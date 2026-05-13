Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Saint Savatmali Onion Radish Vegetable Only My Place Whose Is This Abhang

Saint Savatmali: “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी” असे अभंग म्हणणारे संत कोण होते? जाणून घ्या

“कांदा मुळा भाजी । अवघी विठाई माझी ॥” विठ्ठला बरोबर माझ्या कर्मावर तितकीच श्रद्धा आहे हे सांगणारा हा अभंग. संत म्हणजे संत सावतामाळी यांची विठ्ठल भक्ती आणि कर्म भक्ती दाखवतो. त्यांच्या चरित्राविषयी जाणून घेऊया

Updated On: May 13, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
  • “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी हा अभंग कोणाचा आहे
  • संत सावतामाळी यांचा जन्म कधी झाला
  • विठ्ठल स्वतः घरी आल्याची काय आहे कथा
 

महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेत अनेक संतांनी भक्तीमार्ग सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवला. या संतांनी समाजाला समता, प्रेम, भक्ती आणि श्रमाचे महत्त्व शिकवले. या संतपरंपरेतील अत्यंत महत्त्वाचे नाव म्हणजे संत सावतामाळी. संत सावतामाळी यांनी आपल्या साध्या जीवनातून आणि अभंगातून समाजाला एक महान संदेश दिला. “काम करतानाही देवाची भक्ती करता येते.” ते केवळ विठ्ठलभक्त नव्हते, तर श्रमाला देवपूजा मानणारे संत होते. शेतात काम करताना, फुले लावताना, भाजीपाला वाढवत असतानाही त्यांच्या मुखी अखंड विठ्ठलनाम असायचे. म्हणूनच ते वारकरी संप्रदायातील “कर्मयोगी संत” म्हणून ओळखले जातात.

संत सावतामाळी यांचा जन्म

संत सावतामाळी यांचा जन्म अरण (अरणभेंडी) या गावात झाला, जे सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यात पंढरपूरजवळ स्थित आहे. त्यांचा जन्म इ.स. १२५० मध्ये झाला असून, त्यांच्या वडिलांचे नाव परसूबा आणि आईचे नाव नांगिताबाई होते. ते माळी समाजात जन्मले. त्यांचे कुटुंब शेती आणि मळ्याचे काम करणारे होते. त्यामुळे बालपणापासूनच त्यांना श्रम, साधेपणा आणि निसर्गाशी जवळीक लाभली. लहान वयातच त्यांना श्रीविठ्ठल यांची भक्ती लागली. ते सतत “विठ्ठल-विठ्ठल” नाम घेत असत.

सावतामाळी आणि विठ्ठलभक्ती

संत सावतामाळी हे पंढरपूर येथील विठ्ठलाचे अनन्य भक्त होते. वारकरी संप्रदायातील इतर संतांप्रमाणे त्यांनीही नामस्मरणाला जीवनाचे सार मानले. मात्र त्यांची भक्ती वेगळी होती. त्यांनी संसार सोडला नाही. ते शेतात राबत राहिले, फुले-भाज्या पिकवत राहिले; पण काम करतानाही देवाचे स्मरण सोडले नाही.

“कांदा मुळा भाजी । अवघी विठाई माझी ॥”

या ओळींमध्ये त्यांच्या भक्तीचे सार दडलेले आहे. शेतातील प्रत्येक भाजी, प्रत्येक रोपटे आणि प्रत्येक श्रम त्यांना विठ्ठलरूप वाटत होते.

Ekadashi: एकादशीला ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा का करावा जप, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

संत सावतामाळी यांचे अभंगवाणी

संत सावतामाळी यांनी अनेक अभंग रचले. उपलब्ध साहित्य आणि परंपरेनुसार त्यांचे सुमारे ३५ ते ४० अभंग उपलब्ध आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, त्यांच्या अधिक रचना असाव्यात; परंतु काळाच्या ओघात अनेक अभंग नष्ट झाले. त्यांच्या अभंगांची भाषा अत्यंत साधी आणि ग्रामीण जीवनाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला त्यांचे विचार सहज समजले.

संत ज्ञानेश्वर आणि नामदेव यांचा सहवास

संत सावतामाळी हे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत चोखामेळा, संत गोरोबाकाका यांचे समकालीन होते. वारकरी संप्रदायातील संतांच्या सहवासामुळे त्यांची भक्ती अधिक दृढ झाली. ते नियमितपणे पंढरपूरच्या वारीला जात असत. विठ्ठलाच्या चरणी त्यांची अपार श्रद्धा होती.

विठ्ठल स्वतः घरी आल्याची कथा

संत सावतामाळी यांच्याविषयी एक प्रसिद्ध कथा सांगितली जाते. एकदा आषाढी वारी जवळ आली होती. सर्व वारकरी पंढरपूरला निघाले होते. परंतु सावतामाळी आपल्या शेतातील कामात व्यस्त होते. पिके वाचवणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांनी वारीला जाणे टाळले. परंतु त्यांच्या मनात विठ्ठलाचे अखंड स्मरण होते. त्यांच्या या निस्वार्थ भक्तीवर प्रसन्न होऊन स्वतः विठ्ठल त्यांच्या घरी आला, अशी लोकश्रद्धा आहे. ही कथा सांगते की खरी भक्ती ही मनात असते; केवळ बाह्य आडंबरात नाही.

Shani Jayanti 2026: शनि जयंतीला चंद्राच्या दुहेरी संक्रमणाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

संत सावतामाळी यांची समाधी

संत सावतामाळी यांची समाधी अरण येथे असल्याचे मानले जाते. आजही अनेक वारकरी भाविक तेथे दर्शनासाठी जातात. आषाढी आणि कार्तिकी वारीमध्ये त्यांच्या अभंगांचे गायन मोठ्या भक्तिभावाने केले जाते.

वारकरी संप्रदायातील स्थान

वारकरी संप्रदायाने महाराष्ट्राला भक्ती, समता आणि अध्यात्माचा महान वारसा दिला. या परंपरेत संत सावतामाळी यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

संत सावतामाळी हे महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेतील अत्यंत तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांनी आपल्या जीवनातून हे दाखवून दिले की देव फक्त मंदिरात नसतो; तो शेतात, श्रमात, कष्टात आणि प्रामाणिक जीवनातही असतो. त्यांचे अभंग आजही वारकरी भक्तांना प्रेरणा देतात. “काम करताना नामस्मरण” हा त्यांचा संदेश आजच्या धकाधकीच्या जीवनातही तितकाच महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच संत सावतामाळी हे केवळ संत नाहीत, तर श्रम, भक्ती आणि साधेपणाचे जिवंत प्रतीक आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संत सावतामाळी कोण होते?

    Ans: संत सावतामाळी हे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील महान विठ्ठलभक्त संत होते. त्यांनी श्रम आणि भक्ती यांचा सुंदर संगम समाजासमोर मांडला.

  • Que: “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी” या अभंगाचा अर्थ काय आहे?

    Ans: या अभंगातून संत सावतामाळी यांनी शेतातील प्रत्येक काम आणि प्रत्येक वस्तूत भगवान विठ्ठलाचे दर्शन होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

  • Que: संत सावतामाळी यांना “कर्मयोगी संत” का म्हटले जाते?

    Ans: कारण त्यांनी संसार आणि श्रम सोडले नाहीत. शेती करतानाही त्यांनी भक्ती आणि नामस्मरण कायम ठेवले.

Web Title: Saint savatmali onion radish vegetable only my place whose is this abhang

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व
2

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
3

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व
4

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM