायात होईल भरभराट

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध ग्रहाला ग्रहांचा राजकुमार मानले जाते. बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, वाणी, तर्क आणि उत्तम संवाद यासाठी जबाबदार असलेला ग्रह म्हणूनही तो ओळखला जातो. असे मानले जाते की ज्यावेळी बुध ग्रहाचे संक्रमण होते, त्यावेळी व्यक्तींना या सर्व क्षेत्रांमध्ये लाभ मिळतो. परंतु त्याची स्थिती देखील काही राशींसाठी फायदेशीर ठरू शकते. म्हणूनच मेष राशीतील बुधाची स्थिती विशेषतः फायदेशीर मानली जाते. अशा वेळी १ मे रोजी रात्री 11.8 वाजता बुध मेष राशीत अस्त होणार आहे. हा काळ काही राशींसाठी नवीन संधी आणि अनपेक्षित लाभ घेऊन येऊ शकतो. विशेषतः, व्यवसाय, नेटवर्किंग आणि सुज्ञ निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते. बुध अस्ताचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या
कर्क राशीच्या लोकांसाठी बुध तुमच्या दहाव्या घरात अस्तंगत होईल. यामुळे तुमच्या कामाच्या प्रयत्नांना फळ मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना या काळात पदोन्नती मिळू शकते. तुमची नवीन लोकांशी ओळख होईल. आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. तुमचा व्यवसाय वाढवण्याच्या योजना यशस्वी होण्याची दाट शक्यता आहे.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी बुध दुसऱ्या आणि अकराव्या घराचा स्वामी आहे. आता, बुध तुमच्या नवव्या घरात अस्तंगत होणार आहे. यामुळे तुम्हाला आर्थिक लाभ आणि नवीन उपक्रमांची सुरुवात होईल. या काळात, तुम्ही नवीन व्यावसायिक संपर्क साधाल, जे भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात. या काळात तुमच्या आरोग्य समस्या कमी होत असल्याचे दिसून येईल. एखादी सहल देखील शक्य होऊ शकते, जी तुमच्यासाठी शुभ ठरेल. व्यवसायातील नफ्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थितीही सुधारेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेष असेल. तुम्ही कला क्षेत्रात प्रगती कराल. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी येऊ शकतात. तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करण्याची शक्यता आहे. या काळात प्रलंबित कामे हळूहळू पूर्ण होऊ लागतील. न्यायालयीन खटल्यांमधून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमचे काम आणि नोकरी या दोन्हीमध्ये संतुलन राखणे फायदेशीर ठरेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: बुध अस्त म्हणजे सूर्याच्या अतिशय जवळ आल्यामुळे बुध ग्रहाची शक्ती कमी होणे. या काळात बुधाचे प्रभाव काही प्रमाणात मंदावतात.
Ans: संवादात गैरसमज वाढू शकतात, त्यामुळे स्पष्टपणे बोलणे आणि ऐकणे महत्त्वाचे ठरते.
Ans: बुध अस्ताचा कर्क, सिंह आणि मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार