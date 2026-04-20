
  • Dharashiv Crime Stepped In To Mediate Lost His Life Uncle Murders Nephew In A Land Dispute Repeatedly Stabbing Him

Dharashiv Crime: मध्यस्ती करायला गेला, जीव गमावला! जमिनीच्या वादातून काकाने पुतण्यावर सपासप वार करत हत्या

धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यात जमिनीच्या वादातून काकानेच पुतण्याची चाकूने हत्या केली. मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या सुजित शेळकेवर संतापाच्या भरात वार करण्यात आले. या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.

Updated On: Apr 20, 2026 | 03:35 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • जमिनीच्या वादातून काकाकडून पुतण्याची हत्या
  • मध्यस्थी करताना सुजित शेळकेवर चाकूने हल्ला
  • आरोपीला अटक; पोलीस तपास सुरू
धाराशिव: धाराशिव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जमिनीच्या वादातून काकानेच आपल्या पुतण्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. चाकूने सपासप वार करून निर्घृण हत्या केली. हत्या झालेला तरुण हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव सुजित ज्ञानेश्वर शेळके असे आहे. तर आरोपीचे नाव विलास शिवाजी शेळके असे आहे. आरोपी हा आपल्या आई- वडिलांशी जमिनीच्या वादातून सतत वाद घालत होता आणि मारहाण देखील करत होता. या घटनेदरम्यान पुतण्या सुजितने मारहाण करतांना मध्यस्थी केली.
त्याने संतापाच्या भरात ‘तुला जमीन देणार नाही’, तू जास्त माजलास का?’ असे म्हंटले. यामुळे आरोपी विलास याने त्याच्यावर हल्ला चढवला. चाकूने सपासप वार केले. यात सुजित गंभीर जखमी झाला आणि तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला.

या प्रकरणी सुजितची आई मनीषा शेळके यांच्या फिर्यादीवरून शिरढोण पोलीस ठाणे परिसरात आरोपी विलास शेळके विरुद्ध खूनाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेची तपासणी पोलीस करत आहे.

परंड्यात तहसीलदारांची गाडी अडवून शिवीगाळ; दोघांवर गुन्हा दाखल

धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा येथे तहसीलदारांची गाडी अडवून त्यांना शिवीगाळ केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शासकीय कर्तव्यावर असताना अधिकाऱ्यांनाच अडवून दमदाटी करण्यात आल्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी परंडा पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार निलेश मारुती काकडे (वय ३२, रा. शासकीय निवासस्थान, तहसील कार्यालय परिसर, परंडा) हे बुधवार १५ एप्रिलला सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास आपल्या मुलीस दवाखान्यात नेत असताना ही घटना घडली.

यावेळी तहसील कार्यालयाच्या आवारात योगेश मेटकरी (रा. पिठापुरी, ता. परंडा) आणि त्याचा एक अनोळखी साथीदार यांनी काकडे यांची गाडी अडवली. माझ्या निवेदनावर कारवाई का केली नाही? आत्ताच्या आत्ताच माझ्या अर्जावर कारवाई कर, असा दम देत दोघांनी मोठमोठ्याने आरडाओरड केली. यावेळी त्यांनी तहसीलदारांना शिवीगाळ करत शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. दरम्यान, या घटनेमागे अवैध वाळू उपसा आणि वाळू माफियांचा अँगल असल्याचेही बोलले जात असून, याच कारणामुळे हा गंभीर प्रकार घडल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे. मात्र याबाबत अधिकृत दुजोरा अद्याप मिळालेला नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यात.

  • Que: खुनामागचे कारण काय होते?

    Ans: जमिनीच्या वादातून निर्माण झालेला संताप.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी काकाला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

