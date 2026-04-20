Suyambhu Movie Song : ‘आजा धीरारा’ गाण्याने गाजवला ‘स्वयंभू’, स्वरूप खान–रवि बसरूरची जोडी ठरतेय आकर्षण

दिग्दर्शक भरत कृष्णमाचारी आपल्या ‘स्वयंभू’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून भारताच्या गौरवशाली आणि सुवर्ण इतिहासाला पुन्हा मोठ्या पडद्यावर आणत आहेत. परंपरा, शौर्य आणि अभिमानाशी जोडलेली ही कथा प्रेक्षकांना ऐतिहासिक प्रवासाचा अनुभव देणार आहे.या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी ‘सेंगोल’ (राजदंड) आहे, ज्याला न्यायपूर्ण शासनाचे प्रतीक मानले जाते. मान्यतेनुसार, हा सेंगोल भगवान राम यांनी आपल्या उत्तराधिकाऱ्यांना प्रदान केला होता, आणि त्यातूनच परंपरा, सन्मान व सांस्कृतिक मूल्यांची ओळख निर्माण होते.‘स्वयंभू’ हा चित्रपट या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाला नव्या दृष्टिकोनातून सादर करत असून, प्रेक्षकांना भारताच्या गौरवशाली परंपरेची जाणीव करून देणार आहे.
प्रदर्शनापूर्वीच ‘स्वयंभू’ चित्रपटाबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ‘कार्तिकेय 2’ मुळे लोकप्रिय ठरलेल्या निखिल सिद्धार्थ यांचा हा चित्रपट 2026 मधील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे.चित्रपटाच्या झलक भागाने प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधले आहे. भव्य दृश्यरचना, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि प्रभावी अॅक्शन सीन्समुळे हा टीझर प्रेक्षकांना खूपच भावला आहे. या झलक भागाला आतापर्यंत 18 दशलक्षांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.दरम्यान, निर्मात्यांनी चित्रपटातील रणघोष गाणे ‘आजा धीरारा’ प्रदर्शित केले असून तेही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. ऊर्जेने भरलेले आणि जोशपूर्ण हे गाणे सध्या सर्वत्र गाजत असून लोकांच्या ओठांवर चढले आहे.
एकूणच, ‘स्वयंभू’ चित्रपट रिलीजपूर्वीच मोठा क्रेझ निर्माण करत असून प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता दिसत आहे. याच अनुषंगाने, चित्रपटाच्या संघाने सामाजिक माध्यमांवर गायक स्वरूप खान यांचा एक खास दृक्चित्रफीत शेअर केला आहे. या दृक्चित्रफितीत त्यांनी ‘आजा धीरारा’चे हिंदी आवृत्ती गाण्याचा अनुभव आणि आपल्या आवडत्या संगीतकार रवि बसरूर यांच्यासोबत काम करण्याचा आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ‘स्वयंभू’ हा मोठ्या प्रमाणावर तयार झालेला चित्रपट असल्याचे सांगत दिग्दर्शक आणि मुख्य कलाकारांचेही कौतुक केले आहे.
चित्रपटाची निर्मिती सखोल अभ्यासावर आधारित असून तो भारताच्या सुवर्णकाळाला एक भव्य आदरांजली म्हणून सादर केला जात आहे. त्या काळात भारत चीन, रोम, ग्रीस आणि आग्नेय आशियासोबत व्यापार करत जागतिक महासत्ता म्हणून उभा होता. हा चित्रपट आपल्या वारशाचा, शौर्याचा आणि सांस्कृतिक अभिमानाचा गौरव करणारा आहे. ‘सेंगोल’ या राजदंडाभोवती फिरणारी ही कथा न्याय, परंपरा आणि धर्म यांचे प्रतीक दर्शवते.
कथानक एका पराक्रमी योद्ध्याभोवती फिरते, ज्याची भूमिका निखिल सिद्धार्थ साकारत आहेत. हा पात्र चोल राजवंशातील प्रसिद्ध नौदल नायकांपासून प्रेरित आहे. आपल्या अचूक रणनीती आणि समुद्रावरील अपार प्रभुत्वामुळे तो साम्राज्याला अजिंक्य सागरी आणि सांस्कृतिक शक्ती बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
चित्रपटासाठी तंत्रज्ञ आणि सर्जनशील क्षेत्रातील दिग्गजांची प्रभावी फळी एकत्र आली आहे. भरत कृष्णमाचारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होणाऱ्या या चित्रपटात ‘केजीएफ’ आणि ‘सालार’साठी प्रसिद्ध असलेल्या रवि बसरूर यांचे संगीत आहे, तर ‘बाहुबली’ आणि ‘आरआरआर’साठी ओळखले जाणारे के. के. सेंथिल कुमार यांची प्रभावी दृश्यरचना आहे आणि तम्मीराजू यांचे संपादन आहे. याशिवाय अनेक नामांकित कलाकारही या चित्रपटाचा भाग आहेत.
१७० दिवसांच्या दीर्घ चित्रिकरण कालावधीमुळे हा चित्रपट अलीकडच्या काळातील सर्वात भव्य प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे.
‘स्वयंभू’ची निर्मिती पिक्सेल स्टुडिओजचे भुवन आणि श्रीकर यांनी केली आहे. भारताच्या समृद्ध इतिहासाला आणि त्याच्या कालातीत वैभवाला समर्पित हा महाकाव्यात्मक चित्रपट २०२६ च्या उन्हाळ्यात जगभर प्रदर्शित होणार आहे.