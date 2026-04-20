DA Hike: 2% वाढ, बेसिक पगाराच्या हिशेबाने हातात किती मिळणार पगार; केंद्र सरकारने दिले गिफ्ट

DA Hike : शासकीय कर्मचाऱ्यांची धाकधुक वाढली! महागाई भत्त्याला पहिल्यांदाच झाला उशीर, रद्द होणार?
११.८ दशलक्षाहून अधिक लोकांना थेट लाभ
या सरकारी निर्णयाचा थेट फायदा अंदाजे ५०.४६ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८.२७ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होईल. महागाईच्या या काळात कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ जानेवारीपासून लागू होत असल्याने, कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी देखील मिळण्याची शक्यता आहे. ही थकबाकी मिळाल्यास अनेकांना फायदा होईल आणि याशिवाय पगारात वाढही होईल.
पगारात किती वाढ होईल?
DA मधील या २% वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात लक्षणीय वाढ होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹३०,००० असेल, तर त्यांना ५८% च्या जुन्या दराने ₹१७,४०० महागाई भत्ता मिळत असे. आता, ६०% च्या नवीन दराने, ही रक्कम वाढून ₹१८,००० होईल, म्हणजेच त्यांना दरमहा अतिरिक्त ₹६०० मिळतील.
महागाई भत्त्याचा दर कसा ठरवला जातो?
महागाई भत्ता (DA) हा मागील वर्षातील महागाईच्या दरावर आधारित ठरवला जातो. सरकार बाजारभाव (CPI-IW) विचारात घेऊन एक विशिष्ट सूत्र वापरते:
महागाई भत्ता (%) = [(मागील १२ महिन्यांची सरासरी AICPI – ११५.७६) / ११५.७६] x १००
किमतींमधील बदल विचारात घेण्यासाठी सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये हा दर अद्ययावत करते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील महागाईचा परिणाम कमी होतो. औद्योगिक कामगारांची नवीन आकडेवारी लक्षात घेऊनही अलीकडील वाढ करण्यात आली आहे