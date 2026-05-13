Pune News : पुणेकरांची परदेशवारी सुसाट; मागील पाच वर्षांत पासपोर्ट अर्ज दुप्पट

Pune Passport News : गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण, नोकरी आणि पर्यटनासाठी परदेशात जाणाऱ्यांमध्ये पुणेकरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पासपोर्टसाठी येणाऱ्या अर्जांचा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 02:18 PM
Pune Passport Applications Double in 5 Years

Pune News : पुणेकरांची परदेशवारी सुसाट; मागील पाच वर्षांत पासपोर्ट अर्ज दुप्पट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पुणेकरांची परदेशवारी सुसाट
  • मागील पाच वर्षांत पासपोर्ट अर्ज दुप्पट
  • तत्काळ सेवेला वाढती पसंती
किरण ढोणे: शिक्षण, नोकरी आणि पर्यटनासाठी परदेशात जाणाऱ्या पुणेकरांच्या संख्येत गेल्या पाच वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली असून, पासपोर्टसाठी येणाऱ्या अर्जांचा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे. या वाढत्या मागणीबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) साहाय्याने बनावट कागदपत्रे सादर करण्याच्या प्रकारांतही वाढ झाल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. विनोद गायकवाड यांनी दिली.

डिजिटल प्रक्रियेमुळे सेवा जलद झाली असली, तरी एआयच्या मदतीने खोटी कागदपत्रे तयार करून सादर करण्याचे आव्हानही वाढले आहे. काही अर्जदार खरी माहिती लपवून खोटी कागदपत्रे देत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा प्रकरणांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्काळ सेवेला वाढती पसंती

पासपोर्टच्या तत्काळ सेवेलाही पुणेकरांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. २०२१ मध्ये केवळ ७,२१३ नागरिकांनी तत्काळ कोट्यातून अर्ज केले होते. मात्र २०२५ मध्ये ही संख्या तब्बल ८५,८९७ वर पोहोचली. अवघ्या पाच वर्षांत तत्काळ पासपोर्ट घेणाऱ्यांची संख्या दहापटीहून अधिक वाढल्याचे दिसून येते.

२०२१ ते २०२५ या कालावधीत पासपोर्ट कार्यालयाकडे एकूण २० लाख ४२ हजार १८२ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १९ लाख ५९ हजार ६४४ नागरिकांना पासपोर्ट वितरित करण्यात आले असून, वितरणाचे प्रमाण ९६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
पासपोर्ट अर्जांमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ पुणेकरांचा परदेशातील शिक्षण, रोजगार आणि पर्यटनाकडे वाढता कल अधोरेखित करत आहे.

पुण्याचे प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी डॉ. विनोद गायकवाड यांनी सांगितले की, “पासपोर्ट कार्यालयाचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल झाले असून, अपॉइंटमेंटपासून पासपोर्ट मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि अधिक वेगवान झाली आहे. अर्जदारांनी शासनाने निर्धारित केलेली कागदपत्रे पूर्ण करून अर्ज केल्यास प्रक्रिया सुलभ होते. आमचा उद्देश ३० दिवसांत पासपोर्ट वितरित करण्याचा आहे. मात्र, कागदपत्रांतील त्रुटी आणि पोलिस पडताळणीतील विलंबामुळे काही अर्जांना उशीर होतो.”

मागील पाच वर्षांतील पासपोर्ट अर्ज व वितरण

वर्ष अर्ज वितरित पासपोर्ट
२०२१ २,३९,९८६ २,३२,७६७
२०२२ ३,६४,०९५   ३,४७,१३७
२०२३ ४,७४,४१३ ४,७१,४५४
२०२४ ४,५५,१६० ४,३५,३२०
२०२५ ५,०८,५२८ ४,७२,९६६

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?
May 18, 2026 | 08:41 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू
May 18, 2026 | 08:38 PM

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
May 18, 2026 | 08:31 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन
May 18, 2026 | 08:18 PM

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन
May 18, 2026 | 08:10 PM

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण
May 18, 2026 | 08:07 PM

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?
May 18, 2026 | 07:51 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
May 18, 2026 | 02:27 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
May 18, 2026 | 02:23 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा
May 17, 2026 | 07:32 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स
May 17, 2026 | 07:28 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
May 17, 2026 | 07:19 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"
May 17, 2026 | 02:15 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM