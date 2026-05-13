Shani Jayanti 2026: शनि जयंतीला चंद्राच्या दुहेरी संक्रमणाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

शनिवार, 16 मे रोजी शनि जयंतीच्या दिवशी चंद्राच्या दुहेरी संक्रमणाचा एक योग तयार होत आहे. या संक्रमणाचा काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: May 13, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • शनि जयंती कधी आहे
  • शनि जयंतीला चंद्राचे दुहेरी संक्रमण
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्येष्ठ महिन्यात येणारी शनि जयंती, यावर्षी शनिवार, १६ मे रोजी एक अत्यंत विशेष ज्योतिषीय योगायोग घेऊन येत आहे. या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण देखील होणार असून, त्याचा प्रभाव अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरेल. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी शनिदेव प्रकट झाले होते, त्यामुळे देशभरातील भक्त उपवास, पूजा आणि दानधर्माद्वारे त्यांचा आशीर्वाद मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. या विशेष ग्रहस्थितीचा प्रभाव अनेक राशींच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल आणि सुदैव आणू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिवार १६ मे रोजी सायंकाळी ५:२९ वाजता चंद्र कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि रात्री १०:४६ वाजता वृषभ राशीत संक्रमण करेल. या दुहेरी चंद्र संक्रमणामुळे मानसिक स्थिरता, आर्थिक सामर्थ्य आणि कौटुंबिक जीवनातील सुसंवाद वाढण्याची शक्यता आहे. या विशेष ग्रहयोगाचा काही राशींवर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी, हा काळ करिअरच्या नवीन संधी आणि अधिक जबाबदाऱ्या घेऊन येऊ शकतो. पदोन्नतीची शक्यता आहे आणि तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे तुमचे काम सोपे होईल. उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने नातेसंबंध दृढ होतील आणि परस्पर सामंजस्य वाढेल.

तूळ रास

तूळ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि तुमच्या मेहनतीला सकारात्मक फळ मिळेल. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्हाला मालमत्तेसंबंधीच्या बाबींमध्येही यश मिळू शकते आणि घरातील वातावरण शांत व सुखद राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे आणि प्रलंबित कामे हळूहळू पूर्ण होतील. नात्यांमधील गैरसमज दूर होतील आणि परस्पर संबंध सुधारतील. मानसिक ताण कमी होईल आणि कौटुंबिक जीवन शांतता व संतुलनाने भरून जाईल.

कुंभ रास

कुंभ राशीसाठी हा काळ शिक्षण आणि करिअर या दोन्ही बाबतीत महत्त्वाचा असेल. या काळात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवल्याने आर्थिक बचत वाढेल आणि तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. तुम्हाला प्रवास करण्याची किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे तुमचा आनंद आणि समाधान वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चंद्राचे दुहेरी संक्रमण म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जलद गतीने प्रवेश करतो. विशिष्ट काळात होणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या राशीबदलांना दुहेरी संक्रमण असे म्हटले जाते.

  • Que: शनि जयंतीला चंद्र संक्रमणाचे महत्त्व का मानले जाते?

    Ans: धार्मिक आणि ज्योतिष मान्यतानुसार चंद्राचे संक्रमण मन, भावना आणि दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणारे मानले जाते

  • Que: शनि जयंतीला चंद्राच्या संक्रमणाचा फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार

    Ans: शनि जयंतीला चंद्राच्या संक्रमणाचा फायदा मिथुन, तूळ, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांना होणार

Published On: May 13, 2026 | 10:10 AM

