vaishakh Month: वैशाख महिन्यात दान करण्याचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या

वैशाख महिन्याची सुरुवात शनिवार, 18 एप्रिलपासून झालेली आहे. या महिन्यात दान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. या महिन्यात दान केल्याने अपेक्षित यश मिळते. वैशाख महिन्यात दान करण्याचे महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Apr 20, 2026 | 02:40 PM
  • १८ एप्रिलपासून वैशाख महिन्याची सुरुवात
  • वैशाख महिन्यात दान करण्याचे महत्त्व
  • वैशाख महिन्यात कोणत्या गोष्टी दान कराव्यात
 

वैशाख जगभरातील हिंदूसाठी हिंदू कॅलेंडरमध्ये हा एक अतिशय शुभ महिना आहे. इतर बारा महिन्यांमध्ये हा सर्वात पवित्र महिना मानला जातो. एप्रिल ते मे दरम्यान येणारा हा महिना पवित्रता, धार्मिक सण आणि दानधर्मांशी संबंधित आहे. असे म्हटले जाते की या काळात केलेले दान अपार आशीर्वाद आणि संरक्षण प्रदान करते. यंदा १८ एप्रिलपासून वैशाख मासारंभ सुरू झाला आहे.

स्कंद पुराणात म्हटले आहे की वैशाख महिन्यापेक्षा श्रेष्ठ महिना नाही. वैशाख महिन्यात माता तुळशीची पूजा देखील केली जाते. तुळस भगवान विष्णूला अत्यंत प्रिय आहे, म्हणूनच तिला हरिप्रिया म्हटले जाते. या महिन्यात स्नान करणे, दान करणे आणि इतर धार्मिक कार्ये केल्याने समृद्धी आणि भरभराट होते. अशी धार्मिक श्रद्धा आहे की या महिन्यात केलेल्या दान आणि चांगल्या कर्मांचे फळ अनेक पटींनी अधिक मिळते, म्हणून जाणून घेऊया की वैशाख महिन्यात कोणत्या वस्तूंचे दान करावे.

आध्यात्मिक शक्ती

प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथांनुसार, वैशाख महिन्यात इतकी दिव्य ऊर्जा असते की ती आध्यात्मिक आणि मानसिक विकासासाठी चांगली असते. हा महिना परमेश्वराला समर्पित आहे. विष्णूपवित्र पाण्यात डुबकी मारणे, पूजाअर्चा करणे आणि दान करणे यासारख्या विधी सर्वांना आशीर्वाद देतात असे म्हटले जाते. या महिन्यात केलेली छोटीशी दयाळू कृत्ये देखील तुम्हाला दैवी पुण्य प्राप्त करण्यास मदत करू शकतात.

देणगी का महत्त्वाची

दान हे केवळ धार्मिक कर्तव्य नाही तर सनातन धर्मानुसार कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक मार्ग देखील आहे. ते अहंकार कमी करण्यास मदत करते आणि चांगल्या कर्मात एक लहर निर्माण करते. वैशाख महिन्यात देण्याची ऊर्जा खूप मौल्यवान असते. या महिन्यात ते सर्वांत महत्त्वाचे का आहे ते येथे आहे, शास्त्रानुसार, वैशाखात केलेल्या कोणत्याही दानाचे अनेक पटीने महत्त्व आहे. दान केल्यानंतर वाईट कमांचा त्याग केला जातो.

काय दान करावे

दान हे उदात्त आहे, जरी या महिन्यात काही वस्तूंना विशेषतः प्रोत्साहन दिले जाते कारण त्या तुम्हाला भगवान विष्णूशी जोडण्यास मदत करतात. येथे पवित्र मानल्या जाणाऱ्या वस्तूची यादी देण्यात आली आहे.

अन्न आणि धान्य : तांदूळ, गूळ, गहू, डाळी आणि शिजवलेले जेवण.

कपडे किंवा पादत्राणे: गरजूंना आराम आणि सुरक्षितता देण्यासाठी सूती कपडे किंवा पादत्राणे.

आर्थिक देणगी: आध्यात्मिक संस्था किंवा शाळांना दान स्वरूपात पैशाचे समर्थन करणे

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वैशाख महिना का पवित्र मानला जातो?

    Ans: वैशाख महिना हिंदू धर्मात अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो. या महिन्यात केलेले स्नान, जप, तप आणि दान यांना विशेष महत्त्व असते.

  • Que: दान करण्याला या महिन्यात विशेष महत्त्व का आहे?

    Ans: या काळात उष्णता जास्त असल्यामुळे पाणी, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तू दान केल्यास त्याचे पुण्य अधिक मिळते, असे मानले जाते.

  • Que: दान कोणाला करावे?

    Ans: गरजू, गरीब, ब्राह्मण, साधू-संत किंवा अन्न-पाण्याची गरज असलेल्या कोणालाही दान करावे.

Published On: Apr 20, 2026 | 02:40 PM

