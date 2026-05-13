Ekadashi: एकादशीला ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा का करावा जप, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

सनातन हिंदू धर्मामध्ये मंत्रांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. वेद, उपनिषदे, पुराणे आणि भक्तीपरंपरेमध्ये मंत्रांना ईश्वरप्राप्तीचे, मनशुद्धीचे आणि आत्मिक उन्नतीचे प्रभावी साधन मानले गेले आहे. अनेक मंत्रांमध्ये ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ हा मंत्र अत्यंत पवित्र, दिव्य आणि कल्याणकारी मानला जातो. भगवान भगवान विष्णु आणि श्रीकृष्ण यांना समर्पित असलेला हा मंत्र वैष्णव परंपरेतील श्रेष्ठ मंत्रांपैकी एक आहे. या मंत्राला “द्वादशाक्षरी मंत्र” असेही म्हटले जाते, कारण या मंत्रात बारा अक्षरे आहेत.
या मंत्रातील प्रत्येक शब्द अत्यंत गूढ आणि आध्यात्मिक अर्थ सांगणारा आहे. ‘ॐ’ म्हणजे संपूर्ण सृष्टीचा मूलनाद आणि परमब्रह्माचे प्रतीक. ‘नमो’ म्हणजे नमस्कार किंवा पूर्ण समर्पण. ‘भगवते’ म्हणजे त्या दिव्य परमेश्वराला आणि ‘वासुदेवाय’ म्हणजे सर्वांच्या अंतःकरणात वास करणाऱ्या भगवान वासुदेवांना. अशा प्रकारे या मंत्राचा अर्थ
“मी सर्वांच्या हृदयात वास करणाऱ्या परम दिव्य भगवान वासुदेवांना नमस्कार करतो,” असा होतो.
श्रीमद्भागवत महापुराण आणि भगवद्गीता यांसारख्या ग्रंथांमध्ये भगवान विष्णूंच्या नामस्मरणाला कलियुगातील सर्वात सोपी आणि श्रेष्ठ साधना म्हटले आहे. कलियुगात मन अस्थिर, चंचल आणि तणावग्रस्त असते. अशा काळात नामजप हेच मनाला स्थिरता आणि शांती देणारे प्रभावी साधन मानले जाते. त्यामुळे ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा जप भक्तिभावाने आणि नियमितपणे करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
या मंत्राचा जप करण्यासाठी काही विशेष वेळा अत्यंत पवित्र मानल्या जातात. सकाळी सूर्योदयापूर्वीचा ब्रह्ममुहूर्त हा काळ देवपूजा, ध्यान आणि मंत्रसाधनेसाठी सर्वश्रेष्ठ मानला जातो. यावेळी वातावरण सात्त्विक आणि शांत असल्यामुळे मन सहज एकाग्र होते. स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान केल्यानंतर या मंत्राचा जप केल्यास मन आणि शरीर दोन्ही शुद्ध अवस्थेत राहतात. तसेच ध्यानधारणेच्या वेळी या मंत्राचा जप केल्याने मनातील अस्थिरता कमी होऊन अंतर्मनात शांततेची अनुभूती निर्माण होते.
जीवनात संकटे, भीती, मानसिक तणाव किंवा नकारात्मक विचार वाढले असतील, तरी या मंत्राचा जप मनाला धैर्य आणि आत्मविश्वास देतो, अशी श्रद्धा आहे. अनेक भक्तांच्या अनुभवांनुसार, या मंत्राच्या नियमित जपामुळे मानसिक स्थैर्य, सकारात्मकता आणि अंतरिक शांतता प्राप्त होते.
या मंत्राच्या जपासाठी एकादशीचा दिवस विशेष पवित्र मानला जातो. हिंदू पंचांगानुसार प्रत्येक महिन्यात दोन एकादशी येतात. एक शुक्ल पक्षातील आणि एक कृष्ण पक्षातील. वैष्णव परंपरेत एकादशीचा दिवस भगवान विष्णूंना समर्पित मानला जातो. पौराणिक कथेनुसार, भगवान विष्णूंनी मुर नावाच्या राक्षसाचा वध करण्यासाठी आपल्या दिव्य शक्तीतून एका देवीची उत्पत्ती केली. त्या दिवशी एकादशी तिथी होती. त्या देवीला “एकादशी” असे नाव देण्यात आले. भगवान विष्णूंनी तिला वरदान दिले की जो भक्त एकादशीचे व्रत, उपवास आणि नामस्मरण करेल, त्याला पुण्यप्राप्ती होईल आणि त्याच्या पापांचा नाश होईल.
एकादशीच्या दिवशी उपवास, जप, ध्यान आणि सात्त्विक जीवनाला विशेष महत्त्व दिले जाते. या दिवशी मन आणि इंद्रियांचे नियंत्रण वाढते, शरीरशुद्धी होते आणि आध्यात्मिक साधना अधिक प्रभावी ठरते, असे मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा जप केल्यास भगवान विष्णूंची विशेष कृपा प्राप्त होते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.
मंत्रजप करताना काही गोष्टींचे पालन करणेही महत्त्वाचे मानले जाते. पूर्व किंवा उत्तर दिशेला तोंड करून शांत ठिकाणी बसावे. शक्य असल्यास दीप आणि अगरबत्ती लावावी. तुलसीच्या माळेने १०८ वेळा मंत्रजप करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. जप करताना मन शांत, श्रद्धायुक्त आणि एकाग्र असणे आवश्यक आहे. भगवान विष्णू किंवा श्रीकृष्णांचे ध्यान करत मंत्राचा उच्चार केल्यास जप अधिक प्रभावी मानला जातो.
या मंत्राच्या जपामुळे आध्यात्मिक आणि सांसारिक अशा दोन्ही प्रकारचे लाभ मिळतात, अशी श्रद्धा आहे. आध्यात्मिकदृष्ट्या मन शुद्ध होते, भक्ती वाढते, अहंकार कमी होतो आणि ईश्वराशी नाते दृढ होते. मानसिक तणाव कमी होऊन मनःशांती मिळते. सांसारिक जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, कार्यातील अडथळे कमी होतात, आत्मविश्वास वाढतो आणि कुटुंबात शांतता व समाधान टिकून राहते.
कलियुगात नामस्मरण हेच सर्वात सोपे आणि प्रभावी साधन मानले गेले आहे. त्यामुळे ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ हा मंत्र केवळ शब्दांचा समूह नसून भक्ती, आत्मशांती आणि ईश्वरप्राप्तीकडे नेणारा एक दिव्य मार्ग आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या मंत्राचा अर्थ — “मी सर्वांच्या हृदयात वास करणाऱ्या परम दिव्य भगवान वासुदेवांना नमस्कार करतो,” असा मानला जातो.
Ans: कारण हा मंत्र भगवान विष्णू आणि श्रीकृष्णांना समर्पित असून वैष्णव परंपरेतील अत्यंत पवित्र मंत्रांपैकी एक मानला जातो
Ans: कारण ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्रात बारा अक्षरे आहेत.