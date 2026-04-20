DA Hike: 2% वाढ, बेसिक पगाराच्या हिशेबाने हातात किती मिळणार पगार; केंद्र सरकारने दिले गिफ्ट

नवीन वर्षाची भेट म्हणून केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात २% वाढीस मंजुरी दिली आहे. आता कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना भत्त्यात ६०% वाढ मिळेल. या निर्णयाचा पगारावर आणि निवृत्तीवेतनावर कसा परिणाम होईल

Updated On: Apr 20, 2026 | 03:30 PM
DA Hike किती होणार (फोटो सौजन्य - iStock)

  • महागाई भत्त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून वाढ 
  • किती मिळणार बेसिक पगार 
  • केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये २% वाढीस मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे डीएचा दर ५८% वरून ६०% पर्यंत वाढेल. हा बदल १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल. याचा लाभ आणि फायदा कशा पद्धतीने होणार आहे हे आपण या लेखातून जाणून घेऊया. सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेसिक पगार नक्की किती मिळणार याबाबत विस्तारितपणे आपण समजून घेऊया. 

११.८ दशलक्षाहून अधिक लोकांना थेट लाभ

या सरकारी निर्णयाचा थेट फायदा अंदाजे ५०.४६ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८.२७ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होईल. महागाईच्या या काळात कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ जानेवारीपासून लागू होत असल्याने, कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी देखील मिळण्याची शक्यता आहे. ही थकबाकी मिळाल्यास अनेकांना फायदा होईल आणि याशिवाय पगारात वाढही होईल. 

पगारात किती वाढ होईल?

DA मधील या २% वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात लक्षणीय वाढ होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹३०,००० असेल, तर त्यांना ५८% च्या जुन्या दराने ₹१७,४०० महागाई भत्ता मिळत असे. आता, ६०% च्या नवीन दराने, ही रक्कम वाढून ₹१८,००० होईल, म्हणजेच त्यांना दरमहा अतिरिक्त ₹६०० मिळतील.

महागाई भत्त्याचा दर कसा ठरवला जातो?

महागाई भत्ता (DA) हा मागील वर्षातील महागाईच्या दरावर आधारित ठरवला जातो. सरकार बाजारभाव (CPI-IW) विचारात घेऊन एक विशिष्ट सूत्र वापरते:

महागाई भत्ता (%) = [(मागील १२ महिन्यांची सरासरी AICPI – ११५.७६) / ११५.७६] x १००

किमतींमधील बदल विचारात घेण्यासाठी सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये हा दर अद्ययावत करते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील महागाईचा परिणाम कमी होतो. औद्योगिक कामगारांची नवीन आकडेवारी लक्षात घेऊनही अलीकडील वाढ करण्यात आली आहे

Published On: Apr 20, 2026 | 03:30 PM

